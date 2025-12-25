Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Today Horoscope: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి శుభవార్తలు, ఆస్తి లాభం!

    రాశి ఫలాలు 25 డిసెంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. డిసెంబర్ 25, 2025 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Dec 25, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాశి ఫలాలు డిసెంబర్ 25, 2025: ఇది సంబంధం అయినా, ఆర్థిక విషయం అయినా, ఉద్యోగం మార్పు గురించి ఆలోచిస్తున్నా లేదా ఆరోగ్యం గురించి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా డిసెంబర్ 25, 2025న ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ఈరోజు అన్ని రాశిచక్రాలకు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు గురువారం. మరి ఇక ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం.

    Today Horoscope: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి శుభవార్తలు, ఆస్తి లాభం!
    Today Horoscope: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి శుభవార్తలు, ఆస్తి లాభం!

    మేష రాశి

    నేడు మేష రాశి వ్యక్తుల జీవితంలో గొప్ప ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. ఈ రోజు మీరు పిల్లల ఆనందాన్ని పెంచవచ్చు. కుటుంబంలో మతపరమైన కార్యక్రమాలు ఉండవచ్చు. దీనివల్ల డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి చదువుపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఈ రోజు వ్యాపారంలో తల్లిదండ్రుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపార అవసరాల కోసం బయటకు వెళ్లాల్సి రావచ్చు.

    మిథున రాశి

    ఈ రోజు మిథున రాశి వారు స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి. ఓపికగా ఉండండి. ఈ సమయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీరు ఒక స్నేహితుడిని కలవవచ్చు. వ్యాపారంలో హడావిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారి మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో వ్యాపారం బాగా నడుస్తుంది. లాభాలకు అవకాశాలు ఉంటాయి. స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది, ఇది మీకు ప్రయోజనకరం. విద్యాపరమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు.

    సింహ రాశి

    నేడు సింహ రాశి వారు కుటుంబ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి. తండ్రి మద్దతు లభిస్తుంది. ఈ రోజు సింహ రాశి వారు కొంత కలత చెందవచ్చు. సంభాషణలో సమతుల్యత పాటించడానికి ప్రయత్నించండి. జీవిత భాగస్వామి ద్వారా ఆదాయం పొందే అవకాశం ఉంది.

    కన్య రాశి

    ఈ సమయంలో కన్య రాశి వారు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మానుకోండి. పనుల్లో హడావిడి ఎక్కువగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో ముందుకు సాగడానికి మంచి అవకాశాలు కనిపిస్తాయి.

    తులా రాశి

    ఈ సంబంధాలు మీకు చాలా ముఖ్యం. వాటిపై శ్రద్ధ వహించాలి. ఆఫీసులో మీతో కలిసి పనిచేసే వారు అన్ని విధాలా మద్దతు ఇస్తారు. మీ వ్యాపారం శుభవార్తను అందిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారు ఈ రోజు సంతోషంగా ఉంటారు. ఈ సమయంలో వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. ఆస్తి పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పొందవచ్చు. విద్యారంగంలో కూడా విజయం సాధిస్తారు.

    ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి విద్యారంగంలో గౌరవం, బదిలీ అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారంలో లాభావకాశాలు కూడా ఉంటాయి.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారు ఈ సమయంలో స్వీయ నియంత్రణ పాటించాలి. సహనాన్ని కొనసాగించండి, ముఖ్యంగా ప్రేమ జీవితంలో ఓపిక అవసరం. కుటుంబంలో శుభకార్యాల కోసం డబ్బు ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది.

    కుంభ రాశి

    స్నేహితుడి సహాయంతో కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది. అయితే వ్యాపార అవసరాల కోసం వేరే ప్రదేశానికి వెళ్లవలసి రావచ్చు. జీవితంలో ఆనందం అనుభూతి చెందుతారు.

    మీన రాశి

    ఈ రోజు మీన రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో మతపరమైన కార్యక్రమాలు జరగవచ్చు. భవనం నిర్వహణ, అలంకరణపై ఖర్చులు పెరుగుతాయి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి శుభవార్తలు, ఆస్తి లాభం!
    News/Rasi Phalalu/Today Horoscope: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి శుభవార్తలు, ఆస్తి లాభం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes