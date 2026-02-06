ఈ ఏడాదిలో ఏర్పడే మొదటి సూర్య గ్రహణం ఇండియాలో కనపడుతుందా? తేదీ, సమయం, సూతక కాలం వివరాలు!
సాధారణంగా ఒక నెలలో సూర్య గ్రహణం వస్తే, మరో నెలలో చంద్రగ్రహణం వస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఈ గ్రహణాలను అశుభకరంగా భావిస్తారు. ఫిబ్రవరి 17న ఏర్పడే సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనపడుతుందా లేదా? సూతక కాలంతో పాటు ఏ దేశాల్లో కనపడనుంది? వంటి ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రతి ఏటా సూర్యగ్రహణం, చంద్రగ్రహణం రావడాన్ని మనం చూస్తూనే ఉంటాం. 2026 ప్రారంభమై నెల రోజులు దాటింది. 2026లో కూడా ఎప్పటిలానే కొన్ని సూర్యగ్రహణాలు, చంద్ర గ్రహణాలు ఏర్పడబోతున్నాయి. మొదటి సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 17న ఏర్పడబోతోంది. మన హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం గ్రహణాలకు ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. సూర్యగ్రహణం చాలా విశేషమైనది.
2026లో ఏర్పడబోతున్న మొదటి సూర్యగ్రహణం
హిందూ సంప్రదాయాల ప్రకారం చూసినట్లయితే ఈ గ్రహణాలను అశుభకరంగా భావిస్తారు. అయితే ఫిబ్రవరి 17న అమావాస్య, మంగళవారం నాడు తొలి సూర్యగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఈ సూర్యగ్రహణం అమావాస్య మంగళవారం నాడు ఏర్పడడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగే దీనిని కంకణాకార సూర్యగ్రహణం అని చెబుతున్నారు. ఈ గ్రహణం ఆకాశంలో సూర్యుడి చుట్టూ మండుతున్న వలయంలా ఉంటుంది. ఆంగ్లంలో దీనిని రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అంటారు.
సూర్యగ్రహణం 2026: తేదీ, సమయం, సూతక కాలం
సూర్యగ్రహణం ఫిబ్రవరి 17, మంగళవారం నాడు ఏర్పడబోతోంది. 2026లో ఈ సూర్యగ్రహణం పాక్షిక దశతో సుమారు 9:56 యూటీసీకి ప్రారంభమై, 12:00 యూటీసీకి గరిష్ట కవరేజ్కు చేరుకుంటుంది. అలాగే సుమారు 14:27 యూటీసీకి ఇది ముగియబోతోంది.
ఈ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనబడదు. కాబట్టి సూతక కాలం కూడా చెల్లదు. అందువల్ల ఎలాంటి శుభకార్యాలైనా చక్కగా నిర్వహించుకోవచ్చు. ఈ సూర్యగ్రహణం కుంభ రాశిలో జరగబోతోంది. అలాగే ఇది బహుళ అమావాస్య నాడు రావడం వలన దీనిని మరింత ప్రత్యేకతగా భావిస్తారు.
ఏ దేశాల్లో ఈ సూర్య గ్రహణం కనపడుతుంది?
2026 ఫిబ్రవరి 17న ఏర్పడనున్న ఈ సూర్య గ్రహణం పశ్చిమ ఆసియా, నైరుతి యూరప్, ఆస్ట్రేలియాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో కనపడుతుంది. అలాగే ఆఫ్రికాలోని దక్షిణాది దేశాలు, ఉత్తర అమెరికా, దక్షిణ అమెరికాతో పాటు హిందూ మహాసముద్ర తీర ప్రాంతాలు, అట్లాంటిక్, ధ్రువ ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ సూర్యగ్రహణం కనిపిస్తుంది. కనుక అక్కడ సూతకం కాలాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. భారత దేశంలో మాత్రం సూతక కాలం చెల్లదు.
సూర్యగ్రహణంతో ఈ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది
సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనప డకపోయినా, కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులను తీసుకొస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. మేష రాశి, వృషభ రాశి, మిథున రాశి, కర్కాటక రాశి వారికి సూర్యగ్రహణం కారణంగా శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. శని రాశి అయిన కుంభరాశిలో ఈ గ్రహణం సంభవించడం వల్ల, ఈ రాశుల వారు ఊహించని విధంగా లాభాలను పొందుతారు. అనేక విధాలుగా కలిసి వస్తుంది.