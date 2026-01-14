నేటి స్టాక్ మార్కెట్: కొనుగోలుకు నిపుణులు సిఫారసు చేసిన 8 షేర్లు ఇవే
అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు, ట్రంప్ టారిఫ్ హెచ్చరికల మధ్య భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం నష్టాలతో ముగిశాయి. ఈ నేపథ్యంలో బుధవారం ట్రేడింగ్లో ఇన్వెస్టర్లు ఏ షేర్లపై కన్నేయాలి? నిపుణులు సూచిస్తున్న ఆ 8 టాప్ స్టాక్స్ వివరాలు మీకోసం.
భారతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు మంగళవారం (జనవరి 13, 2026) ఒడిదుడుకుల మధ్య నష్టాల్లో ముగిశాయి. అంతర్జాతీయంగా డొనాల్డ్ ట్రంప్ టారిఫ్ ప్రకటనలు, అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు ఇన్వెస్టర్ల సెంటిమెంట్ను దెబ్బతీశాయి. మంగళవారం ట్రేడింగ్ ముగిసే సమయానికి సెన్సెక్స్ 250.48 పాయింట్లు (0.30%) నష్టపోయి 83,627.69 వద్ద, నిఫ్టీ 57.95 పాయింట్లు (0.22%) తగ్గి 25,732.30 వద్ద స్థిరపడ్డాయి.
మార్కెట్ను కలవరపెడుతున్న అంశాలివే..
ట్రంప్ హెచ్చరికలు - ఇరాన్ సంక్షోభం: ఇరాన్లో జరుగుతున్న నిరసనలపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందిస్తూ.. ఇరాన్ అధికారులతో అన్ని రకాల చర్చలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. "ఇరాన్ దేశభక్తులారా.. పోరాటం కొనసాగించండి. మీ సంస్థలను స్వాధీనం చేసుకోండి" అంటూ ఆయన చేసిన ట్వీట్ గ్లోబల్ మార్కెట్లలో ఆందోళన కలిగించింది. ఇరాన్తో వ్యాపారం చేసే దేశాలపై 25% టారిఫ్ విధిస్తామన్న ట్రంప్ హెచ్చరికలు ఇన్వెస్టర్లను కలవరపెడుతున్నాయి.
భారత్-అమెరికా వాణిజ్య చర్చలు: మరోవైపు, భారత విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ అమెరికా స్టేట్ సెక్రటరీ మార్కో రూబియోతో కీలక చర్చలు జరిపారు. 2030 నాటికి ద్వైపాక్షిక వాణిజ్యాన్ని 500 బిలియన్ డాలర్లకు చేర్చడమే లక్ష్యంగా ఇరు దేశాలు అడుగులు వేస్తున్నాయి. ఇది మార్కెట్కు కొంత ఊరటనిచ్చే అంశం.
ఆకాశమే హద్దుగా బంగారం ధరలు: అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపు అంచనాలు, భౌగోళిక రాజకీయ అనిశ్చితి వల్ల బంగారం, వెండి ధరలు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించాయి. MCXలో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,42,949కి, కిలో వెండి ధర రూ. 2,79,528కి చేరడం విశేషం.
నిపుణుల విశ్లేషణ: మార్కెట్ గమనం ఎటు?
బోనంజా రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ అభినవ్ తివారీ మాట్లాడుతూ.. "ట్రంప్ టారిఫ్ ప్రకటనల వల్ల గ్లోబల్ మార్కెట్లలో అనిశ్చితి పెరిగింది. ఇది భారత్-అమెరికా చర్చల వల్ల కలిగిన సానుకూలతను కమ్మేసింది" అని వివరించారు.
ఇక మెహతా ఈక్విటీస్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రశాంత్ తాప్సే అభిప్రాయం ప్రకారం.. "నిఫ్టీ 26,000 మార్కును దాటడం ఇప్పుడు అతిపెద్ద సవాలుగా మారింది. విదేశీ ఇన్వెస్టర్లు (FIIs) మళ్లీ కొనుగోళ్లు ప్రారంభిస్తేనే మార్కెట్లో బలం కనిపిస్తుంది" అని పేర్కొన్నారు.
నేడు (బుధవారం) కొనుగోలు చేయాల్సిన 8 షేర్లు:
మార్కెట్ నిపుణులు సుమీత్ బగాడియా, గణేష్ డోంగ్రే, షిజు కూతుపలక్కల్ ఈ క్రింది 8 స్టాక్స్ను ఇంట్రాడే కోసం సూచిస్తున్నారు:
1. ఆయిల్ ఇండియా (Oil India Ltd):
- కొనుగోలు ధర: రూ. 448
- టార్గెట్: రూ. 480
- స్టాప్ లాస్: రూ. 432
విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్ ప్రస్తుతం బలమైన 'బుల్లిష్ ట్రెండ్'లో ఉంది. కొంతకాలం పాటు సాగిన కన్సాలిడేషన్ (స్థిరీకరణ) దశ తర్వాత, ధర మళ్ళీ పుంజుకుంది. చార్టులలో ఇది 'హయ్యర్ హైస్' మరియు 'హయ్యర్ లోస్' ఫార్మేషన్ను చూపిస్తోంది, అంటే ప్రతిసారి కనిష్ట స్థాయి గత కనిష్ట స్థాయి కంటే పైనే ఉంటోంది. ఇది ట్రెండ్ కొనసాగింపునకు సంకేతం. తగిన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్తో దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు.
2. వేదాంత లిమిటెడ్ (Vedanta Ltd):
- కొనుగోలు ధర: రూ. 637
- టార్గెట్: రూ. 681
- స్టాప్ లాస్: రూ. 615
విశ్లేషణ: వేదాంత షేరులో కొనుగోలు ఆసక్తి బలంగా కనిపిస్తోంది. ఇది తన అన్ని కీలకమైన 'మూవింగ్ యావరేజెస్' (Moving Averages) కంటే పైనే ట్రేడ్ అవుతోంది. సాధారణంగా షేరు ధర అన్ని మూవింగ్ యావరేజెస్ పైన ఉంటే అది స్థిరమైన మరియు బలమైన ట్రెండ్లో ఉన్నట్లు లెక్క. మంచి వాల్యూమ్స్తో ధర పెరుగుతుండటం దీనికి అదనపు బలం.
3. మ్యాన్కైండ్ ఫార్మా (Mankind Pharma Ltd):
- కొనుగోలు ధర: రూ. 2,216
- టార్గెట్: రూ. 2,260
- స్టాప్ లాస్: రూ. 2,190
4. కోల్ ఇండియా (Coal India Ltd):
- కొనుగోలు ధర: రూ. 428
- టార్గెట్: రూ. 450
- స్టాప్ లాస్: రూ. 418
విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్కు రూ. 418 వద్ద ఒక 'మేజర్ సపోర్ట్' (బలమైన మద్దతు ధర) ఉంది. ప్రస్తుతం రూ. 428 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్న ఈ షేరులో 'రివర్సల్ ప్రైస్ యాక్షన్' కనిపిస్తోంది. అంటే పతనం ఆగి మళ్ళీ పెరగడానికి సిద్ధమవుతోంది. రాబోయే వారాల్లో ఇది తన తదుపరి రెసిస్టెన్స్ లెవల్ అయిన రూ. 450 వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
5. మహానగర్ గ్యాస్ (Mahanagar Gas Ltd):
- కొనుగోలు ధర: రూ. 1,064
- టార్గెట్: రూ. 1,120
- స్టాప్ లాస్: రూ. 1,040
విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్ చార్టులో నిలకడైన బుల్లిష్ పాటర్న్ను ప్రదర్శిస్తోంది. షేరు ధర రూ. 1,040 వద్ద బలమైన మద్దతును పొందుతోంది. ఇక్కడి నుంచి ధర తిరిగి కోలుకుని (Retracement) రూ. 1,120 స్థాయికి చేరుకునే సాంకేతిక సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
6. M&M ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్:
- కొనుగోలు ధర: రూ. 362.80
- టార్గెట్: రూ. 385
- స్టాప్ లాస్: రూ. 354
విశ్లేషణ: గత కొన్ని రోజులుగా పతనమైన ఈ స్టాక్, రూ. 344 వద్ద స్థిరపడి మళ్ళీ పుంజుకుంటోంది (Higher bottom formation). ప్రస్తుతం ఇది తన 50EMA (50-Day Exponential Moving Average) లెవల్ అయిన రూ. 354ను దాటి ట్రేడ్ అవుతోంది. వాల్యూమ్స్ కూడా పెరుగుతుండటం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఇది మరింత పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
7. TD పవర్ సిస్టమ్స్ (TD Power Systems Ltd):
- కొనుగోలు ధర: రూ. 687
- టార్గెట్: రూ. 735
- స్టాప్ లాస్: రూ. 672
విశ్లేషణ: క్రమంగా పడిపోతున్న ఈ స్టాక్, ప్రస్తుతం తన 100-Day Moving Average (రూ. 698) వద్ద మద్దతు తీసుకుని ఒక 'బుల్లిష్ క్యాండిల్'ను ఫామ్ చేసింది. ఇది ట్రెండ్ మారబోతోందనేదానికి (Bullish Bias) సంకేతం. అందుకే రూ. 672 వద్ద స్ట్రిక్ట్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని కొనుగోలు చేయవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
8. ఎటర్నల్ లిమిటెడ్ (Eternal Ltd):
- కొనుగోలు ధర: రూ. 294.50
- టార్గెట్: రూ. 312
- స్టాప్ లాస్: రూ. 286
విశ్లేషణ: ఈ స్టాక్ రూ. 280-283 జోన్లో తన 200-Day Moving Average వద్ద చాలా కాలం పాటు కన్సాలిడేట్ (ఒకే రేంజ్లో తిరగడం) అయ్యింది. ఇప్పుడు తన 50EMA కంటే పైకి కదులుతూ పాజిటివ్ క్యాండిల్ను ఏర్పరిచింది. ఈ చార్ట్ సెటప్ టెక్నికల్గా చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండటంతో తదుపరి ర్యాలీని ఆశించవచ్చు.
(గమనిక: ఇవి నిపుణుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలు మాత్రమే. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)