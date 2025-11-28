Edit Profile
    2026లో ఈ రాశులకు అపారమైన సంపద, కీర్తి.. శని సంచారంతో జీవితమే మారిపోతుంది!

    2026లో శని సంవత్సరం అంతా కూడా మీన రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. ఇలా మీన రాశిలో శని సంచారం చేయడంతో కొన్ని రాశుల వరకే అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది. శని సంచారం వలన ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుందో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Nov 28, 2025 3:20 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు కాలానుగుణంగా ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. 2026లో శని సంవత్సరం అంతా కూడా మీన రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. ఇలా మీన రాశిలో శని సంచారం చేయడంతో కొన్ని రాశుల వరకే అద్భుతంగా కలిసి వస్తుంది. శని సంచారం వలన ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుందో, ఏ రాశుల వారు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో ఈ రోజు తెలుసుకుందాం.

    మీన రాశిలో శని సంచారం, ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు
    మీన రాశిలో శని సంచారం, ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు

    2026లో మీన రాశిలో శని సంచారం

    శని దేవుడు మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. మంచి వాటికి మంచి ఫలితాలను, చెడ్డ పనులకు చెడ్డ ఫలితాలను అందిస్తాడు. 2026లో శని మీన రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. దీంతో కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశుల వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    మీన రాశిలో శని సంచారం, ఈ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలు

    1.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి శని సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరంగా లాభాలను పొందుతారు. సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆదాయం ఎక్కువవుతుంది. శత్రువుల నుంచి సమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. మీకు రావాల్సిన ఫలితాలు అన్నీ వస్తాయి.

    2.మిధున రాశి:

    మిధున రాశి వారికి శని సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. కెరీర్‌లో మంచి మార్పులను చూస్తారు. వ్యాపారంలో కూడా బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ కలలు కూడా నెరవేరుతాయి.

    3.తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి శని సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. కెరీర్‌లో, వ్యాపారంలో కూడా ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం.

    4.మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి శని సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరంగా బాగుంటుంది. అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. మీ భాగస్వామితో ఆనందంగా ఉంటారు. ప్రేమ పెరుగుతుంది.

    2026లో ఈ రాశులకు అపారమైన సంపద, కీర్తి.. శని సంచారంతో జీవితమే మారిపోతుంది!
    News/Rasi Phalalu/2026లో ఈ రాశులకు అపారమైన సంపద, కీర్తి.. శని సంచారంతో జీవితమే మారిపోతుంది!
