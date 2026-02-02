Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలు!

    ఫిబ్రవరి 2026 నెల చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కారణం బుధ గ్రహం, ఇది ఈ నెలలో ఒకటి కాదు మూడుసార్లు తన కదలికను మారుస్తుంది. బుధుడు తెలివితేటలు, ప్రసంగం, వ్యాపారం, లెక్కింపు, వృత్తి యొక్క గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు చేస్తాడు.

    Published on: Feb 02, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    జ్యోతిషశాస్త్రం దృష్టికోణం నుండి, ఫిబ్రవరి 2026 నెల చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కారణం బుధ గ్రహం, ఇది ఈ నెలలో మూడు సార్లు తన కదలికను మార్చుతుంది. బుధుడు తెలివితేటలు, ప్రసంగం, వ్యాపారం, లెక్కింపు, వృత్తి యొక్క గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, బుధుడు తరచుగా తన స్థానాన్ని మార్చినప్పుడు, దాని ప్రభావం ప్రజల ఆలోచనలు, నిర్ణయాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

    ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలు!
    ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలు!

    బుధ సంచారం ఫిబ్రవరి 2026

    జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 2026లో బుధ రాశి మార్పు, నక్షత్ర మార్పు రెండూ ఉంటాయి. ఇది అన్ని రాశిచక్రాలను ప్రభావితం చేస్తుంది, కానీ ముఖ్యంగా మూడు రాశిచక్రాల వారికి ఈ సంచారం చాలా శుభప్రదమైనది. ఈ రాశిచక్రాలు డబ్బు, కెరీర్, ఉద్యోగం, వ్యాపారానికి సంబంధించిన శుభవార్తలను పొందవచ్చు.

    ఫిబ్రవరి 2026లో బుధుడి కదలికలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయి?

    పంచాంగం ప్రకారం, బుధుడు ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు ముఖ్యమైన మార్పులు చేస్తాడు:

    ఫిబ్రవరి 3, 2026: బుధుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    ఫిబ్రవరి 7, 2026: బుధుడు శతభిషా నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు.

    ఫిబ్రవరి 15, 2026: బుధుడు పూర్వ భాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    తద్వారా, బుధుడు యొక్క శక్తి నెల పొడవునా నిరంతరం మారుతుంది. ఈ సమయంలో చాలా మంది ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి రావచ్చు, అయితే చాలా కాలం పాటు నిలిచిపోయిన పనిలో కూడా వేగాన్ని పొందవచ్చు.

    ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు

    1.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి ప్రజలకు ఈ సంచారం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో నిమగ్నమైన వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. పాత పెట్టుబడుల వల్ల లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం చేసే వారికి కూడా సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు పనికి సంబంధించి కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు లేదా ప్రమోషన్‌కు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. ఈ సమయంలో తీసుకున్న ఏదైనా తెలివైన నిర్ణయం దీర్ఘకాలంలో గొప్ప ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది.

    తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: తొందరపడకుండా ఉండండి, కానీ అవకాశాన్ని జారిపోనివ్వవద్దు.

    2.ధనుస్సు రాశి:

    ఆదాయంలో పెరుగుదల సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. బుధుడు ధనుస్సు రాశికి ఆర్థికంగా బలమైన సమయాన్ని తెస్తాడు. చాలా కాలంగా అంతరాయం కలిగిస్తున్న పనులను క్రమంగా పూర్తి చేయవచ్చు. కొత్త ఆదాయ వనరులను సృష్టించే అవకాశాలు ఉన్నాయి, ఇది జీతం లేదా ఆదాయాన్ని పెంచుతుంది. కష్టపడి పనిచేయడం పూర్తి ఫలితాలను ఇస్తుంది. డబ్బు విషయంలో ఉద్రిక్తత నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. మొత్తం మీద, ఈ సమయం విశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది.

    తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: మీ ఆదాయం పెరిగేకొద్దీ మీ ఖర్చులను తనిఖీ చేయండి.

    3.మకర రాశి:

    మకర రాశి ప్రజలకు బుధుని ఈ సంచారం అదృష్టాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది. చాలా కాలం నిలిచిపోయిన పనిలో విజయం సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగం మరియు కెరీర్‌లో సానుకూల మార్పులను చూడవచ్చు. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలు క్రమేపీ తగ్గుతాయి. ప్రేమ, కుటుంబ విషయాలలో కూడా మెరుగుదల ఉంటుంది. సరైన సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయం ముందుకు సాగడానికి సహాయపడుతుంది.

    తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: మిమ్మల్ని మీరు విశ్వసించండి మరియు అవకాశాలను తెలివిగా ఉపయోగించండి.

    మిగిలిన రాశి చక్రాల ప్రభావం:

    ఈ సంచారం నుండి మూడు రాశిచక్రాలు ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను పొందుతున్నప్పటికీ, మిగిలిన రాశిచక్రాలకు ఈ సమయం అభ్యాసం మరియు మార్పును తీసుకురాగలదు. కొంతమంది తమ ప్రసంగాన్ని నియంత్రించుకోవాల్సి ఉంటుంది, మరికొందరు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. బుధుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన మరియు నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తాడు, కాబట్టి ఈ సమయంలో తొందరపడకుండా ఉండటం ముఖ్యం.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలు!
    News/Rasi Phalalu/ఫిబ్రవరి నెలలో మూడు సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు, ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్ మొదలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes