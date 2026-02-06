కుంభరాశిలో సూర్య సంచారం: విజయ ఏకాదశి నాడు సూర్య రాశి మార్పు, 12 రాశులపై ప్రభావం.. ఈ రాశులకు ఎక్కువ లాభాలు!
జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మవిశ్వాసం, గుర్తింపు, నాయకత్వం యొక్క గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. సూర్యుడు ప్రతి నెలా ఒకసారి రాశిచక్రాన్ని మారుస్తాడు. ఫిబ్రవరి నెలలో సూర్యుడు శని రాశి అయిన కుంభరాశిలో సంచరిస్తాడు. ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే, ఈ సంచారానికి ముందు కూడా సూర్యుడు మకరం రాశిలో సంచారం చేసాడు. ఈ రాశికి కూడా అధిపతి శనే. అంటే సూర్యుడు రెండు సార్లు వరుసగా శని రాశిలో సంచారం జరిగింది. కెరీర్, సంబంధాలు, డబ్బు, ఆరోగ్యం వంటి ముఖ్యమైన అంశాలపై ఈ సంచారం యొక్క ప్రభావం విభిన్న మార్గాల్లో కనిపిస్తుంది.
కుంభ రాశిలోకి సూర్యుడు
ఫిబ్రవరి 13, 2026న, తెల్లవారుజామున 3:49 గంటలకు, సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. సూర్యుడు మకర రాశి నుండి కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించడం ద్వారా మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ప్రభావితమవుతాయి. కొన్ని రాశిచక్రాలు శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి, మరి కొన్ని రాశిచక్రాలు అశుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. సూర్యుని రాశిచక్రం మారడం వల్ల మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
కుంభ రాశిలో సూర్య సంచారం, పన్నెండు రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు
మేష రాశి
ఈ సమయంలో స్నేహితులు మరియు నెట్వర్క్ ద్వారా పనులు చేయడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. టీమ్ వర్క్ లాభదాయకంగా ఉంటుంది, అలాగే పాత పరిచయం కొత్త ప్రారంభానికి దారితీస్తుంది. పిల్లలకు సంబంధించిన శుభవార్త లేదా ఏదైనా సృజనాత్మక ప్రాజెక్ట్ మనస్సును సంతోషపరుస్తుంది.
మీ కెరీర్లో మీ కృషి గమనించబడుతుంది, ఇది బాధ్యతను పెంచుతుంది. డబ్బులో కొంత ఉపశమనం ఉంటుంది. ఖర్చులను నియంత్రించే అవకాశం ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో భాగస్వామితో కమ్యూనికేషన్ మెరుగ్గా ఉంటుంది, ఇది అపార్థాలను తగ్గిస్తుంది.
వృషభ రాశి
వృత్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో చాలా కార్యకలాపం ఉంటుంది. మీరు కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు లేదా మార్పు ఉండవచ్చు. ఆస్తి లేదా వాహనానికి సంబంధించిన ఏదైనా నిర్ణయం జాగ్రత్తగా తీసుకోవడం మంచిది. పనికి సంబంధించి సీనియర్లతో సమన్వయం పాటించడం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. డబ్బు క్రమేపీ స్థిరపడటం ప్రారంభమవుతుంది. సంబంధాలలో బహిరంగంగా మాట్లాడటం వాతావరణాన్ని తేలికగా ఉంచుతుంది మరియు నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది.
మిథున రాశి
చదువు, శిక్షణ లేదా దూర ప్రయాణాలకు సంబంధించిన అవకాశాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగాలు మార్చాలనే ఆలోచన రావచ్చు లేదా ఇంటర్వ్యూ కాల్ అందవచ్చు. కొత్త క్లయింట్లు లేదా భాగస్వాములను వ్యాపారానికి జోడించవచ్చు. డబ్బులో చిన్న ప్రయోజనాలు ఉంటాయి, కానీ ప్రణాళిక అవసరం. సంబంధాలలో సంభాషణలు విషయాలను క్లియర్ చేస్తాయి మరియు అపార్థాలను తొలగిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి
పని ఒత్తిడి కాస్తంత పెరుగుతుంది, కాబట్టి ఆఫీస్ రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. డబ్బు హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది, అందువల్ల అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి. కొన్ని ఇరుక్కుపోయిన కేసులు ఆలస్యంగా అనిపించవచ్చు. వ్యక్తిగత జీవితంలో చిన్న విషయాలపై వాదించడం మానుకోండి. ప్రశాంతంగా మాట్లాడితే పరిస్థితి నియంత్రణలో ఉంటుంది. ఆరోగ్య పరంగా అలసట మరియు ఒత్తిడిపై శ్రద్ధ వహించడం చాలా ముఖ్యం.
సింహ రాశి
భాగస్వామ్యం మరియు ఒప్పందాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో యాక్టివిటీ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో కొత్త ప్రాజెక్ట్ లేదా కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు, ఇది మీ ప్రొఫైల్ను బలోపేతం చేస్తుంది. ప్రయాణానికి సంబంధించిన అవకాశాలు కూడా ఏర్పడవచ్చు. వ్యాపారంలో ఒప్పందాన్ని ఖరారు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సంబంధాలలో మద్దతు ఉంటుంది. పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది, ఇది వాతావరణాన్ని సానుకూలంగా ఉంచుతుంది.
కన్య రాశి
పోటీ పెరుగుతుంది, కానీ మీరు మీ ప్రణాళికకు కట్టుబడి ఉండగలుగుతారు. ఉద్యోగంలో బాధ్యత పెరుగుతుంది మరియు లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడానికి ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఖర్చులపై నిఘా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం, లేకపోతే బడ్జెట్ క్షీణించవచ్చు. వ్యక్తిగత జీవితంలో చిన్న విషయాలను హృదయపూర్వకంగా తీసుకోకండి, లేకపోతే అనవసరమైన ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్య పరంగా దినచర్య క్షీణించడం అలసటను కలిగించవచ్చు.
తుల రాశి
సృజనాత్మక పని, పిల్లలకు సంబంధించిన విషయాలు మరియు మీకు నచ్చిన అంశాలపై శ్రద్ధ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది, అయితే ప్రస్తుతానికి పెద్ద పురోగతి సాధించాలనే ఆకాంక్షలు తక్కువగా ఉంటాయి. డబ్బు క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో భాగస్వామితో సమయం గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఇది సంబంధంలో ఓదార్పును తీసుకొస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
ఇల్లు, కుటుంబం మరియు పని మధ్య సమతుల్యత సాధించడం ఒక సవాలుగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పాత్ర బదిలీ లేదా మార్పు గురించి చర్చ జరగవచ్చు. వ్యాపారంలో లాభాలు క్రమేపీ పెరుగుతాయి. డబ్బులో స్థిరత్వం ఉంటుంది, కానీ ఖర్చులపై ఒక కన్నేసి ఉంచడం ముఖ్యం. సంబంధాలలో భావోద్వేగ మద్దతు లభిస్తుంది, ఇది మీకు మరింత సౌకర్యాన్ని ఇస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
కమ్యూనికేషన్ బలంగా ఉంటుంది. మీ మాటలు వ్యక్తులపై ప్రభావం చూపుతాయి. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు లేదా ప్రజెంటేషన్, మీటింగ్ లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఒప్పందాలను క్లియర్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. డబ్బు మెరుగుపడుతుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో సంభాషణలు సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తాయి మరియు అపార్థాలను తొలగిస్తాయి.
మకర రాశి
కుటుంబం మరియు పొదుపుపై దృష్టి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి విలువ లభిస్తుంది. సీనియర్ల నుండి మద్దతు అందుతుంది. వ్యాపారానికి కొత్త క్లయింట్లను జోడించే అవకాశం ఉంటుంది. డబ్బు క్రమేపీ మెరుగుపడుతుంది, ఇది భవిష్యత్ ప్లానింగ్ను సులభతరం చేస్తుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. మీరు మరింత సురక్షితంగా భావిస్తారు.
కుంభ రాశి
ఈ ప్రయాణంలో మీరు మీపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టుకుంటారు. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు పొందే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొత్త బాధ్యతల ద్వారా మీ ప్రొఫైల్ బలపడుతుంది. వ్యాపారంలో పురోగతి జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. డబ్బు మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయం పెరిగే సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. సంబంధంలో కొత్త ప్రారంభం లాంటి వాతావరణం ఉంటుంది, మీరు మీ భావాలను మరింత బహిరంగంగా వ్యక్తీకరించగలుగుతారు.
మీన రాశి
ముఖ్యంగా ప్రయాణం లేదా నిత్యావసరాలకు సంబంధించిన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కొత్త పని అవకాశాలను కనుగొనవచ్చు, కానీ బ్యాక్ ఎండ్లో మరింత కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ప్రణాళిక రచన లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో శాంతిని పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. చిన్న విషయాలను విస్మరించడం మంచిది.