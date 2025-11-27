Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    2026లో ఈ 3 రాశులకు శని, రాహువుల నుంచి వరాల జల్లు.. అదృష్టం, డబ్బు, పదోన్నతులు!

    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శని, రాహువులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. రాహువు, శని చెడు ప్రభావానికి అందరూ భయపడతాడు. అయితే రాహువు, శని కేవలం అశుభ ఫలితాలను మాత్రమే ఇస్తారని కాదు. రాహువు, శని కూడా శుభఫలితాలను ఇస్తారు. రాహువు, శని మంగళప్రదమైనప్పుడు, ఒక వ్యక్తికి నిద్ర పోతున్న అదృష్టం కూడా మేల్కొంటుంది.

    Published on: Nov 27, 2025 1:40 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు వచ్చినపుడు అవి అశుభ ఫలితాలను, శుభ ఫలితాలను తీసుకువస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు జరిగినప్పుడు కొన్ని కొన్ని సార్లు కొన్ని రాశుల వారు ఎక్కువ ఫలితాలు చూస్తారు. 2026లో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. అదృష్ట రాశుల గురించి ఈరోజు తెలుసుకుందాం.

    2026లో ఈ 3 రాశులకు శని, రాహువుల నుంచి వరాల జల్లు
    2026లో ఈ 3 రాశులకు శని, రాహువుల నుంచి వరాల జల్లు

    శని, రాహువు

    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో శని, రాహువులకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. రాహువు, శని చెడు ప్రభావానికి అందరూ భయపడతాడు. అయితే రాహువు, శని కేవలం అశుభ ఫలితాలను మాత్రమే ఇస్తారని కాదు. రాహువు, శని కూడా శుభఫలితాలను ఇస్తారు. రాహువు, శని మంగళప్రదమైనప్పుడు, ఒక వ్యక్తికి నిద్ర పోతున్న అదృష్టం కూడా మేల్కొంటుంది.

    2026 సంవత్సరంలో, శని మీన రాశిలో ఉంటాడు. రాహువు కుంభ రాశి నుండి మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, 2026లో, కొన్ని రాశులకు శని, రాహువు చేత ఆశీర్వదించబడతాయి. 2026 లో ఏ రాశులకు శని, రాహువు ప్రత్యేక దయ ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    1.మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి 2026 లో శని, రాహువు యొక్క ప్రత్యేక దయ ఉంటుంది. శని మీరు కష్టపడి పని చేస్తే శుభ ఫలితాలను అందిస్తాడు. నాయకత్వ సామర్థ్యం మరియు కెరీర్ పై బలమైన పట్టు ఉంటుంది, ఎనిమిదవ ఇంట్లో రాహువు ఉండడంతో ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

    కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. ఉద్యోగాలు ఉన్నవారు పదోన్నతులు, జీతాల పెరుగుదల, వ్యాపారంలో లాభాలు, కొత్త పెట్టుబడిదారులు, విస్తరణ అవకాశాలను పొందుతారు. విదేశాలకు సంబంధించిన ఉద్యోగాలు కూడా పెరుగుతాయి. 2026 మిథున రాశి కోసం కెరీర్ వృద్ధి, ఆర్థిక లాభాలు మరియు పనిలో తెలివితేటల సంవత్సరం.

    2.తులా రాశి

    2026 సంవత్సరం తులా రాశి వారికి ఆనందంతో నిండి ఉంటుంది. మీ కష్టాలు తగ్గుతాయి. ఆస్తి మరియు వాహనానికి సంబంధించిన విషయాలలో ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా రావచ్చు. ఇంటి కొనుగోలు, అమ్మకంలో లాభం ఉంటుంది.

    ఆకస్మిక సంపద వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం సాధారణం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఏదైనా పాత సమస్యను కూడా పరిష్కరించవచ్చు. ఈ సంవత్సరం తులా రాశికి సౌకర్యం, స్థిరత్వం, ఆర్థిక బలాన్ని తెస్తుంది.

    3.మకర రాశి

    2026 మకర రాశి వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం, మర్యాద పెరుగుతాయి. మీ ఉనికి, వ్యక్తిత్వంలో మార్పులు వస్తాయి. ఈ సంవత్సరం, నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగం లభిస్తుంది, బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తులకు పదోన్నతి లభిస్తుంది. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది.

    డబ్బుకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పాత పని పూర్తవుతుంది. కష్టపడి పని చేస్తే మంచి ఫలితాలను చూస్తారు. మొత్తంమీద, 2026 మకర రాశి వారికి పురోగతి, లాభం, కీర్తి సంవత్సరంగా ఉంటుంది.

    News/Rasi Phalalu/2026లో ఈ 3 రాశులకు శని, రాహువుల నుంచి వరాల జల్లు.. అదృష్టం, డబ్బు, పదోన్నతులు!
    News/Rasi Phalalu/2026లో ఈ 3 రాశులకు శని, రాహువుల నుంచి వరాల జల్లు.. అదృష్టం, డబ్బు, పదోన్నతులు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes