ఈరోజే మోక్షద ఏకాదశి, గీతా జయంతి.. పూజ విధానం, శుభ సమయం, పరిహారాలు, పఠించాల్సిన మంత్రాలు తెలుసుకోండి!
మార్గశిర శుక్ల పక్ష ఏకాదశి నాడు మోక్షద ఏకాదశిని జరుపుతారు. ఆ రోజు ప్రత్యేక ఫలితాలను ఇస్తుందని భావిస్తారు. ఈసారి ఏకాదశి తిథి నవంబర్ 30న రాత్రి 9:28 గంటల నుంచి ప్రారంభమై డిసెంబర్ 1న రాత్రి 7 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం డిసెంబర్ 1, సోమవారం నాడు మోక్షద ఏకాదశి జరుపుకుంటారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఈ రోజున ఉపవాసం ఉంటే మోక్షానికి దారితీస్తుంది. ఏకాదశి విష్ణుమూర్తికి అంకితం చేయబడింది. ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తారు. మోక్షద ఏకాదశి రోజున గీతా జయంతి కూడా రావడం విశేషం.
మోక్షద ఏకాదశి 2025:
ఏకాదశి తిధి ప్రారంభం: 30 నవంబర్ 2025 రాత్రి 9:29
ఏకాదశి తిధి ముగింపు: 1 డిసెంబర్ 2025, రాత్రి 7:01
భద్ర కాలం: ఉదయం 8:20 నుండి రాత్రి 7:01 వరకు
మోక్షద ఏకాదశి పూజా విధి:
- మోక్షద ఏకాదశి రోజున, ఉదయం లేచి, బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేసి, తేలికపాటి, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి.
- మొదట, ఉపవాసం ప్రతిజ్ఞ తీసుకోండి. ప్రార్థనా స్థలాన్ని గంగా నీటితో శుద్ధి చేసిన తరువాత, విష్ణుమూర్తి విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ప్రతిష్టించి, దీపం వెలిగించాలి.
- విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు పువ్వులు, తులసి ఆకులు, పంచామృతం, అరటిపండ్లు మరియు పసుపు రంగు స్వీట్లను సమర్పించండి.
- 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవయా' అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండండి.
- ఈ రోజున శ్రీమద్ భగవద్గీత పఠనం ప్రత్యేకంగా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కనీసం ఒక అధ్యాయం చదివినా లేదా విన్నా మంచిది.
- సాయంత్రం మళ్లీ దీపం వెలిగించి, విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీమాతను పూజించి, తులసికి నీరు సమర్పించండి.
- రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండటం, భజన-కీర్తనలు జపించడం, భగవంతుణ్ణి స్మరించుకోవడం ద్వారా ఉపవాసం యొక్క ఫలం అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. ద్వాదశి పరాణ ముహూర్తంలో తులసి నీటితో ఉపవాసం ముగించండి.
మోక్షద ఏకాదశి పూజ సామగ్రి:
పూజ కోసం విష్ణుమూర్తి విగ్రహం లేదా ఫోటో, గంగా నీరు, దీపం మరియు నెయ్యి / నూనె, వత్తులు, అగరబత్తీలు, గంధపు చెక్క, పసుపు పువ్వులు, తులసి ఆకులు, పంచామృతం, పండ్లు (ముఖ్యంగా అరటి), పసుపు స్వీట్లు, కలశం, అక్షితలు.
పరిహారాలు
- మోక్షద ఏకాదశి రోజున తీసుకున్న పరిహారాలు చాలా ఫలవంతమైనవిగా భావిస్తారు.
- ఉదయాన్నే స్నానం చేసిన తరువాత, విష్ణువు మరియు తులసిమాతకు నీరు సమర్పించి, ప్రశాంతమైన మనస్సుతో 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవయా' మంత్రాన్ని జపించండి.
- ఈ రోజున, పసుపు, పసుపు వస్త్రం, అరటి లేదా పసుపు స్వీట్లు వంటి పసుపు వస్తువులను దానం చేయడం ప్రత్యేక పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది.
- తులసి మొక్క దగ్గర దీపం వెలిగించి, ఇంటి ఉత్తర దిక్కులో నెయ్యి లేదా కర్పూరం దీపాన్ని ఉంచడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావాలు తొలగిపోతాయి.
- విష్ణు సహస్రనామం లేదా గీత శ్లోకాలను పఠించడం పూర్వీకుల శాంతికి చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు.
- పేదలు, బ్రాహ్మణులు లేదా నిరుపేదలకు ఆహారం, దుస్తులు లేదా ఆహారాన్ని దానం చేయడం ద్వారా జీవితంలో అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది మరియు ఇంట్లో సంతోషం, శాంతిని పెంచుతుంది.
- "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవయా" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం శుభప్రదమైనది.