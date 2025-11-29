Mars Transit: కుజుని అనుగ్రహంతో ఈ 4 రాశుల వారు ధనవంతులు అవుతారు.. విజయాలు, అనందం కూడా వీరితోనే!
కుజుడు కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకు వస్తుంది. డిసెంబర్ 2025లో కుజుడు ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ' ఇది కొన్ని రాశులు వారి జీవితాల్లో అద్భుతాన్ని తీసుకొస్తుంది. సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశుల వారు ఆనందంగా ఉంటారు.
డిసెంబర్ 2025లో కుజుడు ధనస్సు రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. '
ఇది కొన్ని రాశులు వారి జీవితాల్లో అద్భుతాన్ని తీసుకొస్తుంది. సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశుల వారు ఆనందంగా ఉంటారు. వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా వస్తాయి. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? వీరిలో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
ధనస్సు రాశిలో కుజుడు
కుజుడు ధైర్యం, శక్తి, భూమి మొదలైన వాటికి కారకుడు. కుజుడు ధనస్సు రాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ధనస్సు రాశికి అధిపతి గురువు. డిసెంబర్ 7, ఆదివారం రాత్రి 7:26కి కుజుడు ధనస్సు రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. దీంతో నాలుగు రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు జరుగుతాయి.
1.మేష రాశి
మేష రాశి వారికి కుజుని రాశి మార్పు శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు ఆనందంగా ఉంటారు. జీవిత భాగస్వామి సపోర్ట్ ఉంటుంది. శత్రువుల బాధల నుంచి బయటపడతారు.
2.మిధున రాశి
మిధున రాశి వారికి ఈ సంచారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. శత్రువుల బాధలు తొలగిపోతాయి. కెరీర్లో మంచి మార్పులు చూస్తారు. వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది.
3.వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారు ఈ సంచారం ద్వారా ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. అనుకున్న పనులు పూర్తవుతాయి. కోరికలు నెరవేరుతాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. పెళ్లి కుదిరే అవకాశం ఉంది. విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశాలు కూడా వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా బావుంటుంది. వ్యాపారంలో ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి.
4.ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి ఈ సంచారం మంచి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. విజయాలను అందుకుంటారు. సంతోషంగా ఉండొచ్చు. వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. సక్సెస్ను అందుకుంటారు. సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
