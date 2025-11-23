Edit Profile
    మిథున రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - నవంబర్ 29, 2025): మాట తీరు, ఆలోచనలతో అద్భుతాలు

    నవంబర్ 23 నుండి 29 వరకు మిథున రాశి వారికి అద్భుతమైన వారం. మీ చురుకైన మనసు, తేలికైన సంభాషణ శైలి ఈ వారం మీకు కలిసొస్తుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, స్నేహితులు, సహోద్యోగుల నుండి సహకారం పొందడానికి ఇది సరైన సమయం. చిన్న చిన్న చిట్కాలు, ఆలోచనలు కూడా మీకు కొత్త అవకాశాలు తెస్తాయి. 

    Published on: Nov 23, 2025 8:44 AM IST
    By HT Telugu Desk
    మిథున రాశి (Gemini) రాశి చక్రంలో మూడవ రాశి. ఈ వారం మీ మెదడు అత్యంత చురుగ్గా పనిచేస్తుంది. అంతేకాదు, మీ మాటతీరు చాలా తేలికగా, ఉల్లాసంగా, నవ్వులతో కూడి ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. మీకు లభించే చిన్న చిన్న సమాచారాలు కూడా కొత్త అవకాశాలను తెచ్చిపెడతాయి.

    మిథున రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - నవంబర్ 29, 2025): మాట తీరు, ఆలోచనలతో అద్భుతాలు

    వినయంతో మాట్లాడండి, సందేహాలు అడగండి, పనులను పూర్తి చేయడానికి కొత్త మార్గాలను ప్రయత్నించండి. మీ స్నేహితులు, సహోద్యోగుల నుంచి మంచి సహకారం లభిస్తుంది. ఈ వారం అంతా మీ ఆలోచనలు, సంభాషణల చుట్టే తిరుగుతుంది. మీరు ఏది ఆలోచించినా, దాన్ని స్పష్టమైన పదాలతో వ్యక్తం చేయండి.

    ఇతరుల అభిప్రాయాలను కూడా శ్రద్ధగా వినండి. చిన్న చిన్న అంశాలను నేర్చుకోవడం ద్వారా మీకు చాలా లాభం చేకూరుతుంది. మీరు రాసుకునే నోట్స్, ప్లాన్స్ క్రమబద్ధంగా ఉండేలా చూసుకోండి. మీరు జిజ్ఞాసను, వినమ్రతను కొనసాగిస్తే... పనిలో, స్నేహితుల్లో, పొరుగువారితో- ప్రతిచోటా కొత్త దారులు తెరుచుకుంటాయి.

    ప్రేమ జీవితం (Love Horoscope):

    ఈ వారం ప్రేమ విషయంలో మీ ధోరణి ఉల్లాసంగా, ఎక్కువ మాట్లాడే విధంగా ఉంటుంది. అవివాహితులు సరదాగా పంపే మెసేజ్‌లు, స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో జరిగే మీటింగ్‌లు కొత్త బంధాలకు దారి తీస్తాయి. ముఖ్యంగా మీ మాట్లాడే శైలిని ఇష్టపడే వ్యక్తులు మీ జీవితంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    బంధంలో ఉన్నవారు మీ రోజువారీ చిన్న చిన్న విషయాలను మీ భాగస్వామికి చెప్పండి. వారు చెప్పేవి కూడా శ్రద్ధగా వినండి. ఆటపట్టించడం, సరదా చేయడం మీ బంధాన్ని మరింత మధురంగా మారుస్తుంది.

    మాటిమాటికీ ప్లాన్స్‌ను మార్చడం మానుకోండి. నిజాయితీ, మృదువైన మాట తీరు మీపై నమ్మకాన్ని పెంచుతాయి. ఒక చిన్నపాటి బయటి ప్రయాణం లేదా కలిసి గడిపే ఆనందకరమైన సమయం ఈ వారం మీ బంధాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.

    కెరీర్ & ఉద్యోగం (Career Horoscope):

    ఆఫీసులో మీ ఆలోచనలు మెరవాలంటే వాటిని సరళమైన పద్ధతిలో వివరించడం ముఖ్యం. పనులను చిన్న చిన్న భాగాలుగా విభజించి పూర్తి చేయండి. ఆ పురోగతిని ఎప్పటికప్పుడు టీమ్ లేదా బాస్‌కి తెలియజేయండి. మీటింగ్ లేదా చర్చలో మీకు అద్భుతమైన సలహా లభించవచ్చు. దాన్ని శ్రద్ధగా విని, తప్పకుండా నోట్ చేసుకోండి.

    పని సమయంలో ఇతర విషయాల గురించి మాట్లాడటం మానుకోండి. ఈ వారం ఒక పనిని పూర్తిగా పూర్తి చేయడం ద్వారా ఎక్కువ ప్రయోజనం ఉంటుంది. చిన్న చిన్న 'చేయవలసిన పనుల జాబితా' (To-Do List) తయారు చేసుకోండి. ఇది మీ దృష్టిని స్థిరంగా ఉంచుతుంది.

    ఏదైనా కొత్త టూల్ లేదా పద్ధతి వంటి త్వరగా నేర్చుకోగల నైపుణ్యం మీ పనిని భవిష్యత్తులో సులభతరం చేస్తుంది. మీరు త్వరగా విషయాలను నేర్చుకోగల సామర్థ్యం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది.

    ఆర్థిక స్థితి (Finance Horoscope):

    డబ్బు పరిస్థితి సాధారణంగా, సమతుల్యంగా ఉంటుంది. కానీ, తీసుకునే నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకోండి. మీ చిన్న బిల్లులు, సబ్‌స్క్రిప్షన్లు, రోజువారీ ఖర్చులను ఒకసారి పరిశీలించండి. ఎక్కడైనా పొదుపు చేయగలరేమో చూడండి.

    గాడ్జెట్‌లు, దుస్తులు లేదా ఇతర వస్తువులపై అకస్మాత్తుగా డబ్బు ఖర్చు చేయడం మానుకోండి. ఎవరి దగ్గరైనా డబ్బు రావాల్సి ఉంటే, మర్యాదపూర్వకంగా దాని తేదీని అడగండి. కుటుంబానికి సంబంధించిన ఖర్చులు ఉంటే, ముందుగా వారితో మాట్లాడటం ఉత్తమం.

    చిన్న మొత్తంలో పొదుపు చేయడం ప్రారంభించినా, మీకు మనసులో ఒక భరోసా కలుగుతుంది. ఈ వారం కోసం ఒక చిన్న పొదుపు లక్ష్యాన్ని నిర్ణయించుకోండి.

    ఆరోగ్యం (Health Horoscope):

    మిథున రాశి జాతకులకు ఈ వారం మీ మనస్సు, శరీరం రెండింటికీ చిన్నపాటి సంరక్షణ అవసరం. నిద్ర సమయాన్ని సరిచేసుకోండి. అర్ధరాత్రి వేళ మొబైల్‌కు దూరంగా ఉండండి. తేలికపాటి నడక లేదా సున్నితమైన స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి, శక్తిని పెంచుతాయి.

    ఆహారం సాదాగా, శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోండి. పండ్లు, పప్పుధాన్యాలు, తృణధాన్యాలు, తేలికపాటి శాఖాహారం తీసుకోండి. వేయించిన, భారీ స్నాక్స్ తినడం మానుకోండి.

    రోజుకు రెండు, మూడుసార్లు లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం లేదా ఒక్క నిమిషం పాటు బ్రీతింగ్ వ్యాయామం చేయడం ద్వారా మనస్సు శాంతపడుతుంది.

    ఒత్తిడి పెరిగితే, నమ్మకమైన స్నేహితుడితో లేదా కుటుంబ సభ్యుడితో మాట్లాడండి. చిన్న చిన్న మంచి అలవాట్లు ఈ వారం మీ మూడ్, శక్తి రెండింటినీ మెరుగుపరుస్తాయి.

    - డా. జె.ఎన్. పాండే,

    వేద జ్యోతిష్యం, వాస్తు నిపుణులు

