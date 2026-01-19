Edit Profile
    Train accident : పట్టాలు తప్పి.. మరో రైలును ఢీకొట్టిన ట్రైన్​- 21మంది మృతి

    స్పెయిన్​లో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ రైలు పట్టాలు తప్పి, అటుగా వస్తున్న మరో ట్రైన్​ని ఢీకొట్టింది. అనంతరం ఆ రైలు కూడా పట్టాలు తప్పింది. ఈ ప్రమాదంలో 20కిపైగా మంది మరణించారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు.

    Published on: Jan 19, 2026 5:58 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    స్పెయిన్​లో అత్యంత విషాదకర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఓ హై- స్పీడ్​ రైలు పట్టాలు తప్పింది. ఆ వెంటనే ఎదురుగా వస్తున్న మరో ట్రైన్​ని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో 21మంది చనిపోయారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. పరిస్థితిని చూస్తుంటే, మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

    స్పెయిన్​ రైలు ప్రమాదం.. (Reuters)
    స్పెయిన్​ రైలు ప్రమాదం.. (Reuters)

    స్పెయిల్​లో రైలు ప్రమాదం- అసలేం జరిగింది?

    స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఆదివారం సాయంత్రం 5 గంటల 40 నిమిషాలకు, దక్షిణ స్పెయిన్​లోని కార్బొడాలో అడముజ్​ స్టేషన్​కు సమీపంలో ఈ రైలు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మలగా నుంచి మాడ్రిడ్​ వెళుతున్న ఓ రైలు తొలుత పట్టాలు తప్పింది. అదే సమయంలో అటు వైపు నుంచి వస్తున్న మరో రైలును ఢీకొట్టింది. ఆ రైలు మాడ్రిడ్​ నుంచి హుల్వాకు వెళుతోంది. అనంతరం ఆ రైలు కూడా పట్టాలు తప్పింది.

    స్పెయిన్​ రైలు ప్రమాదం కారణంగా ఘటనాస్థలం అత్యంత భయానకంగా మారింది. ప్రయాణికుల హాహాకారాలతో ఆ ప్రాంగణం దద్ధరిల్లిపోయుంది.

    ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అధికారులు ఘటనాస్థలానికి పరుగులు తీశారు. అనేక మృతదేహాలను వెలికి తీశారు. క్షతగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు.

    కాగా రైళ్లపై యాక్సిడెంట్​ ప్రభావం అధికంగా ఉండటంతో సహాయక చర్యలు కష్టంగా మారాయని అధికారులు వెల్లడించారు.

    స్పెయిన్​ రైలు ప్రమాదం కారణంగా మాడ్రిడ్​ నుంచి అడలుసియా మధ్య హై-స్పీడ్​ రైలు సేవలు నిలిచిపోయాయి. కాగా కమర్షియల్​ సర్వీసు మాత్రం కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలియజేశారు.

    స్పెయిన్​ రైలు ప్రమాదంపై ఆ దేశ రాజు ఫిలిపే 6, రాణి లిటిజియా దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    పెరిగిపోతున్న రైలు ప్రమాదాలు..

    రైలు ప్రమాద వార్త.. గత వారం రోజుల్లో ఇది రెండోసారి! థాయిలాండ్​లో ఓ రైలు పట్టాలు తప్పడంతో 22మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు.

    థాయిలాండ్​ రాజధాని బ్యాంకాక్​ నుంచి రైలు బయలుదేరిన అనంతరం ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఒక చోట హై-స్పీడ్​ రైలు ప్రాజెక్ట్​ జరుగుతోంది. ఆ ప్రాంతంలో ఒక క్రెయిన్​ కూలిపోయింది. అది రైలు మీద పడింది. అనంతరం రైలు పట్టాలు తప్పింది. ఆ వెంటనే రైలుకు మంటలు అంటుకున్నాయి.

    ఇక స్పెయిన్​లో తాజా ఘటన.. కొన్నేళ్ల క్రితం ఇండియాలో జరిగిన విషాదాన్ని గుర్తుచేస్తోంది. ఒడిశా బాలాసోర్​ సమీపంలో రెండు రైళ్లు పరస్పరం ఢీకొట్టుకున్నాయి. ఈ విషాదం 250కిపైగా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. నాటి విషాద దృశ్యాలు ప్రజలు ఇప్పటికీ మర్చిపోలేదు.

