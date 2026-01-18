ధనుస్సు రాశి వారఫలం (జనవరి 18-24): విదేశీ యోగం.. పెరగనున్న బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్
ధనుస్సు రాశి వారికి జనవరి 18 నుండి 24 వరకు ఆర్థికంగా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. విదేశీ ప్రయాణ కలలు నిజం కావడమే కాకుండా, ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరుగుతుంది. అయితే ప్రేమ, ఆరోగ్య విషయాల్లో మాత్రం కాస్త 'మెచ్యూరిటీ'తో వ్యవహరించాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రాశి చక్రంలో తొమ్మిదవ రాశి అయిన ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం (జనవరి 18 - 24) అద్భుతమైన అవకాశాలను మోసుకొస్తోంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా మీకు తిరుగుండదు. అయితే, కొన్ని వ్యక్తిగత విషయాల్లో మాత్రం మీరు ఆచితూచి అడుగు వేయాలి. ప్రముఖ వేద జ్యోతిష్య నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే అందించిన వారఫలాల వివరాలు మీకోసం:
ధనుస్సు రాశి ప్రేమ, సంబంధాలు: గతాన్ని తవ్వకండి
ఈ వారం మీ బంధంలో చిన్నపాటి తగాదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే అవి మీ నియంత్రణలో ఉండాలంటే మీరు కొన్ని నియమాలు పాటించాలి.
"ప్రేమ జీవితంలోనూ, ఆఫీసులోనూ అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి. ముఖ్యంగా వారి గతానికి సంబంధించిన పాత విషయాలను మళ్లీ తవ్వి తీయవద్దు. ఇది మీ బంధాన్ని దెబ్బతీస్తుంది" అని పాండే సూచించారు.
ఇక ఒంటరిగా ఉన్న ధనుస్సు రాశి మహిళలకు ఆఫీసులోనో, క్లాస్రూమ్లోనో లేదా ఏదైనా వేడుకలో ఆసక్తికరమైన ప్రేమ ప్రతిపాదన (Proposal) వచ్చే అవకాశం ఉంది. వారం ద్వితీయార్ధంలో పాత ప్రేమికులతో ఉన్న మనస్పర్థలను తొలగించుకోవడానికి అనుకూల సమయం.
ధనుస్సు రాశి కెరీర్: విదేశీ కల సాకారం
వృత్తిపరంగా ఈ వారం మీకు కొత్త ఆశలు చిగురిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ, హెల్త్కేర్, సేల్స్, డిజైన్, హాస్పిటాలిటీ రంగాల్లో ఉన్నవారికి విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు దక్కుతాయి.
సర్కారీ కొలువులో ఉన్నవారు బదిలీలకు (Transfers) సిద్ధంగా ఉండాలి. కొత్త ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసేటప్పుడు అప్రమత్తంగా ఉండండి. మీ భాగస్వాముల నుండి ఆశించిన స్థాయిలో సహకారం అందకపోవచ్చు.
పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న ధనుస్సు రాశి విద్యార్థులకు ఈ వారం చాలా బాగుంది. మీరు ఆశించిన ఫలితాలను సాధించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
ధనుస్సు రాశి జాతకులు ఆర్థిక పరిస్థితి
ఆర్థికంగా ఈ వారం మీరు లాభాలు పొందుతారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. ఫలితంగా మీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. ప్రైవేట్ ఉద్యోగం చేసేవారికి జీతం పెరిగే (Salary Hike) అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
కొంతమంది మహిళలకు తమ పూర్వీకుల ఆస్తిలో వాటా దక్కే యోగం ఉంది. సొంత వ్యాపారం చేసేవారు తమ బిజినెస్ను విస్తరించడానికి అవసరమైన నిధులను (Funds) సేకరించడంలో విజయం సాధిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఆరోగ్యం: గుండె, శ్వాస పట్ల అశ్రద్ధ వద్దు
ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించినా భారీ మూల్యం చెల్లించుకోవాల్సి రావచ్చు. శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు, కళ్ళు లేదా చెవులకు సంబంధించిన సమస్యలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.
మహిళలకు కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది, అవసరమైతే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ వారం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడుతూ, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి.
మీ అదృష్టాన్ని పెంచుకోండిలా..
- అదృష్ట దినం: గురువారం
- అదృష్ట రంగు: లేత నీలం
- అదృష్ట రత్నం: కనకపుష్యరాగం