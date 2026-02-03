Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈరోజు కుంభరాశిలో బుధ సంచారం, ఏప్రిల్ 11 వరకు బుధ, రాహువుల సంయోగం..12 రాశిచక్రాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?

    బుధ, రాహువుల సంయోగం ఏప్రిల్ 11, 2026 వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో బుధుడు ఫిబ్రవరి 26 నుండి మార్చి 21, 2026 వరకు తిరోగమనం చెందుతాడు. ఇది జడత్వ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశిచక్రాలకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది, మరి కొందరికి ఇబ్బందులు కలిగిస్తుంది. మీ రాశిచక్రంపై బుధ, రాహు సంయోగం ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 03, 2026 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఈ రాత్రి 09:54 గంటలకు బుధ గ్రహం కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అప్పటికే అక్కడ ఉన్న రాహుతో బుధుడు కలయిక ఏర్పడుతుంది. ఇది జడత్వ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది కొన్ని రాశిచక్రాలకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది, మరి కొందరికి ఇబ్బందులు కలిగిస్తుంది.

    ఈరోజు కుంభరాశిలో బుధ సంచారం
    ఈరోజు కుంభరాశిలో బుధ సంచారం

    బుధ, రాహువుల కలయిక

    బుధ, రాహువుల సంయోగం ఏప్రిల్ 11, 2026 న మధ్యాహ్నం 01:20 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో బుధుడు ఫిబ్రవరి 26 నుండి మార్చి 21, 2026 వరకు తిరోగమనం చెందుతాడు. మీ రాశిచక్రంపై బుధ, రాహు సంయోగం ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారికి బుధ, రాహువుల సంయోగం కొత్త ఆదాయ వనరులను సృష్టిస్తుంది. అప్పులు తీరుతాయి. కొత్త పనుల్లో నిమగ్నత ఉంటుంది. మానసిక అశాంతి కూడా ఉండవచ్చు.

    వృషభ రాశి:

    బుధ సంచారం, బుధ, రాహు సంయోగం వృషభ రాశికి పురోగతికి దారి తీస్తుంది. గౌరవం పెరుగుతుంది. పనిప్రాంతంలో గణనీయమైన బాధ్యత ఉండవచ్చు. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. నిలిచిపోయిన కొన్ని పనులు జరుగుతాయి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశికి అదృష్టాన్ని ఇస్తాయి. చిన్న, సుదీర్ఘ ప్రయాణాలు ఉంటాయి. మతపరమైన పర్యటన లేదా విదేశీ ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది. నిలిపివేసిన నిధులను తిరిగి పొందుతారు. కొత్త కొనుగోళ్లు చేస్తారు.

    కర్కాటక రాశి:

    బుధ, రాహువుల సంయోగం మానసిక కలవరానికి దారితీస్తాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ప్రమాదం జరగవచ్చు. ఆర్థిక నష్టాలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది.

    సింహ రాశి:

    ఈ సమయంలో సింహ రాశి వారి వైవాహిక జీవితం మరియు స్నేహాల్లో తేడాలు ఉండవచ్చు. నియంత్రిత ప్రవర్తన కొంత నిలిచిపోయిన పనులకు దారితీస్తుంది.

    కన్య రాశి:

    బుధ సంచారం, బుధ–రాహువు సంయోగం వల్ల కన్య రాశికి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి. కొన్ని వివాదాస్పద కేసుల్లో సక్సెస్ అవుతారు. మీరు పెట్టుబడులకు సంబంధించిన విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు.

    తులా రాశి:

    ఈ సమయంలో తులా రాశి వారి పనులు ఆగిపోవచ్చు. పిల్లలకు సంబంధించిన శుభకార్యాలు చేసే అదృష్టం మీకు లభిస్తుంది. అధిక ఖర్చులు ఉంటాయి.

    వృశ్చిక రాశి:

    బుధుడు సంచారం, బుధ, రాహువు సంయోగం వృశ్చిక రాశి వారి నివాసం లేదా పని ప్రదేశంలో మార్పుకు దారితీస్తుంది. తల్లి ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. మూలధన పెట్టుబడుల్లో అప్రమత్తత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ సమయంలో ధనుస్సు రాశి ఇంట శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. చరాస్తులు కొనుగోలు చేయవచ్చు. మీరు కార్యాలయంలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు.

    మకర రాశి:

    మకర రాశి వారు ఈ సమయంలో కొత్త సంబంధాలలోకి అడుగు పెడతారు. పాత లావాదేవీలు, వివాదాస్పద కేసుల్లో ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు ఉంటాయి.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశి వారికి ఈ సంయోగం వల్ల ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, మానసిక అశాంతి కూడా ఉంటుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. పెద్ద నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడం మంచిది.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి ఆరోగ్యం, మరమ్మతులు, షాపింగ్ కోసం అధిక ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ భాగస్వామ్యాల్లో తేడాలు రావచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు కుంభరాశిలో బుధ సంచారం, ఏప్రిల్ 11 వరకు బుధ, రాహువుల సంయోగం..12 రాశిచక్రాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు కుంభరాశిలో బుధ సంచారం, ఏప్రిల్ 11 వరకు బుధ, రాహువుల సంయోగం..12 రాశిచక్రాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes