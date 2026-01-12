బెంగళూరు టెక్కీ మృతి కేసులో సంచలన మలుపు: అది ప్రమాదం కాదు.. పొరుగువాడి ఘాతుకం
బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ షర్మిల మృతి కేసులో దిగ్భ్రాంతికర నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మొదట షార్ట్ సర్క్యూట్గా భావించారు.. కానీ దర్యాప్తులో విస్తుగొలిపే నిజాలు వెలుగుచూశాయి.
బెంగళూరు: నగరంలోని రామ్మూర్తి నగర్లో వారం రోజుల క్రితం జరిగిన ఓ సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగిని మృతి కేసులో పోలీసులు సంచలన నిజాలు బయటపెట్టారు. మొదట అగ్నిప్రమాదంగా భావించిన ఈ ఘటన.. పక్కా ప్లాన్తో జరిగిన హత్య అని తేల్చారు.
ప్రమాదం అనుకున్నారు.. కానీ!
మంగళూరుకు చెందిన 34 ఏళ్ల షర్మిల, బెంగళూరులోని యాక్సెంచర్ (Accenture) ఐటీ సంస్థలో పనిచేసేవారు. జనవరి 3న ఆమె ఉంటున్న అపార్ట్మెంట్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. పొగ కారణంగా ఆమె మరణించినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా భావించారు. ఎలక్ట్రికల్ షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని అంతా నమ్మారు. "మొదటి చూపులో అది ముమ్మాటికీ ప్రమాదంలాగే కనిపించింది, ఎక్కడా అనుమానాస్పద ఆనవాళ్లు లేవు" అని రామ్మూర్తి నగర్ ఇన్స్పెక్టర్ జి.జె. సతీష్ పేర్కొన్నారు.
లైంగిక దాడికి లొంగలేదని..
కేసును లోతుగా దర్యాప్తు చేసిన పోలీసులకు విస్తుపోయే విషయాలు తెలిశాయి. నిందితుడు కర్నల్ కురై, జనవరి 3వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల సమయంలో స్లైడింగ్ విండో ద్వారా షర్మిల ఇంట్లోకి చొరబడ్డాడు. తన లైంగిక కోరికలు తీర్చాలని ఆమెను వేధించాడు. ఆమె తీవ్రంగా ప్రతిఘటించడంతో, నిందితుడు ఆమె నోరు, ముక్కును గట్టిగా నొక్కి పట్టుకున్నాడు. ఈ పెనుగులాటలో ఆమె స్పృహ కోల్పోయింది.
సాక్ష్యాలు చెరిపేసేందుకు నిప్పు..
షర్మిల మరణించినట్లు నిర్ధారించుకున్న నిందితుడు, తనపై ఎలాంటి అనుమానం రాకుండా పక్కా స్కెచ్ వేశాడు. ఆమె బట్టలు, ఇతర సాక్ష్యాలను బెడ్రూమ్లోని పరుపుపై వేసి నిప్పుపెట్టాడు. ఇది అగ్నిప్రమాదంలా కనిపించేలా చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. వెళ్లేటప్పుడు ఆమె మొబైల్ ఫోన్ను కూడా ఎత్తుకెళ్లాడు.
ఫోరెన్సిక్ రిపోర్టుతో చిక్కిన నిందితుడు
పోస్ట్ మార్టం నివేదిక, ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ లాబొరేటరీ (FSL) పరిశీలనలో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అగ్నిప్రమాదం జరిగిన తీరుకు, అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకు పొంతన లేకపోవడంతో పోలీసుల అనుమానం బలపడింది. సాంకేతిక ఆధారాలు, పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను విశ్లేషించిన పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల విచారణలో నిందితుడు తన నేరాన్ని అంగీకరించాడు.
నిందితుడిపై భారతీయ న్యాయ సంహిత (BNS) సెక్షన్లు 103(1) (హత్య), 64(2), 66, మరియు 238 (సాక్ష్యాల ధ్వంసం) కింద కేసులు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు వివరించారు.