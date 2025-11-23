Edit Profile
    తులా రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - 29, 2025): సమతుల్య నిర్ణయాలు, స్థిరమైన పురోగతి

    నవంబర్ 23 నుండి 29 వరకు తులా రాశి వారికి సమతుల్యతతో కూడిన ఎంపికలు, స్పష్టమైన ఆలోచనలు వ్యక్తిగత ఎదుగుదలకు దారితీస్తాయి. ఈ వారం ప్రశాంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. స్నేహితుల సహకారం లభిస్తుంది. పురోగతి నెమ్మదిగా ఉన్నా స్థిరంగా ఉంటుంది. మీ కొత్త ఆలోచనలు ప్రకాశిస్తాయి. 

    Published on: Nov 23, 2025 10:51 AM IST
    By HT Telugu Desk
    రాశి చక్రంలో తుల (Libra) ఏడవ రాశి. తులారాశి జాతకులు ఈ వారం సమతుల్యతతో కూడిన ఎంపికలు, స్పష్టమైన లక్ష్యాలు మీ వ్యక్తిగత అభివృద్ధికి దారి తీస్తాయి. శాంతంగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. మీ స్నేహితులు మీకు బాగా సహాయం చేస్తారు. మీరు సాధించే పురోగతి నెమ్మదిగా ఉన్నా, స్థిరంగా ఉంటుంది. మీ కొత్త ఆలోచనలు మెరుస్తాయి.

    తులా రాశి వార ఫలాలు (నవంబర్ 23 - 29, 2025): సమతుల్య నిర్ణయాలు, స్థిరమైన పురోగతి

    ఆఫీసులో, ఇంట్లో మీరు వేసే చిన్న చిన్న అడుగులు మీకు విజయాన్ని అందిస్తాయి. మీ మనస్సు చాలా స్పష్టంగా ఉంటుంది. మీరు తీసుకునే ఆచరణాత్మక చర్యలు మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తాయి.

    దయాపూర్వక ఆలోచనలను పంచుకోవాలి. భాగస్వామికి వీలైనంత ఎక్కువ మద్దతు ఇవ్వాలి. తొందరపాటులో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. కుటుంబ బంధాలు మిమ్మల్ని మరింత బలంగా చేస్తాయి. ఈ వారం ఓపికతో ఉంటే మీకు మంచి ప్రతిఫలాలు లభిస్తాయి.

    మీ ఆర్థిక అలవాట్లను తెలివిగా మార్చుకోవాలి. నిజాయితీతో కూడిన సంభాషణలు మీకు ప్రశాంతమైన ఫలితాలను ఇస్తాయి.

    ప్రేమ జీవితం (Love Horoscope):

    ఈ వారం తులా రాశి వారు నిస్సంకోచంగా మాట్లాడాలి. మీ సంజ్ఞల కంటే మీ సున్నితమైన మాటలు ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతాయి. అవివాహితులకు మీ ఆసక్తులకు సరిపోయే వ్యక్తులను మీరు కలుసుకోవచ్చు. మీ ప్రియమైన స్నేహితుడు లేదా భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపాలి. ఎప్పటికప్పుడు వారి పట్ల శ్రద్ధ చూపాలి. ఈ సమయంలో మీరు కలుసుకునే వ్యక్తులపై కఠినమైన పదాలు, విమర్శలు ఉపయోగించకండి. మీకు ముఖ్యమైన విలువలను పంచుకోండి, వాటిపై దృష్టి పెట్టండి.

    కెరీర్ & ఉద్యోగం (Career Horoscope):

    పనిలో స్పష్టమైన ప్రణాళికలు ఉంచుకోండి. అధ్యయనంపై దృష్టి పెట్టడం మీకు పురోగతినిస్తుంది. ఒకేసారి ఒకే పనిపై దృష్టి పెట్టండి. సహాయం అవసరమైనప్పుడు తప్పకుండా అడగండి.

    ఈ సమయంలో మీ ఆలోచనలు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి, వాటిని సరళంగా వివరించండి. ఆఫీసులోని గాసిప్‌లకు దూరంగా ఉండండి. మీ సహోద్యోగులకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నిలబెట్టుకోండి.

    చిన్నపాటి వైఫల్యాల నుండి పాఠాలు నేర్చుకోండి. కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ల కోసం జాగ్రత్తగా ఎంపిక చేసుకోండి. వినయం, సమయపాలన మీకు గౌరవాన్ని తెస్తాయి. ఈ వారం చివరినాటికి, మీరు గౌరవించే వ్యక్తి ద్వారా మీకు సహాయకరమైన అవకాశం లేదా గుర్తింపు లభించవచ్చు. మీరు నిరంతరం కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటూ ఉండాలి, వినయంగా ఉండాలి.

    ఆర్థిక స్థితి (Finance Horoscope):

    మీరు సాధారణ అలవాట్లను అలవర్చుకుని, ఖర్చులను సులభంగా ట్రాక్ చేస్తే మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు స్థిరంగా మారుతుంది. రిస్క్‌తో కూడిన షరతులను నివారించండి. అకస్మాత్తుగా ఎక్కువ కొనుగోళ్లు చేయవద్దు.

    చిన్నపాటి పొదుపు, బిల్లులను జాగ్రత్తగా చెల్లించడం మీ ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. మీరు డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆలోచిస్తుంటే, ముందుగా పరిశోధన చేయండి. నమ్మకమైన స్నేహితుడి నుండి సలహా తీసుకోండి.

    ఇంట్లో ఖర్చులను పంచుకోవడం గురించి అయోమయాన్ని పెంచకండి. దీనిపై శాంతంగా మాట్లాడటం అవసరం కావచ్చు. అకస్మాత్తుగా లభించే ధనం కంటే నెమ్మదిగా, స్థిరంగా వచ్చే లాభాలను ఆశించండి. ఇప్పుడు తీసుకునే తెలివైన నిర్ణయాలు సురక్షితమైన భవిష్యత్తుకు పునాది వేస్తాయి. రోజువారీ కోరికల కంటే అవసరాలపై దృష్టి పెట్టండి.

    ఆరోగ్యం (Health Horoscope):

    ఈ వారం, తేలికపాటి దినచర్య మీ శక్తిని, మానసిక స్థితిని బాగా మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ సమయంలో రోజూ కొద్దిసేపు బయట నడవాలి, బాగా నీరు త్రాగాలి. మీకు అలసట అనిపిస్తే, వెంటనే విశ్రాంతి తీసుకోండి. సాధారణ శ్వాస వ్యాయామాలు లేదా తేలికపాటి యోగా మనస్సును శాంతపరుస్తాయి, ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.

    రాత్రి ఆలస్యంగా అతిగా భోజనం, నూనె పదార్థాలు తినడం మానుకోండి. తాజా, ఇంట్లో చేసిన శాఖాహారాన్ని ఎంచుకోండి. పని సమయంలో మీ భంగిమ (Posture) పై శ్రద్ధ వహించండి. చిన్న చిన్న విరామాలు తీసుకోండి. చిన్నపాటి, సాధారణ సంరక్షణ మీ శరీరాన్ని బలంగా చేస్తుంది. మీ కుటుంబ సభ్యులను తప్పకుండా చిరునవ్వుతో పలకరించండి.

    - డా. జె.ఎన్. పాండే,

    వేద జ్యోతిష్యం, వాస్తు నిపుణులు

