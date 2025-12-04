మిథున రాశిలో రెండు గ్రహాల కలయికతో గజకేసరి రాజయోగం, మూడు రాశులకు కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో లాభాలు
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు జరిగినప్పుడు అది 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు తీసుకు వస్తుంది. కొన్ని సార్లు గ్రహాల సంయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. అది కూడా శుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. గురువు, చంద్రుడు రెండూ కూడా శక్తివంతమైనవి. ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం జరిగినప్పుడు అద్భుతమైన యోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది ద్వాదశ రాశి వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకొస్తుంది.
ఇప్పుడు అటువంటి అద్భుతమైన యోగం రాబోతోంది. ఈ యోగం ఏర్పడడంతో అనేక రాశుల వారికి లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. డిసెంబర్ 4న గురువు కర్కాటకం నుంచి మిధున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. చంద్రుడు డిసెంబర్ 5న మిధున రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇలా ఈ రెండు గ్రహాలు మిధున రాశిలోకి రావడంతో గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ గజకేసరి రాజయోగం చాలా శక్తివంతమైన రాజయోగం. ఇది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు తీసుకొస్తుంది.
గజకేసరి రాజయోగం
ఈ రెండు గ్రహాలు మిధున రాశిలో ఉన్నప్పుడు కొంతకాలం పాటు గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది చక్కటి శుభప్రదమైన యోగం. చంద్రుడు, గురువు ఒకటవ, నాల్గవ , ఏడవ, పదవ ఇంట్లో కలిసినప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడి అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఇది ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అదృష్టాన్ని ప్రకాశింపజేస్తుంది. డబ్బు, సంతోషం, కీర్తి, పేరు, ప్రతిష్ఠ, విజ్ఞానం కలిగిస్తుంది. గురువు, చంద్రుల సంయోగంతో గజకేసరి యోగంతో ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మరి ఆ అదృష్ట రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.
గురువు, చంద్రుల సంయోగంతో గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారం
1.కన్యా రాశి
కన్యా రాశికి గజకేసరి యోగం వల్ల అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ రాశి వారికి కొత్త మార్గాల ద్వారా డబ్బు వస్తుంది. పెట్టుబడి మీకు లాభాలను తెస్తుంది. అందువల్ల, ఈ యోగాలో ఆనందం, భౌతిక సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీరు గుర్తింపును పొందుతారు. మీకు కొత్త విజయాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
2.మిథున రాశి
ఈ రాశికి గజకేసరి యోగం వల్ల దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను కనుగొంటారు. లవ్ లైఫ్ అద్భుతంగా సాగుతుంది. శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. వృత్తిపరమైన జీవితంలో ముందుకు సాగే అవకాశాలు మీకు వస్తాయి.
3.మేష రాశి
మేష రాశి వారు మీరు మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి క్షణాలను చూస్తారు. ఈ సమయంలో చాలా కాలం పాటు నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులను మీరు పొందుతారు. మీకు వ్యాపారంలో లాభాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు మానసిక ఉపశమనం పొందవచ్చు. అదృష్టవశాత్తూ, మీరు వ్యాపారంలో కూడా ప్రయోజనం పొందుతారు. మీరు పెట్టుబడి, ఆస్తి నుండి మంచి రాబడిని పొందుతారు.
