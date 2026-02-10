Edit Profile
    ఈ తేదీన తిరుపతికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైలు.. అంతేకాదు హోలీకి 160 స్పెషల్ ట్రైన్స్

    పండుగల సందర్భాల్లో ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా భారతీయ రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. తాజాగా తిరుపతికి ప్రత్యేక రైలును ప్రకటించింది. అంతేకాదు హోలీకి 160 స్పెషల్ ట్రైన్స్‌ను నడపనుంది.

    Published on: Feb 10, 2026 11:48 AM IST
    By Anand Sai
    ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో పెట్టుకుని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. రాయలసీమ జిల్లాల మీదుగా కాచిగూడ-తిరుపతి మధ్య ప్రత్యేక రైలు సర్వీసులను నడుపుతున్నట్టుగా ప్రకటించింది. కాచిగూడ నుంచి తిరుపతి వెళ్లే రైలు 07511 ప్రత్యేక ఎక్స్‌ప్రెస్ ఈ నెల 12వ తేదీన గురువారం రాత్రి 10:40 గంటలకు కాచిగూడ నుంచి బయలుదేరుతుంది. మరుసటి రోజు ఉదయం 10 గంటలకు తిరుపతి చేరుకుంటుంది.

    దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లు
    ఈ రైలు ఉందానగర్, షాద్‌నగర్, జడ్జర్ల, మహబూబ్‌నగర్, వనపర్తి రోడ్, గద్వాల, కర్నూలు సిటీ, డోన్, గుత్తి, తాడిపత్రి, ఎర్రగుంట్ల, కడప, ఒంటిమిట్ట, రాజంపేట రేణిగుంట స్టేషన్లలో ఆగుతుంది.

    హోలీకి ప్రత్యేక రైళ్లు

    మార్చి 4వ తేదీన హోలీ పండుగ సందర్భంగా ప్రయాణికులకు సౌకర్యవంతమైన, ఇబ్బంది లేని ప్రయాణం కోసం దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. 160 ప్రత్యేక రైళ్లను నడపాలని ప్రణాళిక వేసింది. పండుగ కాలంలో ప్రయాణికుల డిమాండ్ పెరుగుదలను తీర్చడం, ప్రధాన గమ్యస్థానాల మధ్య సజావుగా కనెక్టివిటీని ఉంచడం ఈ ప్రత్యేక సేవలు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది రైల్వే. ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు మార్చి నెలలో నడపాలని నిర్ణయించారు. ఈ రైళ్లు దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధి నుండి దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన గమ్యస్థానాలను కలుపుతాయి.

    దక్షిణ మధ్య రైల్వే సికింద్రాబాద్ నుండి నడిచే ఈ ప్రత్యేక రైళ్లు విశాఖపట్నం, పాట్నా, రాజ్‌కోట్, సోలాపూర్, బిలాస్‌పూర్, దానాపూర్, రక్సౌల్, నహర్‌లగున్, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్, షాలిమార్, హిసార్, లక్నో, సంత్రాగచి, మాల్డా టౌన్, చాప్రా వంటి కీలక మార్గాలను కవర్ చేస్తాయి. ఈ అన్ని గమ్యస్థానాల నుండి తిరుగు ప్రయాణాలను కూడా ప్లాన్ చేశారు.

    ఈ అదనపు సేవలు డిమాండ్‌ను తీర్చడం ద్వారా రద్దీని గణనీయంగా తగ్గిస్తాయని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రకటించింది. భారతదేశంలోని అనేక ప్రాంతాలకు ప్రత్యక్ష కనెక్టివిటీని ఈ ట్రైన్లు అందిస్తాయని వెల్లడించింది. ప్రయాణాలను వేగంగా, మరింత సౌకర్యవంతంగా చేస్తాయని తెలిపింది. ప్రధాన పండుగల సమయంలో ప్రయాణికుల సౌలభ్యం, భద్రత, సమర్థవంతమైన కార్యకలాపాలను నిర్ధారించడానికి దక్షిణ మధ్య రైల్వే కట్టుబడి ఉందని పేర్కొంది.

