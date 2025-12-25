Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    మిథున రాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు: 2026లో మిథున రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి, ఆదాయం పెరుగుతుంది!

    కొత్త ఏడాది ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, మనోధైర్యంలో సానుకూలత కనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. గాయం లేదా ఆపరేషన్ వంటివి ఉండచ్చు. మానసిక ఆందోళన పెరగవచ్చు. గుండె సంబంధిత బాధ, శ్వాస ఆడకపోవడం లేదా అలెర్జీ సమస్యల వల్ల ఒత్తిడి వస్తుంది. మేధో సామర్థ్యం ఆధారంగా సానుకూల మార్పులను తీసుకు రాబోతోంది. 

    Published on: Dec 25, 2025 1:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    2025 సంవత్సరం కుటుంబ పరంగా మిథున రాశికి ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపింది. ఆరోగ్య పరంగా కూడా సమస్యలు వచ్చాయి. కొత్త ఏడాది కూడా ఆలోచనల్లో ప్రతికూలత ఉంటుంది. ఛాతీ నొప్పి, గుండె జబ్బులు, భయం మొదలైన వాటి కారణంగా ఒత్తిడి కొనసాగింది. అయితే సంతానం వైపు బలం ఉంది. అదే సమయంలో, 2026 ప్రారంభంలో గ్రహాల స్థానం ఆధారంగా ఎలాంటి ఫలితాలు ఎదురు కాబోతున్నాయో తెలుసుకుందాం.

    2026లో మిథున రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది?
    2026లో మిథున రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది?

    2026లో మిథున రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది?

    కొత్త ఏడాది ఈ రాశి వారికి ఆరోగ్యం, మనోధైర్యంలో సానుకూలత కనిపిస్తుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. గాయం లేదా ఆపరేషన్ వంటివి ఉండచ్చు. మానసిక ఆందోళన పెరగవచ్చు. ఛాతీ అసౌకర్యం, గుండె సంబంధిత బాధ, శ్వాస ఆడకపోవడం లేదా అలెర్జీ సమస్యల వల్ల ఒత్తిడి వస్తుంది. చర్మ అలెర్జీలు, డస్ట్ అలెర్జీలు వంటివి ఒత్తిడిని పెంచుతాయి. అకస్మాత్తుగా మనోధైర్యంపై ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. చిరాకు పెరగడం కూడా జరుగుతుంది. ఏదేమైనా, 2026 సంవత్సరం మేధో సామర్థ్యం ఆధారంగా మెరుగైన, సానుకూల మార్పులను తీసుకురాబోతోంది.

    2026లో మిథున రాశి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది?

    మిథున రాశి 2026లో డబ్బుకు సంబంధించిన పనులలో పురోగతి సాధిస్తుంది. విదేశీ డబ్బును స్వీకరించే అవకాశం ఉంటుంది. పెద్ద వ్యాపార రంగానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఆర్థిక రంగంలో గొప్ప విజయాన్ని పొందుతారు. 2026 సంవత్సరం న్యాయవాదం, రాజకీయాలు, మీడియా మరియు విద్యా రంగాల్లో పనిచేస్తున్న ప్రజలకు సానుకూల మరియు శుభ ఫలితాలను తెస్తుంది.

    సుదూర ప్రయాణాలకు అయ్యే ఖర్చులు, మతపరమైన కార్యక్రమాలకు ఖర్చులు, విలాసాలు, సౌకర్యాల కోసం ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ కార్యక్రమాలకు అయ్యే ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాల కోసం ఖర్చు పెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది.

    కెరీర్ స్థితి ఎలా ఉంటుంది?

    2026లో సామాజిక ప్రతిష్టలో పురోగతిని చూస్తుంది. మేధో సామర్థ్యం, శారీరక బలం ఆధారంగా మీరు సమాజంలో మీ ప్రతిష్టను స్థాపించుకోగలుగుతారు. పని సామర్థ్యం ఆధారంగా మీరు ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో మంచి మార్పులు చేయగలుగుతారు. ఏ పనికైనా కష్టపడి పనిచేసే సామర్థ్యం అభివృద్ధి చెందుతుంది. మీరు ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో చేరడం ద్వారా లాభం పొందవచ్చు.

    కళా రంగంలో పనిచేసే వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. భాగస్వామ్య పనులు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి, కానీ తెలివిగా పంచుకోవాలి. వ్యాపారం విస్తరణ, పురోగతికి మంచి అవకాశం ఉంటుంది. ప్రైవేట్ లేదా ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసే వ్యక్తులకు పదోన్నతి, కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. డిగ్రీ చదువులకు సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలపై డిగ్రీ తీసుకోవచ్చు. స్కాలర్‌షిప్‌ల ద్వారా ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

    ఇల్లు, వాహనం మరియు సౌఖ్యం వంటి వనరులు పెరుగుతాయి. ఇంటి పనులకు అయ్యే ఖర్చులు పెరుగుతాయి. రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా ప్రయోజనం పొందుతారు. పొరుగువారితో గొడవలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి వివాదంలో వ్యాజ్యం జరిగే అవకాశం ఉంది. తల్లి ఆరోగ్యం గురించి ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. అకస్మాత్తుగా నిద్ర లేకపోవడం వంటివి ఉండచ్చు. ఆనందానికి అన్ని వనరులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, ఈ సంవత్సరం ఆనందం లోపించినట్లుగా అనుభూతి చెందుతారు. వాహనం నడుపుతున్నప్పుడు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. ఇంటి నుంచి దూరంగా పని చేసే పరిస్థితి ఉండవచ్చు. చాలా దగ్గరి వ్యక్తితో ఉద్రిక్తత లేదా వివాదం ఉండే అవకాశం ఉంది.

    ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంటుంది?

    2026 సంవత్సరంలో మీ ప్రేమ జీవితం అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీరు పిల్లల వైపు నుంచి శుభవార్త పొందుతారు. పిల్లల పురోగతితో మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. మీరు మేధో సామర్థ్యంతో మెరుగైన జీవితాన్ని ప్రారంభించవచ్చు. కళాత్మక పనులపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి మద్దతును పొందుతారు. ప్రేమ సంబంధాలలో మాధుర్యం పెరుగుతుంది, కానీ కోపాన్ని నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం.

    లేనిపక్షంలో, కోపం కారణంగా వైవాహిక జీవితం, ప్రేమ సంబంధాలలో సంఘర్షణ పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు. రోజువారీ ఆదాయం, ఉపాధిలో పెరుగుదల ఉండవచ్చు లేదా కొత్త అవకాశాలు లభించవచ్చు. మంచి ఫలితాల కోసం ఎప్పటికప్పుడు రాహువు, శనిని ఆరాధిస్తూ ఉండండి. సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించండి. పచ్చ రత్నాలను ధరించడం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/మిథున రాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు: 2026లో మిథున రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి, ఆదాయం పెరుగుతుంది!
    News/Rasi Phalalu/మిథున రాశి వార్షిక రాశి ఫలాలు: 2026లో మిథున రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి, ఆదాయం పెరుగుతుంది!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes