Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Pushya Masam: నేటి నుంచి పుష్య మాసం ప్రారంభం.. శనికి ఈ నెల అంటే ఎందుకు ఇష్టం? ఈ నెలలో వచ్చే పూజలు, వ్రతాలు, పర్వదినాలు!

    Pushya Masam: పుష్య మాసంలో శని దేవుణ్ణి ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. శివుడికి కార్తీక మాసం, విష్ణువుకు మార్గశిర మాసం ఎలా ఉంటాయో, అలాగే శని దేవుడికి పుష్యమాసం అంత ప్రీతికరమైనది. చంద్రుడు పుష్యమి నక్షత్రంలో సంచరించే నెలను పుష్య మాసం అని అంటారు. పుష్య మాసంలో కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాలు జరుపుకుంటారు.

    Published on: Dec 20, 2025 12:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    తెలుగు నెలల్లో పుష్యమాసం పదవ మాసంగా పరిగణించబడుతుంది. పుష్యమాసంలో శని దేవుణ్ణి ప్రత్యేకంగా పూజిస్తారు. శివుడికి కార్తీక మాసం, విష్ణువుకు మార్గశిర మాసం ఎలా ఉంటాయో, అలాగే శని దేవుడికి పుష్యమాసం అంత ప్రీతికరమైనది. చంద్రుడు పుష్యమి నక్షత్రంలో సంచరించే నెలను పుష్య మాసం అని అంటారు. పుష్య మాసంలో కొన్ని ముఖ్యమైన పండుగలు, వ్రతాలు జరుపుకుంటారు. పైగా పుష్య మాసంలోనే సూర్యుడు మకర రాశిలో సంచరిస్తాడు. దీంతో ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది. మకర రాశికి అధిపతి శని కావడం వల్ల పుష్య మాసం అంటే శనిదేవుడికి ఎంతో ఇష్టం.

    Pushya Masam: నేటి నుంచి పుష్య మాసం ప్రారంభం (pinterest)
    Pushya Masam: నేటి నుంచి పుష్య మాసం ప్రారంభం (pinterest)

    పుష్య మాసం 2025

    ఈ ఏడాది పుష్య మాసం డిసెంబర్ 20, అంటే ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమైంది. జనవరి 18తో పుష్యమాసం ముగుస్తుంది. శని భక్తులకు ఇది అత్యంత పవిత్రమైన మాసం. ఈ నెలలో శనీశ్వరుడిని ఆరాధించడం వల్ల విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చు. శని న్యాయదేవుడు. మనం చేసే పనులను బట్టి శుభ ఫలితాలు లేదా శిక్షలను ఇస్తాడు.

    అమావాస్య నాడు శనికి తైలాభిషేకం చేస్తే చాలా సమస్యలు తొలగిపోతాయి. శని పీడ నుంచి కూడా విముక్తిని పొందవచ్చు. అలాగే అన్నదానం, వస్త్రదానం వంటివి చేస్తే జాతకంలోని దోషాలు తొలగిపోతాయి. పుష్య మాసంలో పెళ్లికాని అమ్మాయిలు కాత్యాయనీ వ్రతాన్ని చేస్తారు. పుష్య మాసంలో ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుందని, త్వరగా వివాహం జరుగుతుందని నమ్మకం.

    పుష్య పౌర్ణమి

    పుష్య మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని పుష్య పౌర్ణమి అంటారు. ఆ రోజు ఉదయాన్నే స్నానం చేస్తే ఎంతో పుణ్యం కలుగుతుంది. స్నానం చేసి విష్ణువును ఆరాధిస్తే అనేక శుభ ఫలితాలను పొందవచ్చు.

    అష్టమి

    పుష్య మాసంలో వచ్చే అష్టమి నాడు పితృదేవతలను ఆరాధిస్తారు. అలా చేయడం వల్ల వారి ఆశీర్వాదాలు లభిస్తాయని నమ్ముతారు.

    వైకుంఠ ఏకాదశి

    పుష్య మాసంలో వైకుంఠ ఏకాదశి వస్తుంది. పుత్ర సంతానం కలగాలని చాలా మంది ఈ రోజున వైకుంఠ ఏకాదశి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారు. పుష్య మాసంలో గృహప్రవేశాలు, పెళ్లిళ్లు, శంకుస్థాపనలు వంటివి చేయరు. అయితే సాధారణ పూజలు చేసుకోవడానికి ఎలాంటి నియమాలు లేవు.

    పుష్య మాసంలో చేయవలసినవి

    1. జాతకంలో సూర్యుని స్థానం బలహీనంగా ఉంటే, రాగి చెంబుతో ధాన్యం లేదా నెయ్యి దానం చేయడం మంచిది. ద్వాదశ ఆదిత్యుల రూపంలో సూర్యుడు ఈ నెలలో ఉంటాడు కాబట్టి, ప్రతిరోజూ ఏదైనా దేవతా స్తోత్రం లేదా ఆదిత్య హృదయం చదవాలి.
    2. పుష్యమాసంలో ఆదివారం నాడు నెయ్యి, ఉసిరికాయ తినకూడదు. వస్త్రదానం, తైలదానం, అన్నదానం చేస్తే శనిదోషాలు తొలగి ఆనందంగా ఉండవచ్చు.
    3. పుష్యమాసంలో హోమాలు చేసేటప్పుడు నువ్వులు సమర్పించాలి. నువ్వుల వంటకాలు తినడం శుభకరం. పితృదేవతలకు నువ్వులతో తర్పణాలు వదిలితే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
    4. పుష్యమాసంలో పౌర్ణమి నాడు “ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ” అనే మంత్రాన్ని పఠించాలి.

    చొల్లంగి అమావాస్య

    పుష్య మాసం ఆఖరి రోజున వచ్చే అమావాస్యను చొల్లంగి అమావాస్య అంటారు. గోదావరి నదికి ఏడుపాయల్లో ఒకటైన తుల్యభాగ, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని చొల్లంగి వద్ద సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఆ రోజు అక్కడ స్నానం చేస్తే ఎంతో శుభం జరుగుతుందని నమ్మకం.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Pushya Masam: నేటి నుంచి పుష్య మాసం ప్రారంభం.. శనికి ఈ నెల అంటే ఎందుకు ఇష్టం? ఈ నెలలో వచ్చే పూజలు, వ్రతాలు, పర్వదినాలు!
    News/Rasi Phalalu/Pushya Masam: నేటి నుంచి పుష్య మాసం ప్రారంభం.. శనికి ఈ నెల అంటే ఎందుకు ఇష్టం? ఈ నెలలో వచ్చే పూజలు, వ్రతాలు, పర్వదినాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes