ధనుస్సు రాశి వారఫలం: నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు మీ అదృష్టం ఎలా ఉండబోతోంది?
ధనుస్సు రాశి జాతకులకు నవంబర్ 9-15 వారం సంబంధాలలో మరింత సంభాషణ, శ్రద్ధ అవసరం. కెరీర్లో నైతికత ముఖ్యమైనది. ఐటీ, బ్యాంకింగ్ నిపుణులకు విదేశీ అవకాశాలు దొరుకుతాయి. ఆర్థికంగా స్థిరంగా ఉంటుంది; పాత పెట్టుబడుల నుంచి రాబడి ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో నూనె పదార్థాలకు, స్పెక్యులేటివ్ పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండాలి.
ధనుస్సు రాశి జాతకులు ఈ వారం (నవంబర్ 9-15) ప్రేమ సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి చొరవ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు మీ పనిలో అద్భుతమైన నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తారు, ఇది విజయ సోపానాలు ఎక్కడానికి సహాయపడుతుంది. ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తెలివిగా తీసుకోండి. ఈ వారం మీరు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఆనందిస్తారు.
ఈ నవంబర్ వారం ప్రేమ, కెరీర్, ధనం, ఆరోగ్యం విషయంలో ధనుస్సు రాశి జాతకులకు ఎలాంటి కీలక మార్పులు తీసుకురాబోతోందో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మీ బంధం ఇప్పుడు మరింతగా సంభాషణను, చర్చలను కోరుకుంటోంది. ప్రేమ సంబంధాలలో బయటి వ్యక్తుల జోక్యం పట్ల మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇది తీవ్ర పరిణామాలకు దారితీయవచ్చు. బ్రేకప్ అంచున ఉన్న కొందరు జంటలు ఈ సమస్యను పరిష్కరించుకుని, తమ బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు.
మీ భాగస్వామిని ఒక చిన్న ట్రిప్కు తీసుకెళ్లడం లేదా వారికి ఆశ్చర్యకరమైన బహుమతులు ఇవ్వడం ద్వారా వారిని సంతోష పెట్టవచ్చు. కొన్ని ప్రేమ సంబంధాలు 'టాక్సిక్' (విషపూరితం)గా మారవచ్చు. అలాంటి బంధాలలో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్న మహిళలు ధైర్యంగా ఆ సంబంధాల నుంచి బయటపడవచ్చు.
కెరీర్
నైతిక విలువల నుంచి పక్కకు మళ్లమని మీపై ఒత్తిడి రావచ్చు. దీని వల్ల ఆఫీసులో కొన్ని ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు, జాగ్రత్త. మీ క్లయింట్లను ఆకట్టుకోవడానికి, మీ పనిని విజయవంతంగా పూర్తి చేయడానికి మీ కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలను ఉపయోగించుకోండి. ఐటీ, హెల్త్ కేర్, హాస్పిటాలిటీ, మీడియా, అడ్వర్టైజింగ్, ఎలక్ట్రానిక్, హెచ్ఆర్, బ్యాంకింగ్, మేనేజ్మెంట్ నిపుణులకు విదేశాల్లో మంచి అవకాశాలు లభించే సూచన ఉంది.
ఆఫీసు గాసిప్లకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి. వారం మధ్యలో వచ్చే చిన్న చిన్న సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోండి. ఉద్యోగ ఇంటర్వ్యూలకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారవేత్తలు కొత్త విస్తరణ ప్రణాళికలను పరిశీలించవచ్చు. ఈ వారం వ్యాపారం, ఆర్థిక లాభాల పరంగా చాలా అనుకూలంగా ఉంది.
ఆర్థిక జీవితం
మీరు గతంలో చేసిన కొన్ని పెట్టుబడుల నుంచి ఈ వారం మంచి రాబడి (రిటర్న్) పొందవచ్చు. ఫ్రీలాన్సింగ్ చేసే వారికి కూడా అదనపు ఆర్థిక ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఈ వారంలో స్నేహితుడితో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యను కూడా మీరు పరిష్కరించుకోగలుగుతారు.
మీకు స్టాక్ మార్కెట్, ట్రేడింగ్పై ఆసక్తి ఉన్నప్పటికీ, స్పెక్యులేటివ్ వ్యాపారంతో సహా, పెట్టుబడులపై నియంత్రణ పాటించడం మంచిది. వ్యాపారస్తులు ప్రమోటర్ల ద్వారా నిధులను సేకరించవచ్చు. అలాగే కొత్త భాగస్వామ్య ఒప్పందాలపై కూడా సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
ఆరోగ్యం
తగినంత వ్యాయామం చేయకపోవడం, నూనె పదార్థాలు అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వంటి అనారోగ్యకరమైన అలవాట్లకు దూరంగా ఉండండి. మీరు కీళ్ల నొప్పుల విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొన్ని రకాల వ్యాధులతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.
మీకు మైగ్రేన్, వైరల్ జ్వరం లేదా నోటి ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ వారంలో చర్మం, చెవి ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా సర్వసాధారణంగా ఉంటాయి. పెద్దవారు నీటిలో చేసే కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండాలి. పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే వారికి చిన్నపాటి గాయాలు అయ్యే అవకాశం ఉంది.
- డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే,
వైదిక జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు
