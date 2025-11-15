Edit Profile
    మహాలక్ష్మి రాజయోగం: కుజ, చంద్రుల కలయికతో శక్తివంతమైన రాజయోగం, 3 రాశులకు అదృష్టం, ధనవంతులు అవుతారు!

    ఒక్కోసారి రెండు మూడు గ్రహాల కలయిక కూడా చోటు చేసుకుంటుంది. ఆ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఎదుర్కొనే అవకాశముంది. నవంబర్ 20న, అంటే మరో ఐదు రోజుల్లో చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కుజుడుతో సంయోగం చెందుతాడు. కుజ, చంద్రుల కలయిక ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో మార్పులను తీసుకువస్తుంది.

    Published on: Nov 15, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఒక్కోసారి రెండు మూడు గ్రహాల కలయిక కూడా చోటు చేసుకుంటుంది. ఆ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు అద్భుతమైన ఫలితాలను ఎదుర్కొనే అవకాశముంది. నవంబర్ 20న, అంటే మరో ఐదు రోజుల్లో చంద్రుడు వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

    మహాలక్ష్మి రాజయోగం: కుజ, చంద్రుల కలయికతో శక్తివంతమైన రాజయోగం (pinterest)
    మహాలక్ష్మి రాజయోగం: కుజ, చంద్రుల కలయికతో శక్తివంతమైన రాజయోగం (pinterest)

    కుజుడుతో సంయోగం చెందుతాడు. కుజ, చంద్రుల కలయిక ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో మార్పులను తీసుకువస్తుంది. కుజుడు సొంత రాశి వృశ్చిక రాశిలోకి ప్రవేశించి డిసెంబర్ 7 వరకు అదే రాశిలో సంచారం చేస్తాడు. ఆనందంగా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సంతోషంగా ఉంటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభ సమయం. చంద్రుడు, కుజుల కలయిక ఏ రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది? ఈ మహాలక్ష్మి రాజయోగం వలన ఏ రాశుల వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు తెలుసుకుందాం.

    మహాలక్ష్మి రాజయోగం:

    చంద్రుడు, కుజుడు వృశ్చిక రాశిలో సంయోగం చెందడంతో ఈ మహాలక్ష్మి రాజయోగం ఏర్పడనుంది. ఇది మూడు రాశుల వారికి ఎక్కువ లాభాలను తీసుకురాబోతోంది. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఆ రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో తెలుసుకోండి.

    1.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి మహాలక్ష్మి రాజయోగం అద్భుతమైన ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఉద్యోగులకు పురోగతి ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభ సమయం. ఆనందంగా ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటారు.

    2.వృశ్చిక రాశి

    వృశ్చిక రాశి వారికి మహాలక్ష్మి రాజయోగం బాగుంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. గౌరవ, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కెరీర్‌లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. టెన్షన్లు తొలగిపోతాయి.

    3.మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి మహాలక్ష్మి రాజయోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. ఆర్థికపరంగా కూడా బాగుంటుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సంతోషంగా ఉంటారు. సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు.

    గమనిక : ఈ కథనంలో మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు పూర్తిగా నిజమైనది, ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పలేము. నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు ఖచ్చితంగా సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.

