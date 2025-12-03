Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 03 డిసెంబర్: ఓ రాశి వారు కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటకు వస్తే మంచి ఫలితాలను చూస్తారు, అనవసరంగా డబ్బు వృధా చేయకండి

    డిసెంబర్ 3 బుధవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతిని ఆరాధించడం ఆనందం మరియు సంపదను తెస్తుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 3 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది.

    Published on: Dec 03, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 3 డిసెంబర్ 2025: డిసెంబర్ 3 బుధవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. బుధవారం గణేశుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, బుధవారం గణపతిని ఆరాధించడం ఆనందం మరియు సంపదను తెస్తుంది.

    రాశి ఫలాలు 03 డిసెంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 03 డిసెంబర్ 2025

    జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, డిసెంబర్ 3 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. డిసెంబర్ 3న ఏ రాశి వారికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందనేది తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి

    ఈరోజు మేష రాశి వారు పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు. మీకు విజయం సాధించే శక్తి ఉంది. మీకు మంచి అనుభూతిని కలిగించే కార్యకలాపాల కోసం సమయం కేటాయించడం చాలా ముఖ్యం. ఆర్థిక పరిస్థితి సానుకూలంగా కనిపిస్తుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారు ఉత్తేజకరమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఇతరులకు నాయకత్వం వహించడానికి భయపడకండి. మీ ఖర్చులను నియంత్రించండి. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడంపై దృష్టి పెట్టాలని నిర్ధారించుకోండి. సంరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలుస్తారు. ఏదైనా ప్రధాన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మీ ఎంపికలను పరిగణనలోకి తీసుకోండి. అనవసరమైన కొనుగోళ్లకు దూరంగా ఉండండి.

    కర్కాటక రాశి

    ఈరోజు ఈ రాశి వారు ఆదాయ పెరుగుదలకు ఊహించని అవకాశాలు రావచ్చు. మీ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం ఒకదానితో ఒకటి అనుసంధానించబడి ఉంది. కొత్త అనుభవాల కోసం మిమ్మల్ని మీరు సిద్ధం చేసుకోండి.

    సింహ రాశి

    ఈరోజు సింహ రాశి వారు భాగస్వామితో నిజాయితీగా మాట్లాడాలి. మీ కెరీర్ లో కొత్త సవాళ్లను తీసుకోండి, ఇది గొప్ప విజయానికి దారితీస్తుంది. ఈ రోజు మీ ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా కనిపిస్తుంది.

    కన్యా రాశి

    కన్యా రాశి వారు అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండాలి. కాస్త సమస్య ఉండవచ్చు, మీరు మీ అవగాహనతో తేలికగా పరిష్కరించవచ్చు. మీ అంతర్ దృష్టిని అనుసరించండి. ఓపెన్ మైండెడ్ గా ఉండండి.

    తుల రాశి

    ఈరోజు మీరు రిస్క్ తీసుకోండి. ఆశ్చర్యాలకు సిద్ధంగా ఉండండి. మీ కంఫర్ట్ జోన్ నుండి బయటపడండి. ఫలితాలను చూసి మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు. సంబంధాలలో సమతుల్యతను కాపాడుకోవాల్సిన సమయం ఇది.

    వృశ్చిక రాశి

    పూర్తి నిశ్చయంతో విజయ పథంలో నడవండి. ప్రేమ, పని లేదా డబ్బు విషయం అయినా, వృశ్చిక రాశివారికి ఆత్మవిశ్వాసం మరియు శక్తిని ఇవ్వడానికి అవకాశం వుంది.

    ధనుస్సు రాశి

    ఈరోజు ఉత్సాహం మరియు ఊహించని మలుపులతో నిండిన రోజుకు సిద్ధంగా ఉండండి. మీ అంతర్ దృష్టి ఎక్కువగా ఉంటుంది. క్రొత్తదాన్ని ప్రయత్నించడం లేదా కొత్త మార్గాన్ని ఎంచుకోవడం అయినా, ఈ రోజు మార్పును స్వీకరించడానికి మరియు కొత్త అవకాశాలను స్వాగతించే రోజు.

    మకర రాశి

    అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. నిజాయితీగా ఉండటం అవసరం. మకర రాశివారు ఈ రోజు అనుకున్న వాటిని పూర్తి చేస్తారు. కష్టపడితే విజయాన్ని చేరుకోవచ్చు.

    కుంభ రాశి

    ఆశ్చర్యానికి సిద్ధంగా ఉండండి. మీరు ఏ ఇబ్బందినైనా తేలికగా పరిష్కరించగల శక్తి మీకు ఉందని గుర్తుంచుకోండి. మీకు సహాయం అవసరమైతే, సహాయం అడగడానికి భయపడకండి.

    మీన రాశి

    ఆశ్చర్యాలు, సవాళ్లు మరియు ఎదుగుదలకు అవకాశాలతో నిండిన రోజు ఇది. మీన రాశి విద్యార్థులు నేడు చదువుపై దృష్టి పెట్టాలి. ఈ రోజు మీరు బలంగా మరియు ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంటారు.

