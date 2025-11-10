Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sankranthi 2026: ఈ ఏడాది సంక్రాతి జనవరి 14న, 15న? భోగి, సంక్రాతి, కనుమ పండుగ తేదీల వివరాలను తెలుసుకోండి!

    2026 సంక్రాంతి పండుగ తేదీలు: అందమైన రంగురంగుల రంగవల్లికలు, భోగి మంటలు, పిండి వంటలు, గాలిపటాలు, కొత్త బట్టలు ఇలా ఎంతో సందడిగా సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుంటాము. చిన్నపిల్లలకు భోగి పండ్లు పోస్తారు. అలాగే గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు, హరిదాసు కీర్తనలు, కోడిపందాలు, బొమ్మల కొలువులు, కొత్త అల్లుళ్ల సందడులు.

    Published on: Nov 10, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రతి ఏటా మనం జరుపుకునే ముఖ్యమైన పండుగల్లో సంక్రాంతి పండుగ ఒకటి. అందుకే సంక్రాంతి పండుగను “పెద్ద పండుగ” అని అంటారు. అందమైన రంగురంగుల రంగవల్లికలు, భోగి మంటలు, పిండి వంటలు, గాలిపటాలు, కొత్త బట్టలు ఇలా ఎంతో సందడిగా సంక్రాంతి పండుగను జరుపుకుంటాము. చిన్నపిల్లలకు భోగి పండ్లు పోస్తారు. అలాగే గంగిరెద్దుల విన్యాసాలు, హరిదాసు కీర్తనలు, కోడిపందాలు, బొమ్మల కొలువులు, కొత్త అల్లుళ్ల సందడులు మధ్య సంక్రాంతి పండుగను అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకుంటాము.

    ఈ ఏడాది సంక్రాతి జనవరి 14న, 15న?
    ఈ ఏడాది సంక్రాతి జనవరి 14న, 15న?

    ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం

    కాలచక్రానికి అధిపతి, గ్రహాలకు రారాజు అయినటువంటి సూర్యుడు ఆధీనంలో నిరంతరం తిరిగే కాలచక్రంలో రెండు అయనాలు వస్తాయి. ప్రతి ఏడాది ఆరు నెలల పాటు దక్షిణాయనం, మరో ఆరు నెలల పాటు ఉత్తరాయణం వస్తాయి. జనవరి నెల సంక్రాంతి పండుగ సమయంలో ఉత్తరాయణం ప్రారంభమవుతుంది. అందుకే దీనిని ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం అని అంటారు. ఈ సమయంలో పంటలు చేతికి వస్తాయి. ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం సంక్రాంతి, భోగి, కనుమ పండుగలు ఎప్పుడు వచ్చాయో, ఏ రోజు ఏ పండుగను జరుపుకోవాలో తెలుసుకుందాం.

    2026 సంక్రాంతి పండుగ తేదీలు

    భోగి పండుగ- జనవరి 13, మంగళవారం

    మకర సంక్రాంతి- జనవరి 14, బుధవారం

    కనుమ పండుగ- జనవరి 15, గురువారం

    ముక్కనుమ- జనవరి 16, శుక్రవారం

    భోగి 2026

    ఈ సంవత్సరం భోగి పండుగ జనవరి 13, మంగళవారం నాడు వచ్చింది. భోగి నాడు భోగి మంటలు వేస్తారు. ఉత్తరాయణ కాలం మొదలయ్యే ముందు రోజు ఎక్కువ చలి ఉంటుంది, దానిని తట్టుకోవాలని భోగి మంటలు వేస్తారు. ధనుర్మాస వ్రతం భోగి పండుగతోనే ముగుస్తుంది. అలాగే భోగి నాడు సూర్యాస్తమయం లోపు చిన్నపిల్లలకు భోగి పండ్లు పోస్తారు. చెరుకు ముక్కలు, రేగు పండ్లు, చిల్లర కాసులు కలిపి తలపై పోస్తారు. ఇరుగుపొరుగు వారిని పిలిచి వాయునాలు ఇస్తారు.

    మకర సంక్రాంతి 2026

    మకర సంక్రాంతి నాడు ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం మొదలవుతుంది. ఈ సంవత్సరం జనవరి 14, బుధవారం నాడు వచ్చింది. మకర సంక్రాంతినాడు దానధర్మాలు చేస్తే ఎంతో మంచి జరుగుతుంది. గుమ్మడికాయను దానం చేస్తే పితృదేవతలు సంతృప్తి చెందుతారు. నువ్వులు ఏదో ఒక రూపంలో తిన్నట్లయితే ఆయుష్షు పెరుగుతుంది.

    కనుమ 2026

    కనుమ నాడు రైతులు పశుశాలలను శుభ్రం చేసుకుని, ఆవులను గేదెలను శుభ్రంగా కడిగి, పసుపు రాసి, పువ్వులు కుంకుమతో అలంకరిస్తారు. వాటిని సాయంత్రం మేళతాళాలతో ఊరేగించడం వంటివి చేస్తారు.

    News/Rasi Phalalu/Sankranthi 2026: ఈ ఏడాది సంక్రాతి జనవరి 14న, 15న? భోగి, సంక్రాతి, కనుమ పండుగ తేదీల వివరాలను తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/Sankranthi 2026: ఈ ఏడాది సంక్రాతి జనవరి 14న, 15న? భోగి, సంక్రాతి, కనుమ పండుగ తేదీల వివరాలను తెలుసుకోండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes