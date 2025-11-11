Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    నవంబర్ 16న వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్య సంచారం, మూడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, అదృష్టంతో పాటు బోలెడు లాభాలు!

    సూర్యుడు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తన రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. గ్రహాలకు రాజు అయినటువంటి సూర్యుడు ప్రతి నెల తన రాశిని మారుస్తూ ఉంటాడు. అది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు అడుగుపెట్టడంతో కొన్ని రాశుల వారి భవితవ్యం మారబోతోంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు?

    Published on: Nov 11, 2025 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో అశుభ యోగాలు, శుభ యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. సూర్యుడు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తన రాశులను మారుస్తూ ఉంటాడు. గ్రహాలకు రాజు అయినటువంటి సూర్యుడు ప్రతి నెల తన రాశిని మారుస్తూ ఉంటాడు. అది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది.

    వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం (pinterest)
    వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం (pinterest)

    వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు

    నవంబర్ నెలలో అంటే ఈ నెలలోనే సూర్యుడు తన రాశి మార్పు చెందబోతున్నాడు. నవంబర్ 16 ఆదివారం మధ్యాహ్నం 1:44కు సూర్యుడు తులా రాశి నుంచి వృశ్చిక రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ రాశిలోనే డిసెంబర్ 16 ఉదయం 4:26 నిమిషాల వరకు ఉంటాడు. వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు అడుగుపెట్టడంతో కొన్ని రాశుల వారి భవితవ్యం మారబోతోంది. డబ్బుకి కూడా లోటు ఉండదు. కెరీర్‌లో పురోగతిని చూస్తారు.

    ఇది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. కానీ ముఖ్యంగా కొన్ని రాశులు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? సూర్య సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారు? ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశుల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం

    1.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి సూర్య సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. కెరీర్‌లో ఊహించని మార్పులను చూస్తారు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాలను చూస్తారు. పూర్వీకుల నుంచి ఆస్తులు లభించే అవకాశం ఉంటుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. విజయవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు. డబ్బుకి కూడా లోటు ఉండదు.

    2.ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్య సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్యుడు అడుగుపెట్టడంతో ఈ రాశి వారు అన్ని విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా బావుంటుంది. అప్పుల సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అదృష్టం పెరుగుతుంది. వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. ఆనందంగా ఉంటారు.

    3.వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారికి సూర్య సంచారం బాగా కలిసి వస్తుంది. అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలను మొదలు పెట్టడానికి కూడా ఇదే శుభ సమయం. కెరీర్‌లో పురోగతిని చూస్తారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఉంటుంది. అనుకున్న వాటిని పూర్తి చేస్తారు.

    News/Rasi Phalalu/నవంబర్ 16న వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్య సంచారం, మూడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, అదృష్టంతో పాటు బోలెడు లాభాలు!
    News/Rasi Phalalu/నవంబర్ 16న వృశ్చిక రాశిలోకి సూర్య సంచారం, మూడు రాశులకు గోల్డెన్ డేస్.. డబ్బు, అదృష్టంతో పాటు బోలెడు లాభాలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes