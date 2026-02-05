రాశి ఫలాలు 05 ఫిబ్రవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారికి ఆర్ధిక లాభం, విదేశీ అవకాశాలు!
రాశి ఫలాలు 05 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 05 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి:
ఈరోజు చాలా బిజీగా ఉంటారు. అవసరమైతే కుటుంబం లేదా భాగస్వామిని సంప్రదించండి. మీరు కార్యాలయంలో అదనపు బాధ్యతలను పొందవచ్చు. ఎక్కువ ఒత్తిడి తీసుకోవద్దు. పని, జీవిత సమతుల్యతను కాపాడుకుంటూ ముందుకు సాగండి. ఎప్పటికప్పుడు విరామం తీసుకోవాలని నిర్ధారించుకోండి.
వృషభ రాశి:
ఈ రోజు మీకు మంచి రోజు, కానీ పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ రోజు మీరు స్వీయ ప్రేమపై దృష్టి పెట్టాలి. మీ కెరీర్లో మీ స్థానాన్ని సంపాదించుకోవడానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. పాత పెట్టుబడులు ఆశించిన రాబడిని ఇవ్వకపోవచ్చు.
మిథున రాశి:
ఈరోజు హెచ్చు తగ్గులతో నిండిన రోజు. ఈ సమయంలో మీరు ఇల్లు, కార్యాలయంలో సమతుల్యతను కలిగి ఉంటారు. ఆఫీసు రాజకీయాలు మీకు ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. మీ భాగస్వామితో డేట్ ప్లాన్ చేయండి. ఖర్చులను నియంత్రించాల్సిన అవసరం ఉంది.
కర్కాటక రాశి:
ఈ రోజు గొప్ప రోజు. సానుకూలంగా ఉండటానికి సిద్ధంగా ఉండండి. రోజంతా సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఇటీవలి ఒప్పందం భారీ మొత్తంలో డబ్బు ఇవ్వచ్చు. ప్రేమ జీవితంలోని సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. పెట్టుబడిపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. ఆరోగ్యం కోసం యోగా ప్రయత్నించండి.
సింహ రాశి:
ఈ రోజు సింహ రాశి వారిలో సోమరితనం కనిపించవచ్చు. సంబంధాల విషయంలో సానుకూల ఆలోచనలు కొనసాగించాలి. ఈ సమయంలో మీ కోసం ప్రత్యేక యోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. పనిపై దృష్టి పెట్టండి. గాసిప్లకు దూరంగా ఉండండి. పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి.
కన్యా రాశి:
ఈరోజు కన్యా రాశి వారికి మంచి రోజు. కొన్ని సందర్భాల్లో ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. ఖర్చులను నియంత్రించండి. విషయాలు సానుకూలంగా ఉంటాయి. డబ్బును జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి.
తులా రాశి:
ఈ రోజు మార్పులతో నిండిన రోజు. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు పరిశోధన చేయండి. ఖర్చులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించండి. పనికి సంబంధించి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్య పరంగా అదృష్టం మీతో ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి పనిలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఒకేసారి బహుళ బాధ్యతలు ఉంటాయి, కాబట్టి కాస్తంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ రోజు ధనుస్సు రాశి వారికి శుభవార్తలు అందుతాయి. విద్య పరంగా మంచి సమాచారం రావచ్చు. కొత్త ఆదాయ అవకాశాలు లభిస్తాయి. కాస్తంత శ్రద్ధ వహించండి. జీవిత భాగస్వామి కోసం కొంత సమయం కేటాయించండి.
మకర రాశి:
సీనియర్లు లేదా యాజమాన్యాల నుంచి అసంతృప్తిని ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఈ రోజు సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. డబ్బు వస్తుంది, కానీ ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి:
ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. పనిని సకాలంలో పూర్తి చేయకపోవడం వల్ల కార్యాలయంలో సమస్యలు రావచ్చు. అందుకోసం ఇప్పటి నుంచే గడువును సెట్ చేయాలి. బయట తినడం మానుకోండి, ఎందుకంటే జీర్ణక్రియకు సంబంధించిన సమస్యలు సంభవించవచ్చు.
మీన రాశి:
సమయం అనుకూలంగా ఉంది. ఆఫీసు గాసిప్లకు దూరంగా ఉండండి. సంబంధాలలో దూరం రానివ్వవద్దు. పెద్ద కొనుగోళ్లు లేదా ఖర్చులు చేసే ముందు వస్తువులను బాగా తనిఖీ చేయండి. ఇది మీకు మంచి రోజు.