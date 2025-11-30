వృశ్చిక రాశిలో 3 గ్రహాల కలయిక, రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో ఈ 5 రాశులకు విపరీతమైన అదృష్టం!
గ్రహాల కలయిక చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఒకే రాశిలో బహుళ గ్రహాలు వచ్చినప్పుడు, మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు ఈ యాదృచ్ఛికం ద్వారా ప్రభావితమవుతాయి. కొన్ని రాశులు శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. కొన్ని రాశులు అశుభకరమైన ఫలితాలను పొందుతాయి. ప్రస్తుతం, సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడు వృశ్చిక రాశిలో వున్నారు.
గ్రహాలు కాలానుగుణంగా వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి, గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు అది 12 రాశుల జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఒక్కోసారి గ్రహాల కారణంగా ఏర్పడే శుభయోగాలు శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తే, అశుభ యోగాలు కారణంగా కష్టాలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు జరిగినప్పుడు కొన్నిసార్లు గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. కొన్ని గ్రహాల కలయిక చాలా శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తే, కొన్నిసార్లు మాత్రం ఇబ్బందులు రావచ్చు.
గ్రహాల సంయోగం
వృశ్చిక రాశిలో మూడు గ్రహాల సంయోగం.. ఈ రాశులకు అద్భుతం
సూర్యుడు, శుక్రుడు, కుజుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉండటం వల్ల, రాబోయే కొద్ది రోజులు కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటాయి. శుక్రుడు, సూర్యుడు మరియు కుజుల సంయోగం మీకు కలిసి వస్తుందేమో చూసుకోండి.
1.వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో మూడు గ్రహాల కలయిక వృషభ రాశికి ఉపశమనం మరియు పురోగతిని తెస్తుంది. వీరు కెరీర్ లో కొత్త బాధ్యతలను పొందుతారు, నిలిచిపోయిన పని వేగం పుంజుకుంటుంది. ఆర్థిక పరంగా కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. సంబంధాలలో మాధుర్యం కూడా పెరుగుతుంది. కుటుంబం నుండి మద్దతు ఉంటుంది.
2.సింహ రాశి
సింహ రాశికి ఇది నాయకత్వం, విజయాలను ఇస్తుంది. ఆఫీసులో మీ సామర్థ్యం ప్రశంసించబడుతుంది, ప్రమోషన్లు లేదా పెద్ద అవకాశాలను పొందవచ్చు. కొన్ని శుభవార్తలు వచ్చే అవకాశం ఉంది మరియు మానసికంగా మీరు కూడా బలంగా, సమతుల్యంగా భావిస్తారు.
3.వృశ్చిక రాశి
మూడు గ్రహాల సంయోగంతో మీరు ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది, పెద్ద నిర్ణయాలు సరైనవి అని రుజువు చేయబడతాయి మరియు ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశాలు ఉంటాయి. గౌరవం, గుర్తింపు, అకస్మాత్తుగా శుభకార్యం జరిగే అవకాశాలు కూడా బలంగా ఉంటాయి. ఈ సమయం అన్ని విధాలుగా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
4.ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశికి రాబోయే రోజుల్లో పురోభివృద్ధి ఉంటుంది. పని, ప్రయాణంలో విజయం, చదువులో మెరుగుదల, ఆదాయంలో పెరుగుదల సంకేతాలు ఉన్నాయి. పాత విభేదాలు తొలగిపోతాయి. సంబంధాలలో సామరస్యం కూడా పెరుగుతుంది.
5.మకర రాశి
మకర రాశి వారికి అదృష్టం నుంచి ప్రత్యేక మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభం ఉంటుంది, కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. మీ ప్రయత్నాలకు మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా పరిస్థితి కూడా బలంగా ఉంటుంది.
