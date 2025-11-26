నేటి నుండి డిసెంబర్ 19 వరకు వృశ్చిక రాశిలో శుక్ర సంచారం.. ఈ రాశులను అదృష్టం వరిస్తుంది!
జాతకంలో శుక్ర గ్రహం శుభప్రదమైన లేదా బలమైన స్థితిలో ఉంటే, అప్పుడు సంతోషం, మంచి ప్రేమ జీవితాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు. శుక్రుడి సంచారం కొన్ని రాశులకు ప్రతికూల మార్గంలో ప్రభావితం చేస్తుంది. నేటి నుండి డిసెంబర్ 19 వరకు వృశ్చిక రాశిలో శుక్ర సంచారం ఉంటుంది. ఇది కొన్ని రాశులకు ఎక్కువ లాభాలు తీసుకొస్తుంది.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడడం చూస్తూ ఉంటాం. శుక్రుడు కూడా కాలానుగుణంగా తన రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. శుక్రుడు రాశి మార్పు చెందినప్పుడు, అది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంపై అనేక ప్రభావాలను, అనేక విధాలుగా మార్పులను తీసుకొస్తుంది.
శుక్రుడు సంపద, ప్రేమ, అందం, విలాసాలు, కళలు మొదలైన వాటికి కారకుడు. శుక్రుడు రాశి మార్పు జరిగినప్పుడు అనేక రకాల మార్పులు మన జీవితంలో చోటుచేసుకుంటాయి. ఈరోజు నవంబర్ 26న శుక్రుడు రాశి మార్పు చెందాడు. ఇది ద్వాదశ రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా మార్పులను కలిగిస్తుంది. కొన్ని రాశుల వారు మాత్రం ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు.
శుక్ర సంచారంలో మార్పు
జాతకంలో శుక్ర గ్రహం శుభప్రదమైన లేదా బలమైన స్థితిలో ఉంటే, అప్పుడు సంతోషం, మంచి ప్రేమ జీవితాన్ని అనుభూతి చెందవచ్చు. శుక్రుడి సంచారం కొన్ని రాశులకు ప్రతికూల మార్గంలో ప్రభావితం చేస్తుంది. పంచాంగం ప్రకారం, నవంబర్ 26 న ఉదయం 11:27 గంటలకు, శుక్రుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రాశికి అధిపతి కుజుడు.శుక్రుడు డిసెంబర్ 19 వరకు ఈ రాశిలోనే ఉండబోతున్నాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, శుక్రుడి సంచారం కొన్ని రాశిచక్రాలకు మంచి లాభాలను ఇస్తుంది.
వృశ్చిక రాశిలో శుక్రుడు సంచారం.. ఈ రాశులకు అనేక లాభాలు
1.మిథున రాశి
నేటి నుండి డిసెంబర్ 19 వరకు వృశ్చిక రాశిలో శుక్రుడు సంచారం చేస్తారు. ఇది మిథున రాశి వారికి అనేక లాభాలను అందిస్తుంది. వృశ్చిక రాశిలో శుక్రుడు సంచారం మిథున రాశి ప్రజలకు శుభవార్తను ఇస్తుంది, ఆర్థిక లాభాలు పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితం అనందం ఉంటుంది. కెరీర్ కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన పనులను కూడా కనుగొనవచ్చు. కొందరి వివాహం నిశ్చయం అవ్వచ్చు. కొంతమంది కొత్త వ్యక్తులను కలవడం కూడా సాధ్యమే.
2.వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శుక్ర సంచారం ప్రయోజనకరంగా పరిగణించబడుతుంది. మీరు మీ భాగస్వామి నిర్ణయానికి ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. కొత్త సంపాదన వనరులు దొరుకుతాయి. ఒంటరి వ్యక్తులకు సమయం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు కుటుంబం నుండి కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. మీరు స్నేహితులతో మంచి సమయాన్ని గడపవచ్చు.
3.కుంభ రాశి
ఈ రాశి వారికి శుక్ర సంచారం కుంభ రాశి ప్రజలకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. మీరు మీ క్రష్ నుండి సానుకూల ప్రతిస్పందనను పొందవచ్చు. అదృష్టం పెరుగుతుంది. సంబంధాల్లో మాధుర్యం పెరుగుతుంది. మీరు సృజనాత్మక శక్తితో నిండిన అనుభూతి చెందుతారు. డబ్బు సంపాదించవచ్చు.
News/Rasi Phalalu/నేటి నుండి డిసెంబర్ 19 వరకు వృశ్చిక రాశిలో శుక్ర సంచారం.. ఈ రాశులను అదృష్టం వరిస్తుంది!
News/Rasi Phalalu/నేటి నుండి డిసెంబర్ 19 వరకు వృశ్చిక రాశిలో శుక్ర సంచారం.. ఈ రాశులను అదృష్టం వరిస్తుంది!