Margasira Pournami 2025: డిసెంబర్ 4న మార్గశిర పూర్ణిమ.. ఆ రోజు ఏ రాశి వారు వేటిని దానం చేస్తే మంచిదో తెలుసుకోండి
Margasira Pournami 2025: మార్గశిర పూర్ణిమ 2025 ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 4న జరుపుకోనున్నారు. చంద్రదేవుణ్ణి ఆరాధించే ఆచారం ఉంది, అలాగే సత్యనారాయణ ఆరాధన కూడా చాలా ఫలవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ శుభ తేదీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకోండి, పూజ విధానం, రాశిచక్రం ప్రకారం దానం చేయాలి?
Margasira Pournami 2025: హిందూ క్యాలెండర్ లో పౌర్ణమిని చాలా పవిత్రమైన, శుభప్రదమైన తిధిగా పరిగణిస్తారు. ప్రతి నెలా వచ్చే పౌర్ణమిని అదృష్టం, సంవృద్ధి మరియు మనోధైర్యాన్ని పెంచే తేదీగా పరిగణించబడుతుంది. మార్గశిర్ష మాసంలో పౌర్ణమి వచ్చినప్పుడు, దాని ప్రాముఖ్యత మరింత పెరుగుతుంది. దీనిని మార్గశిర పూర్ణిమ అని పిలుస్తారు. ఈ రోజున, చంద్రుడు దాని మొత్తం 16 దశలతో జీవితానికి శాంతి, సంతృప్తి మరియు సానుకూల శక్తిని తెస్తుందని నమ్ముతారు. ఈ శుభ రోజున, విష్ణుమూర్తి, లక్ష్మీమాత మరియు చంద్రదేవుణ్ణి ఆరాధించే ఆచారం ఉంది, అలాగే సత్యనారాయణ ఆరాధన కూడా చాలా ఫలవంతమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
మార్గశిర పూర్ణిమ నాడు ఏం చెయ్యాలి?
- మార్గశిర పూర్ణిమ రోజున స్నానం చేయడం, దానం చేసే సంప్రదాయం శతాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది.
- గంగానదిలో స్నానం చేయడం, తీర్థయాత్ర, దాతృత్వంలో స్నానం చేయడం జీవితంలోని కష్టాలను తొలగిస్తుంది. ఇంట్లో ఆనందం మరియు శ్రేయస్సు ఉంటుంది.
- ఈ రోజున మీ రాశికి అనుగుణంగా దానం చేయడం వల్ల అనేక రెట్లు ఫలితాన్ని పొందడానికి వీలవుతుంది. అలాగే జీవితంలో స్థిరత్వం, అదృష్టం మరియు పురోగతిని తెస్తుందని జ్యోతిష్యశాస్త్రం విశ్వసిస్తుంది.
మార్గశిర పూర్ణిమ 2025 ఎప్పుడు?
మార్గశిర పూర్ణిమ తిథి డిసెంబర్ 4, 2025 న ఉదయం 8:37 గంటలకు ప్రారంభమై డిసెంబర్ 5 వరకు ఉదయం 4:43 గంటలకు కొనసాగుతుంది. ఉదయ తిథి కారణంగా డిసెంబర్ 4న ఉపవాసం, పూజలు, దానాలు చెయ్యాలి.
మార్గశిర పూర్ణిమ 2025 దానాలు
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ శుభ రోజున మీ రాశిచక్రానికి అనుగుణంగా వస్తువులను దానం చేయడం శుభ ఫలితాలను అనేక రెట్లు పెంచుతుంది. ఏ రాశిచక్రానికి వేటిని దానం చేయాలో చూడండి.
మేష రాశి: మార్గశిర పూర్ణిమ నాడు మేష రాశి వారు ఎర్రటి వస్త్రాలను దానం చేస్తే మంచిది.
వృషభ రాశి: మార్గశిర పూర్ణిమ నాడు ఈ రాశి వారు తెలుపు రంగు వస్తువులు దానం చేస్తే మంచిది.
మిథున రాశి: ఆకుపచ్చ బట్టలు దానం చేస్తే మంచిది.
కర్కాటక రాశి: దుప్పట్లు లేదా ఉన్ని బట్టలు దానం చేస్తే మంచిది.
సింహ రాశి: ఎర్ర గంధపు చెక్క దానం చేస్తే మంచిది.
కన్య రాశి: దుప్పట్లు లేదా ఉన్ని బట్టలు దానం చేస్తే మంచిది.
తులా రాశి: బియ్యం దానం చేస్తే మంచిది.
వృశ్చిక రాశి: బెల్లం దానం చేస్తే మంచిది.
ధనుస్సు రాశి: పసుపుని దానం చెయ్యాలి.
మకర రాశి: నల్ల నువ్వులను దానం చేస్తే ఈ రాశి వారికి కలిసి వస్తుంది.
కుంభ రాశి: నల్ల మినప్పప్పుని దానం చేస్తే మంచిది.
మీన రాశి: మామిడి లేదా మామిడితో చేసిన వాటిని దానం చేయండి.
మార్గశిర్ష పూర్ణిమ కేవలం ఆరాధన రోజు కాదు, ఇది ఆధ్యాత్మిక శుద్ధి, దాతృత్వం మరియు కృతజ్ఞత యొక్క పర్వదినం కూడా. ఈ రోజున చేసిన విరాళాలు ప్రస్తుత జీవితంలోనే కాకుండా రాబోయే కాలంలో కూడా అద్భుతమైన శుభ ఫలితాలను ఇస్తాయి. ఈసారి, డిసెంబర్ 4న వచ్చే పౌర్ణమి ఖచ్చితంగా మీ జీవితంలో కొత్త కాంతి మరియు సానుకూలతను తెస్తుంది, భక్తి, విధేయత మరియు మంచి స్ఫూర్తితో ఆరాధించండి. దానం చేయండి.