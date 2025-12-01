Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈరోజే మోక్షద ఏకాదశి, గీతా జయంతి.. పూజ విధానం, శుభ సమయం, పరిహారాలు, పఠించాల్సిన మంత్రాలు తెలుసుకోండి!

    మార్గశిర్ష శుక్ల పక్ష మాసంలో వచ్చే మోక్షద ఏకాదశి ప్రత్యేక ఫలితాలను ఇస్తుందని భావిస్తారు. ఈసారి ఏకాదశి తిథి నవంబర్ 30న రాత్రి 9:28 గంటల నుంచి ప్రారంభమై డిసెంబర్ 1న రాత్రి 7 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి ఆధిపత్యాన్ని బట్టి డిసెంబర్ 1, సోమవారం నాడు మోక్షద ఏకాదశి జరుపుకుంటారు.

    Published on: Dec 01, 2025 9:28 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మార్గశిర శుక్ల పక్ష ఏకాదశి నాడు మోక్షద ఏకాదశిని జరుపుతారు. ఆ రోజు ప్రత్యేక ఫలితాలను ఇస్తుందని భావిస్తారు. ఈసారి ఏకాదశి తిథి నవంబర్ 30న రాత్రి 9:28 గంటల నుంచి ప్రారంభమై డిసెంబర్ 1న రాత్రి 7 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి ప్రకారం డిసెంబర్ 1, సోమవారం నాడు మోక్షద ఏకాదశి జరుపుకుంటారు. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఈ రోజున ఉపవాసం ఉంటే మోక్షానికి దారితీస్తుంది. ఏకాదశి విష్ణుమూర్తికి అంకితం చేయబడింది. ఏకాదశి నాడు విష్ణుమూర్తిని పూజిస్తారు. మోక్షద ఏకాదశి రోజున గీతా జయంతి కూడా రావడం విశేషం.

    ఈరోజే మోక్షద ఏకాదశి, గీతా జయంతి
    ఈరోజే మోక్షద ఏకాదశి, గీతా జయంతి

    మోక్షద ఏకాదశి 2025:

    ఏకాదశి తిధి ప్రారంభం: 30 నవంబర్ 2025 రాత్రి 9:29

    ఏకాదశి తిధి ముగింపు: 1 డిసెంబర్ 2025, రాత్రి 7:01

    భద్ర కాలం: ఉదయం 8:20 నుండి రాత్రి 7:01 వరకు

    మోక్షద ఏకాదశి పూజా విధి:

    • మోక్షద ఏకాదశి రోజున, ఉదయం లేచి, బ్రహ్మ ముహూర్తంలో స్నానం చేసి, తేలికపాటి, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించండి.
    • మొదట, ఉపవాసం ప్రతిజ్ఞ తీసుకోండి. ప్రార్థనా స్థలాన్ని గంగా నీటితో శుద్ధి చేసిన తరువాత, విష్ణుమూర్తి విగ్రహం లేదా చిత్రాన్ని ప్రతిష్టించి, దీపం వెలిగించాలి.
    • విష్ణుమూర్తికి పసుపు రంగు పువ్వులు, తులసి ఆకులు, పంచామృతం, అరటిపండ్లు మరియు పసుపు రంగు స్వీట్లను సమర్పించండి.
    • 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవయా' అనే మంత్రాన్ని జపిస్తూ ఉండండి.
    • ఈ రోజున శ్రీమద్ భగవద్గీత పఠనం ప్రత్యేకంగా శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. కనీసం ఒక అధ్యాయం చదివినా లేదా విన్నా మంచిది.
    • సాయంత్రం మళ్లీ దీపం వెలిగించి, విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీమాతను పూజించి, తులసికి నీరు సమర్పించండి.
    • రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండటం, భజన-కీర్తనలు జపించడం, భగవంతుణ్ణి స్మరించుకోవడం ద్వారా ఉపవాసం యొక్క ఫలం అనేక రెట్లు పెరుగుతుంది. ద్వాదశి పరాణ ముహూర్తంలో తులసి నీటితో ఉపవాసం ముగించండి.

    మోక్షద ఏకాదశి పూజ సామగ్రి:

    పూజ కోసం విష్ణుమూర్తి విగ్రహం లేదా ఫోటో, గంగా నీరు, దీపం మరియు నెయ్యి / నూనె, వత్తులు, అగరబత్తీలు, గంధపు చెక్క, పసుపు పువ్వులు, తులసి ఆకులు, పంచామృతం, పండ్లు (ముఖ్యంగా అరటి), పసుపు స్వీట్లు, కలశం, అక్షితలు.

    పరిహారాలు

    1. మోక్షద ఏకాదశి రోజున తీసుకున్న పరిహారాలు చాలా ఫలవంతమైనవిగా భావిస్తారు.
    2. ఉదయాన్నే స్నానం చేసిన తరువాత, విష్ణువు మరియు తులసిమాతకు నీరు సమర్పించి, ప్రశాంతమైన మనస్సుతో 'ఓం నమో భగవతే వాసుదేవయా' మంత్రాన్ని జపించండి.
    3. ఈ రోజున, పసుపు, పసుపు వస్త్రం, అరటి లేదా పసుపు స్వీట్లు వంటి పసుపు వస్తువులను దానం చేయడం ప్రత్యేక పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది.
    4. తులసి మొక్క దగ్గర దీపం వెలిగించి, ఇంటి ఉత్తర దిక్కులో నెయ్యి లేదా కర్పూరం దీపాన్ని ఉంచడం వల్ల ప్రతికూల ప్రభావాలు తొలగిపోతాయి.
    5. విష్ణు సహస్రనామం లేదా గీత శ్లోకాలను పఠించడం పూర్వీకుల శాంతికి చాలా పవిత్రమైనదిగా భావిస్తారు.
    6. పేదలు, బ్రాహ్మణులు లేదా నిరుపేదలకు ఆహారం, దుస్తులు లేదా ఆహారాన్ని దానం చేయడం ద్వారా జీవితంలో అడ్డంకులను తొలగిస్తుంది మరియు ఇంట్లో సంతోషం, శాంతిని పెంచుతుంది.
    7. "ఓం నమో భగవతే వాసుదేవయా" అనే మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపించడం శుభప్రదమైనది.
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజే మోక్షద ఏకాదశి, గీతా జయంతి.. పూజ విధానం, శుభ సమయం, పరిహారాలు, పఠించాల్సిన మంత్రాలు తెలుసుకోండి!
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజే మోక్షద ఏకాదశి, గీతా జయంతి.. పూజ విధానం, శుభ సమయం, పరిహారాలు, పఠించాల్సిన మంత్రాలు తెలుసుకోండి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes