    SCR Special Trains : తిరుపతి - సికింద్రాబాద్, మచిలీపట్నం - కాచిగూడ మధ్య స్పెషల్ ట్రైన్స్, ఇవిగో వివరాలు

    ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే తిరుపతి - సికింద్రాబాద్, మచిలీపట్నం - కాచిగూడ మధ్య వన్ వే స్పెషల్ ట్రైన్స్ ప్రకటించింది. ఈనెల 26వ తేదీన ఈ ట్రైన్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి.

    Published on: Jan 25, 2026 1:49 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    ప్రయాణికుల రద్దీ నేపథ్యంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే మరో ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఇచ్చింది. పలు రూట్లలో వన్ వే స్పెషల్ ట్రైన్స్ ను ప్రకటించింది. ఈనెల 26వ తేదీన ఏపీ, తెలంగాణలోని పలు స్టేషన్ల మీదుగా ఈ ట్రైన్స్ వెళ్తాయి. ఈ సేవలను ప్రయాణికులు వినియోగించుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు ఓ ప్రకటన ద్వారా సూచించారు.

    స్పెషల్ ట్రైన్స్
    స్పెషల్ ట్రైన్స్

    తిరుపతి - సికింద్రాబాద్ (ట్రైన్ నెంబర్ నెంబర్ 07505) మధ్య జనవరి 26న వన్ వే స్పెషల్ ట్రైన్ ఉంటుంది. ఈ రైలు తిరుపతి నుంచి రాత్రి 9:10 గంటలకు బయలుదేరుతుంది. ఇది రాయలసీమ మీదుగా ప్రయాణిస్తూ మరుసటి రోజు ఉదయం 10:30 గంటలకు సికింద్రాబాద్ చేరుకుంటుంది.

    ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ రేణిగుంట, రాజంపేట, కడప, ఎర్రగుంట్ల, గూటి, గుంతకల్, ఆదోని, రాయచూర్, సేడం, తాండూర్, వికారాబాద్, లింగంపల్లి, బేగంపేట స్టేషన్లలో ఆగుతుంది. ఇందులో స్లీపర్, జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు అందుబాటులో ఉంటాయి.

    ఇక మచిలీపట్నం - కాచిగూడ (రైలు నెంబర్ 07506) మధ్య జనవరి 26న వన్ వే స్పెషల్ ట్రైన్ ఉంటుంది. మచిలీపట్నంలో రాత్రి 9:15 గంటలకు మచిలీపట్నంలో మరుసటి రోజు ఉదయం 9:30 గంటలకు కాచిగూడ చేరుకుంటుంది.

    ఈ వన్ వే స్పెషల్ ట్రైన్…. గుడివాడ, విజయవాడ, గుంటూరు, మిర్యాలగూడ, నల్గొండ, పగిడిపల్లి, చర్లపల్లి, మల్కాజిగిరి స్టేషన్ల మీదుగా వెళ్తుంది. ఈ ట్రైన్‌లో జనరల్ సెకండ్ క్లాస్ కోచ్‌లు ఉంటాయి.

    News/Telangana/SCR Special Trains : తిరుపతి - సికింద్రాబాద్, మచిలీపట్నం - కాచిగూడ మధ్య స్పెషల్ ట్రైన్స్, ఇవిగో వివరాలు
