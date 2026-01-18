Edit Profile
    వృశ్చిక రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్, ప్రేమ.. అన్నింట్లోనూ అదృష్టమే

    వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18-24) అన్ని రంగాల్లో సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తున్నాయి. కెరీర్‌లో పురోగతి, ఆర్థికంగా బలోపేతం కావడంతో పాటు ప్రేమ జీవితం కూడా ఆనందంగా సాగుతుంది. పూర్తి జాతకం మీ కోసం..

    Published on: Jan 18, 2026 7:00 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలోని ఎనిమిదవ రాశి అయిన వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18 నుండి 24 వరకు) చాలా కీలకంగా మారనుంది. గ్రహ సంచారం ప్రకారం, ఈ వారం మీ ఆలోచనా దృక్పథం, తీసుకునే నిర్ణయాలు మీ భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేస్తాయి. ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే అందించిన వివరాల ప్రకారం వృశ్చిక రాశి వారి వార ఫలాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    వృశ్చిక రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్, ప్రేమ.. అన్నింట్లోనూ అదృష్టమే
    వృశ్చిక రాశి వార ఫలాలు (జనవరి 18-24): కెరీర్, ప్రేమ.. అన్నింట్లోనూ అదృష్టమే

    వృశ్చిక రాశి ప్రేమ జీవితం: మనసు విప్పి మాట్లాడుకోండి

    ఈ వారం మీ ప్రేమ బంధంలో ఎటువంటి పెద్ద ఆటంకాలు కనిపించడం లేదు. భాగస్వామితో మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల మీ మధ్య ఉన్న చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, బంధం మరింత బలపడుతుంది. ప్రేమలో ఉండి, పెళ్లి విషయంలో తల్లిదండ్రుల మద్దతు కోరాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. మీ ప్రతిపాదనకు పెద్దల నుంచి సానుకూల స్పందన వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్‌లో ఉన్నవారు తరచుగా మాట్లాడుకోవడం ద్వారా తమ అనుబంధాన్ని కాపాడుకోవాలి. ఒంటరిగా ఉన్న వృశ్చిక రాశి వారికి వారం ద్వితీయార్థంలో ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తి పరిచయమయ్యే సూచనలు ఉన్నాయి.

    వృశ్చిక రాశి కెరీర్: సవాళ్లను అధిగమించే సమయం

    వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీకు కొంత పని ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. డెడ్‌లైన్లను అందుకోవడానికి, క్లయింట్ల అంచనాలను చేరుకోవడానికి మరింత కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా టీమ్ లీడర్లు లేదా మేనేజర్ హోదాలో ఉన్నవారు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు టీమ్ మొత్తాన్ని కలుపుకొని వెళ్లడం మంచిది. రైటర్లు, డిజైనర్లు, యానిమేషన్ నిపుణుల వంటి సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా కలిసొస్తుంది. వ్యాపారస్తులు భయం లేకుండా కొత్త ఐడియాలను అమలు చేయవచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో భాగస్వాముల నుంచి లేదా క్లయింట్ల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి ఆర్థిక పరిస్థితి: పొదుపు, పెట్టుబడులకు అనుకూలం

    ఆర్థికంగా ఈ వారం వృశ్చిక రాశి వారికి మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గతంలో స్నేహితులతో ఉన్న ఆర్థిక లావాదేవీలు ఒక కొలిక్కి వస్తాయి. దానధర్మాలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. వ్యాపారస్తులు కొత్త ప్రాజెక్టుల కోసం నిధులు సమకూర్చుకోవడంలో విజయం సాధిస్తారు. అవసరంలో ఉన్న బంధువులకు లేదా స్నేహితులకు ఆర్థిక సాయం చేసే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ మీరు కొత్త వాహనం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, వారం ద్వితీయార్థం దానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్టాక్ మార్కెట్, ట్రేడింగ్ వంటి రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి కూడా ఇది మంచి సమయం.

    వృశ్చిక రాశి ఆరోగ్యం: జీవనశైలిపై దృష్టి పెట్టండి

    ఆరోగ్యం విషయంలో ఈ వారం ఊరట లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఛాతి సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడే వారికి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అయితే, మధుమేహం (డయాబెటిస్) ఉన్నవారు ఆహార నియమాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రోజువారీ ఆహారంలో పండ్లు, కూరగాయలు ఎక్కువగా ఉండేలా చూసుకోండి. శరీరానికి సరిపడా నీరు తాగడం వల్ల చర్మ సౌందర్యం మెరుగుపడుతుంది. వృద్ధులకు మానసిక ఒత్తిడి లేదా నిద్రలేమి సమస్యలు ఎదురుకావచ్చు. దీని నుంచి బయటపడటానికి యోగా లేదా ధ్యానం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ధూమపానం, మద్యం వంటి అలవాట్లకు స్వస్తి చెప్పడానికి ఇది సరైన సమయం.

    
    
    © 2026 HindustanTimes