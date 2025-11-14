మరో పది రోజుల్లో రాహువు, కేతువు ఈ 3 రాశులపై దయ చూపించబోతున్నారు.. గొప్ప ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది!
రాహువు, కేతులను అశుభ గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు, వీటి కదలికలు నేరుగా జీవిత దిశను మారుస్తాయి. ఈ గ్రహాలు ఎల్లప్పుడూ వ్యతిరేక దిశలలో కదులుతాయి. ఆకస్మిక మార్పులు, అవకాశాలు, సవాళ్లకు కారకాలు. రాహువు-కేతువు నక్షత్ర రాశి మార్పు ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ ప్రధాన మార్పు 23 నవంబర్ 2025న జరగబోతోంది.
ఈ సంవత్సరం, ఈ ప్రధాన మార్పు 23 నవంబర్ 2025న జరగబోతోంది. ఈ రోజున, రాహువు పూర్వభాద్ర నక్షత్రాన్ని విడిచిపెట్టి శతభిష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు, కేతువు పూర్వ ఫాల్గుణి (మూడవ దశ) దాటి రెండవ దశకు చేరుకుంటాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ మార్పు మూడు రాశిచక్రాల అదృష్టాన్ని తెస్తుంది.
రాహువు, కేతువుల సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు అనేక విధాలుగా లాభాలు
1.తులా రాశి
రాహువు, కేతువుల నక్షత్ర మార్పు తులారాశి ప్రజల జీవితంలో పెద్ద మార్పు తీసుకు రానుంది. ఈ సమయం మీ ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా కోరుకున్న స్థిరత్వం ఇప్పుడు కనుగొనబడుతుంది. ఉద్యోగం చేసే వ్యక్తులకు ఈ దశ ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. పదోన్నతులు లేదా జీతం పెంపు సంకేతాలు స్పష్టంగా ఉంటాయి. వ్యాపారం చేసే వారికి, ఈ సమయం కొత్త భాగస్వామ్యాలు లేదా విస్తరణకు అవకాశం ఇస్తుంది. ఆర్థిక లాభాలకు నూతన వనరులు తెరుచుకుంటాయి.
చిన్న సంపాదన కూడా పెద్ద లాభాలుగా మారుతుంది. అంతేకాక, పర్యటనలు కూడా శుభప్రదంగా ఉంటాయి. ట్రిప్ నుండి ప్రయోజనాలు లేదా కొత్త అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతులనం మరియు సంతోషం ఉంటుంది. సంబంధాలు మధురంగా మారతాయి మరియు పాత ఉద్రిక్తతలు ముగుస్తాయి. మొత్తంమీద, ఈ సమయం ఈ రాశికి వృద్ధి, ఆర్థిక బలాన్ని తెస్తుంది.
2.ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారికి రాహువు, కేతువుల నక్షత్ర మార్పు ఒక విధంగా కలిసి వస్తుంది. విదేశాలకు ప్రయాణించడం, చదువుకోవడం లేదా ఉద్యోగం చేయాలని కలలు కంటున్న వారికి ఈ సమయం చాలా అదృష్టవంతమైనది. అకస్మాత్తుగా, చాలా కాలంగా ఆశించిన అవకాశం తలెత్తవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి. ఇంతకుముందు నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
వ్యాపారంలో పెద్ద అవకాశాలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా టెక్, ఎడ్యుకేషన్, క్రియేటివ్, విదేశీ వ్యాపారంతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో కూడా సమయం బాగుంటుంది. కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం ఏర్పడుతుంది మరియు పిల్లలు చదువు, కెరీర్ లో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు. మొత్తం మీద, ఈ మార్పు ధనుస్సు రాశికి కొత్త తలుపులు తెరుస్తుంది. జీవితం ఊపందుకుంటుంది.
3.మకర రాశి:
రాహువు, కేతువు నక్షత్ర మార్పు మకర రాశి వ్యక్తులకు చాలా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. దీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న కెరీర్ ఊపందుకుంటుంది. మీ పని ప్రశంసించబడుతుంది. సీనియర్ అధికారులు మీపై నమ్మకాన్ని పెంచుతారు. పదోన్నతి లేదా ముఖ్యమైన స్థానం పొందే అవకాశాలు బలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారు ఇప్పుడు మంచి అవకాశాన్ని కనుగొనవచ్చు.
ఈ సమయం మీ ప్రొఫెషనల్ ఇమేజ్ ని మెరుగుపరుస్తుంది. పనిప్రాంతంలో మీ గుర్తింపును మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కొత్త పథకాలు విజయవంతమవుతాయి. ఒక పెద్ద పనిలో విజయం సాధించే అవకాశం కూడా ఉంది, ఇది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. కెరీర్, కుటుంబం మరియు వ్యక్తిగత జీవితంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. మొత్తంమీద, ఈ సమయం మకర రాశికి విజయం మరియు పురోగతి సంకేతాలను తెస్తోంది.
