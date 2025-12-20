2026 January Festivals: మకర సంక్రాంతి, పుష్య అమావాస్య, వసంత పంచమి... జనవరి 2026 పండుగలు, ఉపవాసాలు పూర్తి లిస్ట్
మరి కొన్ని రోజుల్లో 2025 పూర్తి కాబోతోంది. 2026 రాబోతుంది. 2026 జనవరిలో అనేక పండుగలు, ఉపవాసాలు, శుభదినాలు ఉన్నాయి. హిందువులు జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగ అయిన సంక్రాంతి కూడా జనవరిలోనే వస్తుంది. మకర సంక్రాంతిని పెద్ద పండుగ అని కూడా అంటారు. ఈ ఏడాది మకర సంక్రాంతి జనవరి 15న వచ్చింది. అలాగే ప్రధాన గ్రహాల సంచారంలో కూడా మార్పు ఉంది. దీంతో ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితాల్లో అనేక మార్పులు వస్తాయి.
మకర సంక్రాంతి 2026
మకర సంక్రాంతిని చాలా రాష్ట్రాలలో వివిధ పేర్లతో జరుపుకుంటారు. ఈసారి మకర సంక్రాంతి జనవరి 15న వచ్చింది. భోగి పండుగ జనవరి 14న వచ్చింది. అలాగే కనుమ పండుగ జనవరి 16న వచ్చింది.
పుష్య అమావాస్య: పుష్య అమావాస్య నాడు గంగానదిలో స్నానం చేస్తే పుణ్యం కలుగుతుంది. పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి.
వసంత పంచమి: వసంత పంచమి నాడు సరస్వతి దేవిని ఆరాధిస్తారు. ఆ రోజు సరస్వతి దేవిని ఆరాధించడం వలన విశేష ఫలితాన్ని పొందవచ్చు. వసంత పంచమి నాడు చిన్న పిల్లలకు అక్షరాభ్యాసం చేయించడానికి కూడా శుభ దినంగా భావిస్తారు. జనవరి 2026 ఉపవాసాలు, పండుగల పూర్తి లిస్ట్ ఇదిగో
జనవరి 1, 2026, గురువారం, ప్రదోష వ్రతం
జనవరి 3, 2026, శనివారం, పుష్య పూర్ణిమ
జనవరి 6, 2026, మంగళవారం, సంకటహర చతుర్థి
జనవరి 14, 2026, బుధవారం, భోగి, షట్టిల ఏకాదశి
జనవరి 15, 2026, గురువారం, మకర సంక్రాంతి
జనవరి 16, 2026, శుక్రవారం, కనుమ, ప్రదోష వ్రతం, మాస శివరాత్రి
జనవరి 17, 2026, శనివారం, ముక్కనుమ
జనవరి 18, 2026, ఆదివారం, పుష్య అమావాస్య
జనవరి 23, 2026, శుక్రవారం, వసంత పంచమి
జనవరి 25, 2026, ఆదివారం, రథసప్తమి
జనవరి 26, 2026, సోమవారం, భీష్మ అష్టమి
జనవరి 29, 2026, ఆదివారం, జయ ఏకాదశి
జనవరి 30, శుక్రవారం, ప్రదోష వ్రతం
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.