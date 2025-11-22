Margasira Pournami: మార్గశిర పౌర్ణమి ఎప్పుడు వచ్చింది? తేదీ, శుభ సమయంతో పాటు లక్ష్మీ పూజ ఎందుకు చేయాలో తెలుసుకోండి!
Margasira Pournami: హిందూ మతంలో పూర్ణిమకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. మార్గశిర మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని చాలా శుభప్రదమైనదిగా భావిస్తారు. ఆ రోజున ఉదయం స్నానం, ఉపవాసం, దానం చాలా ముఖ్యమైనవి. మార్గశిర పౌర్ణమి నాడు రాత్రి సమయంలో లక్ష్మీదేవి, చంద్రుడిని పూజిస్తారు. ఈసారి, మార్గశిర్ష పూర్ణిమ రోజున రవి యోగం కలయిక ఉంది, అయినప్పటికీ భద్ర కూడా అదే రోజున ఉంటుంది. మార్గశిర్ష పూర్ణిమ 2025 యొక్క ఖచ్చితమైన తేదీ, పూజ పద్ధతి, శుభ సమయం గురించి తెలుసుకుందాం.
మార్గశిర పౌర్ణమి 2025 తేదీ, శుభ సమయం
మార్గశిర పూర్ణిమ ఎప్పుడు వచ్చిందనే విషయానికి వస్తే.. పంచాంగం ప్రకారం, పూర్ణిమ తిథి డిసెంబర్ 4, 2025 గురువారం ఉదయం 8:37 గంటలకు ప్రారంభమై డిసెంబర్ 5, శుక్రవారం ఉదయం 4:43 గంటల వరకు ఉంటుంది. ఈ లెక్కన డిసెంబరు 4న మార్గశిర పౌర్ణమి వచ్చింది. ఆ రోజు రవి యోగం కూడా వుంది. ఉదయం 6.59 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2.54 గంటల వరకు రవి యోగం ఉంటుంది. ఈ యోగంలో స్నానం చేయడం వల్ల పాపాలు తొలగిపోతాయి మరియు పుణ్యం వస్తుంది.
స్నానం, దానం, శుభ సమయం
ఉదయం 8:38 గంటల నుండి, రోజంతా స్నానం మరియు దానం చేయడానికి సమయం ఉంటుంది. స్నానం చేసిన తరువాత, ఆహారం, బట్టలు, దుప్పట్లు లేదా మీ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా దానం చేయండి.
బ్రహ్మ ముహూర్తం: ఉదయం 5:10 నుండి ఉదయం 6:04 వరకు
అభిజిత్ ముహూర్తం: ఉదయం 11:50 నుండి మధ్యాహ్నం 12:32 వరకు
నిషిత్ పూజ సమయం: రాత్రి 11:45 నుండి 12:39 వరకు
పౌర్ణమి నాడు చంద్రోదయ సమయం: సాయంత్రం 4:35 గంటలకు
రాహు కాలం- మధ్యాహ్నం 1:29 నుంచి 2:48 వరకు
ప్రదోష కాలంలో పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు. ప్రదోష కాలం సూర్యాస్తమయం కంటే కొద్దిసేపటి ముందు ప్రారంభమవుతుంది. అదే సమయంలో, లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించడం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. భద్ర ఉదయం 8:37 నుండి సాయంత్రం 6:40 వరకు ఉంటుంది. అయితే, భద్రుడు స్వర్గ రాజ్యంలో ఉంటాడు, అందువల్ల దీని వల్ల ఎలాంటి అశుభప్రభావం ఉండదు.
మార్గశిర పౌర్ణమి నాడు లక్ష్మీ పూజ
మార్గశిర పౌర్ణమి నాడు స్నానం చేయడం, దానం చేయడం, లక్ష్మీ పూజ చేయడం వలన బాగా కలిసి వస్తుంది. సంపద, సంతోషం మరియు మానసిక ప్రశాంతతను తెస్తుంది. చంద్రుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం ద్వారా, చంద్ర దోషం తగ్గుతుంది.
ఇంట్లో సత్యనారాయణ స్వామి కథను పొందడం కూడా చాలా శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది.
పూజ విధానం:
మార్గశిర్ష పౌర్ణమి రోజున ఉదయాన్నే లేచి స్నానం చేసి శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించాలి.
స్నానం చేసిన తరువాత, ఆహారం, బట్టలు, దుప్పట్లు లేదా మీ సామర్థ్యానికి అనుగుణంగా దానం చేయండి, ఎందుకంటే ఈ రోజున దానం అత్యంత శుభప్రదమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది.
ఇంటి పూజ స్థలాన్ని శుభ్రం చేయండి. లక్ష్మీమాత, విష్ణుమూర్తి, చంద్రుని చిహ్నాన్ని ఉంచండి.
సూర్యాస్తమయం తరువాత, ప్రదోష కాలంలో నెయ్యి దీపం వెలిగించి, లక్ష్మీకి దీప, ధూప, నైవేద్యాలను సమర్పించి, "ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మ్యై నమః" అని జపించండి.
చంద్రోదయ సమయంలో చంద్రుడికి అర్ఘ్యాన్ని సమర్పించండి .
"ఓం సోమాయ నమః" అనే మంత్రాన్ని పఠించండి.
