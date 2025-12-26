ధనుస్సు రాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు: కొత్త ఏడాది ధనుస్సు రాశిపై శని, గురువుల విపరీతమైన ప్రభావం.. 2026 ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?
ధనుస్సు రాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు 2026: ప్రతి ఒక్కరికీ కొత్త సంవత్సరంపై అంచనాలు ఉన్నాయి. కొత్త సంవత్సరం వస్తోందంటే ప్రతి ఒక్కరూ వారికి కొత్త ఏడాది ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. ఈ రోజు మనం ధనుస్సు రాశి వారికి కొత్త ఏడాది ఎలా ఉందో చూసేద్దాం. ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో వచ్చే మార్పులతో పాటు పూర్తి వివరాలు.
ధనుస్సు రాశి వారికి కొత్త ఏడాది ఎలా ఉంటుంది?
కొత్త సంవత్సరం ధనుస్సు రాశికి అనేక కొత్త అవకాశాలను తెస్తోంది. అయితే కొన్ని అడ్డంకులు కూడా ఉంటాయి. వీటిని కొన్ని చర్యలతో సులభంగా అధిగమించవచ్చు. ధనుస్సు రాశి వారు కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభ నెలల్లో భాగస్వామ్యం, సంబంధాలు, వివాహానికి సంబంధించిన విషయాల్లో మంచి ఎదుగుదలను చూస్తారు. కొంత మంది క్రొత్త వ్యక్తులను కలుస్తారు. వివాహం లేదా పాత సంబంధాన్ని తిరిగి అనుసంధానించడానికి దారితీస్తాయి.
ఈ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి
ఈ రాశి వ్యక్తులు మే 21 తరువాత శ్రద్ధ వహించాలి, ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి బృహస్పతి ఈ రాశి ఎనిమిదవ ఇంట్లోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆరోగ్యం, డబ్బు విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం. ఈ సమయంలో ఉమ్మడి పెట్టుబడులను నివారించడం మంచిది. అదే సమయంలో కుటుంబంలో కొంత అశాంతి ఉండవచ్చు లేదా మీరు పని కోసం బయట ఉండాల్సి రావచ్చు.
ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో వచ్చే మార్పులు
కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభం ధనుస్సు రాశి వ్యక్తిగత జీవితం బాగుంటుంది. వాస్తవానికి, ఈ సమయంలో గురువు ఏడవ ఇంట్లో ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో కొత్త సంబంధాన్ని ఏర్పరుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఎక్స్ ని మళ్ళీ తిరిగి పొందే అవకాశం కూడా వుంది. మీరు మీ భాగస్వామితో స్పష్టతతో సంభాషించాలి. చాలా మందికి సంవత్సరం ప్రారంభంలో వివాహం కూడా జరగవచ్చు.
మే తరువాత ఇంటికి సంబంధించిన విషయాల వల్ల ఉద్రిక్తత ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ సమయంలో శని మీ నాల్గవ ఇంట్లోకి వస్తాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో ప్రజలతో కనెక్ట్ అవ్వండి. కుటుంబ సభ్యులతో వీలైనంత ఎక్కువ సమయం కలిసి ఉండండి.
2026లో ధనుస్సు రాశి ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?
సంవత్సరం మొదటి భాగంలో భాగస్వామ్య పనిలో ఎంతో ప్రయోజనం పొందుతారు. ఉమ్మడి పని, క్లయింట్ సమావేశాలు లేదా వ్యాపార ఒప్పందాల నుంచి మీరు చాలా మంచి అవకాశాలను పొందవచ్చు, ఇది దీర్ఘకాలికంగా సరైనది. అయితే మే 21 తర్వాత డబ్బు విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు డబ్బు గురించి స్పష్టతతో ప్రణాళికను వేయండి. దీర్ఘకాలిక విషయాలు ఎల్లప్పుడూ ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
2026లో ధనుస్సు రాశి ప్రజల ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుంది?
మే తరువాత ధనుస్సు రాశి స్థానికులు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి. అవసరమైతే చెకప్ చేయించుకోండి. పని మధ్య విరామం తీసుకోవాలలి. ఇది శక్తిని ఆదా చేస్తుంది, మీరు ఎల్లప్పుడూ మంచి అనుభూతిని పొందుతారు. రోజూ తేలికపాటి వ్యాయామం చేయండి. అదే సమయంలో తగినంత నిద్ర పొందండి. మీ ఆహారం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. బయట ఆహారాన్ని నివారించాలి. అలాగే మీ దినచర్యలో వ్యాయామం లేదా యోగా చేర్చండి.
2026 ఉత్తమ నెలలు:
జనవరి నుంచి మే వరకు ధనుస్సు రాశికి సరైన సమయం ఉంటుంది. అదే సమయంలో నవంబర్ నెల కూడా బాగుంటుంది. ఈ నెలల నుంచి ధనుస్సు రాశి వ్యక్తుల పనులన్నీ తేలికగా పూర్తవుతాయి. అనుకూలంగా లేని నెలల్లో సహనంగా ఉండండి.
ధనుస్సు రాశి ప్రజలు సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఏర్పడే సంబంధాలను బలోపేతం చేయడం మంచిది. రిస్క్తో కూడిన పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండండి. ఇది మిమ్మల్ని మరియు మీ కుటుంబాన్ని సురక్షితంగా ఉంచుతుంది.