నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు ఈ 5 రాశులకు మార్పులతో నిండిన రోజు.. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త!
రాశి ఫలాలు 26 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 26, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి- ఈ రోజు మీరు ఒంటరిగా ముందుకు సాగడానికి బదులుగా వ్యక్తులతో కలిసి పని చేయడం ద్వారా ఎక్కువ ప్రయోజనాన్ని పొందుతారు. ఆఫీసులో సీనియర్ లేదా టీమ్ సభ్యుడి సలహా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ప్రేమ విషయంలో,మీ మనస్సులో ఏదైనా ఉంటే దానిని బహిరంగంగా చెప్పండి. ఇది సంబంధాన్ని తేలికగా, మెరుగ్గా చేస్తుంది. ఈరోజు డబ్బుతో తొందర పడకండి, ముఖ్యంగా పెద్ద ఖర్చులను నివారించడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, శరీరాన్ని అవసరానికి మించి అలసిపోకండి.
వృషభ రాశి- ఈరోజు కెరీర్కు సంబంధించిన విషయాలు మీ మనస్సులో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇది భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక వేసుకునే రోజు. ఈ రోజు చేసిన ఆలోచన భవిష్యత్తులో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సంబంధాలలో ఒకరినొకరు కొంత స్థానం ఇవ్వడం అవసరం, లేనిపక్షంలో చిన్న విషయాలపై విభేదాలు ఉండవచ్చు. తెలివిగా డబ్బు ఖర్చు చేయండి. మనస్సు కొంచెం భావోద్వేగానికి గురికావచ్చు, కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి.
మిథున రాశి- ఈరోజు మిథున రాశి వారు ఆఫీసులో మాటలతో పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త ఆలోచనలు రావచ్చు. ఈ రోజు ప్రేమలో సాన్నిహిత్యం మాటల ద్వారా మాత్రమే పెరుగుతుంది, అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి, లేనిపక్షంలో ఇబ్బంది ఉండవచ్చు. ఒత్తిడిని తగ్గించడం ఆరోగ్యానికి ముఖ్యం.
కర్కాటక రాశి- ఈ రోజు భావోద్వేగాలు కొంచెం ఎక్కువగా ఆధిపత్యం చెలాయించవచ్చు. ఇల్లు, పని మధ్య సమతుల్యతను కాపాడుకోండి. ఈ రోజు డబ్బు విషయాలలో ఎవరినీ గుడ్డిగా విశ్వసించవద్దు. ప్రేమలో ఓపికగా ఉండండి. ఆరోగ్యం కోసం ఎక్కువ నీరు త్రాగండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి.
సింహ రాశి- ఈ రోజు మీరు వ్యక్తులతో కలిసి ముందుకు సాగే అవకాశాన్ని పొందుతారు. ఆఫీసు లేదా వ్యాపారంలో టీమ్ వర్క్ ప్రయోజనం పొందుతుంది. మీ మాటలకు విలువ లభిస్తుంది. ఈ రోజు ప్రేమలో ఉత్సాహం ఉంటుంది. సంబంధంలో తాజాదనం ఉంటుంది. ఖర్చులపై రిస్క్ తీసుకోవద్దు. మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడం చాలా ముఖ్యం.
కన్య రాశి- ఈరోజు మీ రోజు ప్రణాళిక, అవగాహనతో నిండి ఉంటుంది. సమయానికి పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ కృషికి గుర్తింపు వస్తుంది. సంబంధాలలో చిన్న చిన్న బాధ్యతలు పోషించడం వల్ల నమ్మకం పెరుగుతుంది. డబ్బు ఖర్చు చేయడం, పొదుపు చేయడం రెండింటిపై శ్రద్ధ వహించండి. ఆరోగ్యం కోసం మీ దినచర్యను అనుసరించడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
తులా రాశి- ఈ రోజు సంభాషణ మీ గొప్ప బలం. ఆఫీసులో సరిగ్గా మాట్లాడటం ద్వారా పూర్తి కావాల్సిన పనిని పూర్తి చేయచ్చే. విషయం కాస్త చేదుగా ఉన్నప్పటికీ, సంబంధాలలో నిజం చెప్పడం చాలా ముఖ్యం. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఆరోగ్యం కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి- ఈ రోజు ఈ రాశి వారు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. పని వద్ద సహనంగా ఉండండి. ప్రేమలో నిజాయితీగా మాట్లాడటం నమ్మకాన్ని పెంచుతుంది. ఈ రోజు డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. మంచి నిద్ర, విశ్రాంతితో ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
ధనుస్సు రాశి- ఈ రోజు మీరు సానుకూలంగా భావిస్తారు. ఇది మీ బలం అవుతుంది. పనిలో కలిసి చేసే ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. డబ్బుపై ఎక్కువగా ఆధారపడవద్దు. కాస్తంత ఒంటరిగా సమయం గడిపడం మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
మకర రాశి- నేడు మకర రాశి వారి బాధ్యతలు కాస్తంత పెరుగుతాయి. మీరు పనిలో మళ్లీ పాత ప్రణాళికలను చూడవలసి రావచ్చు, అయితే అది ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. సంబంధాలలో చూపించడానికి బదులుగా హృదయపూర్వకంగా మాట్లాడండి. డబ్బు విషయంలో తొందరపడటం వల్ల నష్టాలు వాటిల్లవచ్చు. ఆరోగ్యానికి నిద్ర, విశ్రాంతి అవసరం.
కుంభ రాశి- ఈ రోజు ప్రజలు మీ కొత్త ఆలోచనలను ఇష్టపడతారు. ఆఫీసు లేదా పనిలో గుర్తింపు సంకేతాలు కనిపిస్తాయి. ప్రేమలో స్నేహ సంబంధాన్ని మరింత లోతుగా చేస్తుంది. అకస్మాత్తుగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం మానుకోండి. మీకు కొంత సమయం ఇవ్వడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి- ఈ రోజు మీరు ఏకాగ్రత మరియు అవగాహనతో ముందుకు సాగాలి. పని వద్ద మీ చక్కటి ఆలోచన ప్రశంసలను తెస్తుంది. సంబంధాల్లో సరిహద్దులను స్పష్టంగా ఉంచుకోండి, ఇది అపార్థాలకు దారితీయదు. డబ్బు ఆదా చేయడంపై దృష్టి పెట్టండి. మంచి నిద్ర, ప్రశాంతమైన వాతావరణంతో ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది.