Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    డిసెంబరులో 2 సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు.. డబ్బు, అదృష్టం ఇలా ఎన్నో ఊహించని లాభాలు!

    బుధుడిని యువరాజు అని కూడా పిలుస్తారు. బుధుడు తెలివితేటలు, ప్రసంగం, కమ్యూనికేషన్, విద్య, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్ మొదలైన వాటికి కారకుడు. 2025 డిసెంబరులో బుధుడు సంచారంలో మార్పు వుంది. ఈ సంచారం ఒకటి కాదు, రెండు సార్లు జరగనుంది. బుధుడి సంచారంలో మార్పుతో ఈ రాశులకు అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది.

    Published on: Nov 15, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వైదిక జ్యోతిష్యంలో బుధుడు ఒక ముఖ్యమైన గ్రహంగా పరిగణించబడతాడు. బుధుడిని యువరాజు అని కూడా పిలుస్తారు. బుధుడు తెలివితేటలు, ప్రసంగం, కమ్యూనికేషన్, విద్య, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్ మొదలైన వాటికి కారకుడు. బుధుడు తన కదలికను మార్చినప్పుడు, ఇది మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై ప్రభావం చూపుతుంది. కొన్ని రాశులు శుభ ఫలితాలను పొందుతాయి. కొన్ని రాశులు అశుభకరమైన ఫలితాలను పొందుతాయి. 2025 డిసెంబరులో బుధుడు సంచారంలో మార్పు వుంది. ఈ సంచారం ఒకటి కాదు, రెండు సార్లు జరగనుంది.

    బుధుడి సంచారంలో మార్పుతో ఈ రాశులకు అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది
    బుధుడి సంచారంలో మార్పుతో ఈ రాశులకు అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది

    రెండు సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు బోలెడు లాభాలు

    ద్రిక్ పంచాంగం ప్రకారం, బుధుడు డిసెంబర్ 6న వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. తరువాత నెలాఖరులో డిసెంబర్ 29న ధనుస్సు రాశికి వెళతాడు. బుధుడు కదలికను 2 సార్లు మార్చడం వల్ల కొన్ని రాశిచక్రాలకు అదృష్టం లభిస్తుంది. మరి ఏ రాశులకు ఈ సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది, ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందవచ్చనేది తెలుసుకుందాం.

    బుధుడి సంచారంలో మార్పుతో ఈ రాశులకు అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారు శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకుంటాయి. కెరీర్ లో కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. పదోన్నతి లేదా కొత్త బాధ్యత పొందే సంకేతాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మీడియా, మార్కెటింగ్, కమ్యూనికేషన్ వంటి రంగాలలో పనిచేసే వారికి, ఈ సమయం గుర్తింపు, విజయవంతమైన సమయం. ఆలోచనాత్మకంగా తీసుకున్న ఒక చిన్న అడుగు పెద్ద విజయంగా మారుతుంది. మీ ప్రణాళిక, కృషి ఇప్పుడు మీకు ఆచరణాత్మక ఫలితాలను ఇస్తాయి.

    2.మకర రాశి

    మకర రాశి వ్యక్తులు ఈ సమయంలో ఎక్కువ లాభాలు పొందుతారు. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి మరియు మీరు చర్చలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారాన్ని పెంచాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. అందరూ కార్యాలయంలో మీ మాట వింటారు. మీ నిర్ణయాలలో మునుపటి కంటే మరింత స్పష్టత ఉంటుంది. సృజనాత్మక, రచనకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా మంచిది.

    3.మీన రాశి

    మీన రాశి వారు కెరీర్ లో పెద్ద మార్పు, పురోగతిని చూస్తారు. చాలా కాలంగా పని నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తవవుతాయి. మీ ఆలోచనా విధానం మరియు పనిచేసే విధానం వ్యక్తులపై ప్రభావం చూపుతుంది. మీరు సీనియర్ల నుండి పూర్తి మద్దతును కూడా పొందవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులు, కొత్త బాధ్యతలు, పదోన్నతులు కూడా బలపడుతున్నాయి. మీ సామర్థ్యాన్ని చూపించడానికి ఇది గొప్ప సమయం.

    News/Rasi Phalalu/డిసెంబరులో 2 సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు.. డబ్బు, అదృష్టం ఇలా ఎన్నో ఊహించని లాభాలు!
    News/Rasi Phalalu/డిసెంబరులో 2 సార్లు బుధ సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు.. డబ్బు, అదృష్టం ఇలా ఎన్నో ఊహించని లాభాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes