    స్టాక్ మార్కెట్ అప్‌డేట్: నేటి ట్రేడింగ్‌లో కొనుగోలు చేయాల్సిన 8 స్టాక్స్ ఇవే..

    అమెరికా రాయబారి సానుకూల వ్యాఖ్యలతో సోమవారం పుంజుకున్న స్టాక్ మార్కెట్లు, మంగళవారం కూడా జోరు కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. ఐటీ దిగ్గజాల ఫలితాలు, బంగారం ధరల రికార్డుల నేపథ్యంలో నిపుణులు సూచించిన 8 షేర్లు, నేటి మార్కెట్ గమనంపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ మీకోసం.

    Published on: Jan 13, 2026 8:40 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    వరుస ఒడిదుడుకుల తర్వాత భారత స్టాక్ మార్కెట్లు మళ్ళీ లాభాల బాట పట్టాయి. సోమవారం ట్రేడింగ్‌లో ఆరంభ నష్టాల నుంచి కోలుకుని, నిఫ్టీ 50 దాదాపు 0.42% (25,790.25 వద్ద), సెన్సెక్స్ 0.36% (83,878.17 వద్ద) లాభాలతో ముగిశాయి. అమెరికా రాయబారి చేసిన సానుకూల వ్యాఖ్యలు ఇన్వెస్టర్లలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపాయి.

    స్టాక్ మార్కెట్ అప్‌డేట్: నేటి ట్రేడింగ్‌లో కొనుగోలు చేయాల్సిన 8 స్టాక్స్ ఇవే.. (PTI)
    మార్కెట్‌ను ప్రభావితం చేస్తున్న కీలక అంశాలు

    1. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలు:

    అమెరికా నూతన రాయబారి సెర్గియో గోర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు మార్కెట్ రికవరీకి ప్రధాన కారణంగా నిలిచాయి. "అమెరికాకు భారత్ కంటే ముఖ్యమైన దేశం మరొకటి లేదు" అని పేర్కొంటూ, వాణిజ్య ఒప్పందాల దిశగా ఇరు దేశాలు వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ట్రంప్ ప్రభుత్వం టారిఫ్‌లు, వీసాల విషయంలో ఒత్తిడి తెస్తున్న తరుణంలో ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నాయి.

    2. రికార్డు స్థాయికి చేరిన బంగారం, వెండి:

    అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితి వల్ల పసిడి ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఎంసీఎక్స్ (MCX)లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.42 లక్షలకు చేరగా, కిలో వెండి ఏకంగా రూ. 2.68 లక్షల మార్కును దాటి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

    3. ఐటీ దిగ్గజాల ఫలితాలు:

    మంగళవారం ఉదయం టీసీఎస్ (TCS), హెచ్‌సీఎల్ టెక్ (HCL Tech) వంటి దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీల ఆదాయ నివేదికలపై మార్కెట్ కన్నేసింది. ఈ ఫలితాలు ఐటీ రంగ షేర్ల కదలికలను నిర్దేశించనున్నాయి.

    నేడు ట్రేడింగ్‌లో గమనించాల్సిన 8 షేర్లు (Expert Picks)

    మార్కెట్ నిపుణులు సుమీత్ బగాడియా, గణేష్ డోంగ్రే, షిజు కూతుపలక్కల్ మంగళవారం ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కోసం ఈ క్రింది 8 స్టాక్స్‌ను సిఫార్సు చేస్తున్నారు:

    1. హోమ్ ఫస్ట్ ఫైనాన్స్ (Home First Finance)

    "ప్రస్తుతం ఈ షేర్ రూ. 1,062 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. సుదీర్ఘ దిద్దుబాటు (Correction) తర్వాత ఈ స్టాక్ మళ్ళీ పుంజుకునే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి" అని ఛాయిస్ బ్రోకింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సుమీత్ బగాడియా పేర్కొన్నారు.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 1,062
    • టార్గెట్: రూ. 1,136
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 1,025

    2. స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (SBI)

    ఎస్‌బీఐ షేరు తన పాత రికార్డు స్థాయిని పరీక్షించి మళ్ళీ పైకి వెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. దీనిపై నిపుణులు సానుకూలంగా ఉన్నారు.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 1,015
    • టార్గెట్: రూ. 1,085
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 980

    3. డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ (Dr Reddys Lab)

    ఈ ఫార్మా దిగ్గజం షేరు పటిష్టమైన బుల్లిష్ ట్రెండ్‌లో ఉంది. రూ. 1,190 వద్ద బలమైన మద్దతు (Support) కనిపిస్తోందని గణేష్ డోంగ్రే వివరించారు.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 1,216
    • టార్గెట్: రూ. 1,260
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 1,190

    4. ఇన్ఫోసిస్ (Infosys)

    ఐటీ రంగానికి సానుకూల పవనాలు వీస్తున్న నేపథ్యంలో ఇన్ఫోసిస్ స్వల్పకాలిక ట్రేడర్లకు మంచి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 1,595
    • టార్గెట్: రూ. 1,660
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 1,570

    5. హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ (HDFC Bank)

    ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర వద్ద హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ షేర్లలో కొనుగోళ్ల ఆసక్తి కనిపిస్తోంది. టెక్నికల్ చార్టుల ప్రకారం ఇది మరింత పైకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 937
    • టార్గెట్: రూ. 980
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 920

    6. కోల్ ఇండియా (Coal India)

    డైలీ చార్టులో ఈ స్టాక్ 'ఫ్లాగ్ పాటర్న్'ను ప్రదర్శిస్తోంది. అధిక వాల్యూమ్స్‌తో ట్రేడ్ అవుతుండటం వల్ల ఇది లాభాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉందని షిజు కూతుపలక్కల్ విశ్లేషించారు.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 432
    • టార్గెట్: రూ. 460
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 422

    7. హిందుస్థాన్ యూనీలివర్ (HUL)

    గత కొంతకాలంగా కన్సాలిడేషన్ దశలో ఉన్న హెచ్‌యూఎల్ షేరు, 200 రోజుల మూవింగ్ యావరేజ్‌ను దాటి పాజిటివ్ ట్రెండ్‌లోకి ప్రవేశించింది.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 2,406
    • టార్గెట్: రూ. 2,520
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 2,360

    8. కోఫోర్జ్ (Coforge)

    ఓవర్ సోల్డ్ జోన్ నుంచి కోఫోర్జ్ షేరు కోలుకుంటోంది. ఆర్‌ఎస్‌ఐ (RSI) సంకేతాలు కూడా కొనుగోలుకు అనుకూలంగా ఉన్నాయి.

    • కొనుగోలు ధర: రూ. 1,697
    • టార్గెట్: రూ. 1,785
    • స్టాప్ లాస్: రూ. 1,662

    టెక్నికల్ వ్యూ: నిఫ్టీ గమనం ఎలా ఉండొచ్చు?

    "నిఫ్టీ ప్రస్తుతం 26,000–26,100 స్థాయి వద్ద ప్రతిఘటనను (Resistance) ఎదుర్కోవచ్చు. అక్కడ అమ్మకాల ఒత్తిడి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కింది స్థాయిలో 25,650 అనేది కీలక మద్దతుగా పనిచేస్తుంది" అని ఎల్‌కేపీ సెక్యూరిటీస్ నిపుణులు రూపక్ డే హెచ్చరించారు.

    (గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు సంబంధిత అనలిస్టులు, బ్రోకింగ్ సంస్థలవి మాత్రమే. హిందుస్తాన్ టైమ్స్‌వి కాదు. స్టాక్ మార్కెట్ పెట్టుబడులు అధిక రిస్కుతో కూడుకున్నవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ ఆర్థిక సలహాదారుని సంప్రదించడం శ్రేయస్కరం.)

