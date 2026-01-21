ట్రాఫిక్ జామ్లో ప్రపంచంలోనే బెంగళూరు సెకండ్ ప్లేస్.. మరి హైదరాబాద్ పరిస్థితేంటి?
ట్రాఫిక్ రద్దీతో పలు భారతీయ నగరాల్లో వాహనదారులు చాలా ఇబ్బందులు చూస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే బెంగళూరు రెండో స్థానంలో ఉంది. మరి హైదరాబాద్ పరిస్థితి ఏంటి?
2025 డేటా ప్రకారం, భారతీయ నగరాల్లో వాహనదారులు గంటల తరబడి ట్రాఫిక్ జామ్లలో చిక్కుకుపోతూ సంవత్సరానికి ఒక వారం వరకు సమయాన్ని కోల్పోతున్నారు. నెదర్లాండ్స్కు చెందిన లొకేషన్ టెక్నాలజీ సంస్థ టామ్టామ్ విడుదల చేసిన 2025 రద్దీ డేటా ప్రకారం.. బెంగళూరు ప్రపంచంలోనే రెండో అత్యంత రద్దీ గల నగరంగా నిలిచింది. ఇక్కడ సగటు వేగం గంటకు 16.6 కిలోమీటర్లు కాగా, ఒక వాహనదారుడు 4.2 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడానికి 15 నిమిషాలు పడుతోంది. ఈ లొకేషన్ టెక్నాలజీ సంస్థ ప్రకారం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక రద్దీ స్థాయిలు మెక్సికోలో నమోదయ్యాయి.
రద్దీ పరంగా ప్రపంచంలోని టాప్ 10 నగరాల్లో చోటు దక్కించుకున్న రెండో భారతీయ నగరంగా పుణె ఐదో స్థానంలో నిలిచింది. ముంబైలో మెరుగుదల సంకేతాలు కూడా కనిపించాయి. అయితే 2024తో పోలిస్తే రద్దీలో 3.3 శాతం పాయింట్ల తగ్గుదల నమోదైంది. ఈ తగ్గుదల ఉన్నప్పటికీ ముంబైలో ప్రయాణికులు సంవత్సరానికి 126 గంటల సమయాన్ని కోల్పోయారు. సగటు వేగం గంటకు 20.8 కిలోమీటర్ల వద్ద ఉంది. న్యూఢిల్లీలో 60.2 శాతం రద్దీ స్థాయి నమోదైంది. 3.5 శాతం పాయింట్ల పెరుగుదల కనిపించింది. ఇక్కడ వాహనదారులు ఏటా 104 గంటల సమయాన్ని కోల్పోయారు.
టామ్టామ్ ట్రాఫిక్ ఇండెక్స్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా సేకరించిన జీపీఎస్ డేటా, రియల్ టైమ్ డ్రైవింగ్ వేగాలను ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. ఈ ఇండెక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 3.65 ట్రిలియన్ కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణ డేటా ఆధారంగా నగరాల రద్దీ స్థాయిలు, ప్రయాణ సమయాలు, వేగాలను అంచనా వేస్తుంది, తద్వారా నగరం వారీగా ట్రాఫిక్ సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.
2024లో బెంగళూరులో ఒక సగటు వాహనదారుడు 10 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించడానికి 34 నిమిషాల 10 సెకన్లు వెచ్చించారు. 2025లో అదే దూరం ప్రయాణించడానికి 36 నిమిషాల 9 సెకన్లు పట్టింది. ఇది 2 నిమిషాల 4 సెకన్ల పెరుగుదల అన్నమాట. సగటున బెంగళూరులో ఒక వాహనదారుడు సంవత్సరానికి 168 గంటల సమయాన్ని ట్రాఫిక్లో గడిపారు. ఇది ఏడు రోజుల 40 నిమిషాలకు సమానం.
ఈ జాబితాలో ఉన్న ఇతర భారతీయ నగరాలలో ముంబై 18వ స్థానంలో (సంవత్సరానికి 126 గంటలు), ఢిల్లీ 23వ స్థానంలో (104 గంటలు) ఉన్నాయి. కోల్కతా 2024లో ట్రాఫిక్ రద్దీలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండో స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ 2025లో 29వ స్థానానికి పడిపోయింది. ఇక్కడ వాహనదారులు ఏటా 150 గంటలు ట్రాఫిక్లో గడుపుతున్నారు. ఇక చెన్నై 32వ స్థానంలో ఉండగా.. హైదరాబాద్ 47వ స్థానంలో నిలిచింది.
మరోవైపు ఆసియాలో అత్యధిక రద్దీ ఉన్న టాప్ 10 నగరాల్లో ఆరు భారతదేశానికి చెందినవి ఉన్నాయి. ఇందులో బెంగళూరు (1), పుణె (2), ముంబై (6), న్యూఢిల్లీ (7), కోల్కతా (9), జైపూర్ (10). ఆసియా ర్యాంకింగ్లో చెన్నై 11వ స్థానంలో ఉండగా మన హైదరాబాద్ 15వ స్థానంలో కొనసాగింది.
అయితే హైదరాబాద్ 15వ స్థానంలో నిలిచి.. రద్దీ మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే 1.3 శాతం పాయింట్లు తగ్గింది. 2025లో బెంగళూరులో సగటు రద్దీ స్థాయిలు 1.7 శాతం పాయింట్లు పెరిగాయి. చెన్నైలో సగటు రద్దీలో 1 శాతం పెరుగుదల కనిపించింది.