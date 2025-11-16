ఈరోజు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించిన సూర్యుడు.. మేష రాశి నుంచి మీన రాశి వరకు ఎవరికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోండి!
వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో సూర్యుడిని తొమ్మిది గ్రహాలకు రాజుగా చెబుతారు. సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ సామర్థ్యం, శక్తి, ప్రతిష్ట మరియు తండ్రి యొక్క కారకుడు అని అంటారు. సూర్యుడు ప్రతి నెలా రాశిచక్రాన్ని మారుస్తాడు. ఈ మార్పును సూర్య సంక్రాంతి అంటారు. నవంబర్ 16, 2025 న, సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు, ఈ రాశికి అధిపతి కుజుడు. సూర్యుడు రాశి మార్పు చెందినప్పుడు కొన్ని రాశిచక్రాలకు గొప్ప ఫలితాలను తెస్తుంది, మరికొందరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వృశ్చిక రాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించడం వల్ల మొత్తం 12 రాశిచక్రాల పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు.. ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం
మేష రాశి: సూర్యుని సంచారం మీకు మానసిక బలాన్ని, లోతైన అవగాహనను అందిస్తుంది. మీ జీవితంలో కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలపై మీరు మరింత స్పష్టత పొందుతారు. డబ్బు, పెట్టుబడి మరియు జాయింట్ ఫైనాన్స్ కు సంబంధించిన విషయాలలో మీరు ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. భాగస్వామితో సంబంధాలు కూడా స్థిరంగా ఉంటాయి. పాత భయాలు లేదా అడ్డంకులు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి: సంబంధాలను బలోపేతం చేయడానికి ఇది సమయం. భాగస్వామితో సమన్వయం మెరుగుపడుతుంది. అపార్థాలు క్లియర్ చేయబడతాయి. వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు బలంగా ఉంటాయి. కొత్త ఒప్పందాలు కూడా ఏర్పడతాయి. గౌరవం పెరుగుతుంది, కానీ అహంకారం మరియు మొండితనం సంబంధాలకు ఆటంకం కలిగిస్తాయి.
మిథున రాశి: ఈ సమయంలో, మిథున రాశి వారి దృష్టి పనిపై చాలా లోతుగా ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలను కనుగొనవచ్చు. పని ఒత్తిడి కూడా పెరుగుతుంది, కానీ ఫలితాలు బాగుంటాయి. ఆరోగ్యం కాస్త అస్థిరంగా ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా నిద్ర, జీర్ణక్రియ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. రోజువారీ దినచర్యలో క్రమశిక్షణ పెరుగుతుంది. దృష్టి బలంగా ఉంటుంది.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సంచారం సృజనాత్మకత, సంతోషాన్ని అందిస్తుంది. ప్రేమ సంబంధాలలో ఆనందం పెరుగుతుంది. అవివాహితులు మంచి సంబంధాన్ని పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పిల్లలకు సంబంధించిన సంతోషం ఉంటుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉత్సాహం ఉంటుంది. కొత్త అభిరుచి లేదా సృజనాత్మకతపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి: సూర్యుడు మీ పాలక గ్రహం, అందువల్ల ఈ సంక్రమణ మీ జీవితంలో గృహ విషయాలు, కుటుంబంపై మరింత దృష్టి పెడుతుంది. ఇంటి అలంకరణ, ఆస్తి, వాహనం లేదా భూమికి సంబంధించిన పనులు పురోగమిస్తాయి. కుటుంబంలో తండ్రి లేదా పెద్దలతో సంబంధాలు బలంగా ఉంటాయి. భావోద్వేగాలు లోతుగా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో శాంతి, సమతుల్యత చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో ఓపికగా ఉండండి.
కన్య రాశి: మీ మాట్లాడే విధానం, ఆలోచనలు రెండూ ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. అనేక ముఖ్యమైన సమావేశాలు, చిన్న ప్రయాణాలు మరియు కొత్త పరిచయాలు మీ ప్రయోజనాలకు కారణం కావచ్చు. కొత్త నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. పనిపై మీ పట్టు బలంగా ఉంటుంది. తోబుట్టువులతో సంబంధాలు సత్సంబంధంగా ఉంటాయి.
తుల రాశి: తులా రాశి వారికి ఆర్థిక రంగం బలంగా ఉంటుంది మరియు కొత్త ఆదాయ వనరులు ఆవిర్భవిస్తాయి. రావాల్సిన డబ్బు వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. పనిలో మీ స్థిరత్వం మరియు నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి, ఇది ఆత్మవిశ్వాసం వేగంగా పెరగడానికి దారితీస్తుంది. అనవసరమైన ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతాయి. కనుక, ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోండి.
వృశ్చిక రాశి: వృశ్చిక రాశి వారికి సూర్యుని సంచారం మీకు శక్తి, శక్తి మరియు మానసిక బలాన్ని ఇస్తుంది. మీ వ్యక్తిత్వం ప్రకాశిస్తుంది. ప్రజలు మీ మాటలకు విలువ ఇస్తారు. కొత్త అవకాశాలు ఉంటాయి, కానీ అహంకారాన్నివదిలిపెట్టండి. కొత్త ప్రారంభాలకు ఇది మంచి సమయం.
ధనుస్సు రాశి: మీరు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి, మిమ్మల్ని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. పాత తప్పులు తెలుసుకుంటారు. మిమ్మల్ని మీరు మెరుగుపరుచుకోవడంపై దృష్టి పెడతారు. ఈ సంచారం ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు, ధ్యానంకు, మానసిక శాంతికి గొప్పది. పెద్ద నిర్ణయాలు తెలివిగా తీసుకోండి.
మకర రాశి:మకర రాశి వారికి స్నేహం, నెట్ వర్కింగ్, టీమ్ వర్క్ గొప్ప ప్రయోజనాన్ని పొందుతాయి. అవకాశాలు కూడా వస్తాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు రూపొందించబడతాయి మరియు పెద్ద పనికి పునాది వేయవచ్చు. మీ కెరీర్ లో కూడా మీకు మద్దతు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి:కుంభ రాశికి, ఈ సంచారం కెరీర్ లో పురోభివృద్ధి, గుర్తింపును ఇస్తుంది. కార్యాలయంలో మీ నాయకత్వ సామర్థ్యం ప్రశంసించబడుతుంది. ప్రమోషన్ లేదా పెద్ద పని చేసే అవకాశం ఉంది. సూర్యుని శక్తి మిమ్మల్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంచుతుంది.
మీన రాశి: అదృష్టం నుంచి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ఉన్నత విద్య, ప్రయాణాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త అభ్యాసాలు, కొత్త అనుభవాలు మీ పరిధులను విస్తరిస్తాయి. ఈ సమయం పొడిగింపులు, అవకాశాలు, సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది.
