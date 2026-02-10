Lunar Eclipse on Holi 2026: హోలీ నాడే ఈ ఏడాది తొలి చంద్ర గ్రహణం, భారతదేశంలో కనపడుతుందా? సమయం, సూతక కాలం వివరాలు!
ఈసారి హోలికా దహనం రోజున గ్రహణం కారణంగా పూజలు, దహనం చేసే సమయంలో స్వల్ప మార్పు ఉంటుంది. మత విశ్వాసాలలో, హోలీని చెడుపై మంచి విజయానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. రంగుల పండుగ ప్రజల జీవితాల్లో కొత్త శక్తి మరియు ఆనందాన్ని తెస్తుందని నమ్ముతారు. హోలీ, గ్రహణం కారణంగా ఈసారి ప్రత్యేకమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
చంద్రగ్రహణం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? సమయం, సూతక కాలం
ఈ సంవత్సరం మొదటి చంద్రగ్రహణం మార్చి 3, 2026న సంభవిస్తుంది. ఇది ఫాల్గుణ పూర్ణిమ రోజున జరుగుతుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం, గ్రహణం మధ్యాహ్నం 3:20 గంటలకు ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:47 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. అంటే మొత్తం 3 గంటల 27 నిమిషాలు.
భారతదేశంలో చంద్రుడు ఉదయించే సమయంలో సాయంత్రం 6:26 గంటలకు గ్రహణం ప్రారంభమై సాయంత్రం 6:30 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఆ తర్వాత గ్రహణం క్రమంగా ముగుస్తుంది. ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించినందున, దాని సూతక కాలం కూడా చెల్లుబాటుగా పరిగణించబడుతుంది.
సూతక కాలం రోజు ఉదయం నుండి ప్రారంభమై గ్రహణం ముగిసే వరకు ఉంటుందని నమ్ముతారు. చంద్రగ్రహణం సాయంత్రం 6:26 నుండి 6:46 గంటల వరకు ఉంటుంది. అంటే సంపూర్ణ గ్రహణం 20 నిమిషాలు కొనసాగుతుంది. చంద్రగ్రహణం కారణంగా సూతక కాలం మార్చి 3వ తేదీ ఉదయం 9:39 గంటల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. సూతక సమయంలో పూజ లేదా ఏదైనా కొత్త శుభకార్యం ప్రారంభించకూడదు. ఈ సమయంలో మతపరమైన నియమాలను పాటించడం మంచిదిగా భావిస్తారు.
పాక్షిక చంద్ర గ్రహణం
హోలీ రోజున ఈ చంద్రగ్రహణం పాక్షిక చంద్ర గ్రహణంగా ఉంటుంది. ఇది భారతదేశంతో పాటు యూరప్, ఆసియా, ఉత్తర మరియు దక్షిణ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా మరియు ఆఫ్రికాలోని అనేక ప్రాంతాలలో కూడా కనిపిస్తుంది.
హోలికా దహనం, హోలీ తేదీ
ఫాల్గుణ పూర్ణిమ తిథి మార్చి 2, 2026న సాయంత్రం 5:55 గంటలకు ప్రారంభమై మార్చి 3, 2026న సాయంత్రం 5:07 గంటలకు ముగుస్తుంది. ఈ కారణంగానే మార్చి 3న హోలికా దహనం, 2026 మార్చి 4న హోలీ జరుపుకుంటారు. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, చంద్రగ్రహణం ముగిసిన తర్వాత మాత్రమే హోలికా దహనం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. హోలికా దహనం శుభ సమయం సాయంత్రం 6:25 నుండి రాత్రి 8:50 గంటల వరకు ఉంటుంది.
మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సూతక కాలం నుండి గ్రహణం ముగిసే వరకు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఈ సమయంలో కొత్త పనులను ప్రారంభించకూడదు. ప్రయాణాలను మానుకోవాలి. గర్భిణీ స్త్రీలు ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించబడింది. గ్రహణం సమయంలో ఆహారం తీసుకోకూడదనే సంప్రదాయం ఉంది. ఈ సమయంలో మంత్రాలను పఠించడం, ధ్యానం చేయడం మరియు దేవుణ్ణి స్మరించుకోవడం శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.