    వృషభ రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది?

    వృషభ రాశి వారఫలాలు: వృషభ రాశి వారు నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు తమ ప్రేమ జీవితంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? వృత్తిలో రాబోయే కొత్త బాధ్యతలకు ఎలా సిద్ధపడాలి? ఖర్చులు, మాటపై నియంత్రణ అవసరం ఎందుకు? తెలుసుకుందాం.

    Published on: Nov 09, 2025 10:31 AM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad, Visakhapatnam
    వృషభ రాశి, రాశిచక్రంలో రెండోది. ఈ రాశి చిహ్నం 'ఎద్దు'. వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడు. జన్మ సమయంలో చంద్రుడు వృషభ రాశిలో సంచరించే వారి రాశిని వృషభ రాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ వారం (నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు) వృషభ రాశి వారికి కాలం ఎలా ఉండబోతోంది? ఎలాంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలి? ప్రముఖ జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే అందిస్తున్న ప్రత్యేక విశ్లేషణ ఇది.

    వృషభ రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది?
    వృషభ రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది?

    ఈ వారం మీ ప్రేమ బంధంలో ఉన్న చిన్న చిన్న సమస్యలను తొందరగా పరిష్కరించుకోవాలి. అప్పుడే బంధం బలపడుతుంది. వృత్తిపరమైన రంగంలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వాటికి పూర్తిస్థాయిలో సిద్ధంగా ఉండండి. ఆర్థిక విషయాలపై కచ్చితంగా నిఘా ఉంచడం అవసరం, లేదంటే భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు పడవచ్చు. మొత్తంగా, ఈ వారం మీకు బాగానే ఉంటుంది. అయితే, ముఖ్యంగా ఖర్చులపై, మాట్లాడే తీరుపై కొంచెం నియంత్రణ పెట్టుకోవాలి. ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది.

    ప్రేమ జీవితం

    ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితంలో అందమైన క్షణాలు ఉంటాయి. మీ భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి ప్రయత్నించండి. కలిసి కొన్ని రొమాంటిక్ కార్యక్రమాలను ప్లాన్ చేయండి – ఉదాహరణకు డిన్నర్, సినిమా లేదా చిన్నపాటి ట్రిప్.

    మీది లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్‌షిప్ అయితే, ప్రతిరోజూ మాట్లాడుకోవాలి. సంప్రదింపులు కొనసాగించడం చాలా అవసరం. వారంలో రెండో భాగంలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు చెప్పిన ఒక విషయాన్ని మీ భాగస్వామి తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇది చిన్నపాటి వాదనకు లేదా దూరానికి దారి తీయవచ్చు.

    మీ బంధానికి ఆటంకం కలిగే పరిస్థితి ఎదురైతే, శాంతంగా ఉండండి. మాట్లాడి సమస్యను పరిష్కరించుకోండి. ఈ వారం నిజాయితీ, పరిపక్వత మీ బంధానికి బలంగా నిలుస్తాయి.

    వృత్తి, కెరీర్

    ఆఫీస్‌లో సీనియర్లతో మీ సంబంధాలు బాగా ఉండేలా చూసుకోండి. మాట్లాడే ప్రతి మాట ఆలోచించి పలకండి. క్లయింట్‌లతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త రాజనీతిజ్ఞతతో (Diplomatic) వ్యవహరించాలి, అంటే మాటలను ఆచితూచి వాడాలి. మీ ప్రవర్తన మీ టీమ్‌లో ఉన్న చిన్న చిన్న వివాదాలను కూడా పరిష్కరించడానికి సహాయపడుతుంది. వారంలో రెండో భాగంలో మీకు ఇంటర్వ్యూ కాల్స్ లేదా కొత్త ఉద్యోగ ఆఫర్‌లు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కొన్ని కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లు మిమ్మల్ని బిజీగా ఉంచినా, అవి భవిష్యత్తులో మీకు లాభదాయకంగా మారతాయి.

    సేల్స్, మార్కెటింగ్ విభాగాల వారు ఈ వారం అదనపు శ్రమ చేయాల్సి ఉంటుంది. విదేశాల్లో చదువుకోవడానికి లేదా ఉద్యోగం చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్న వారికి శుభవార్త అందవచ్చు.

    ఆర్థిక స్థితి

    ఈ వారం డబ్బుకు సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని చాలా శ్రద్ధగా గమనించండి. చిన్న పొరపాట్లు కూడా మీకు నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు. మీ ఖర్చు మరియు ఆదాయం మధ్య సమతుల్యత ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఒక సోదరుడు/సోదరితో డబ్బు విషయంలో వాదన లేదా వివాదం వచ్చే అవకాశం ఉంది. సంయమనం పాటించండి. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందు మార్కెట్ పరిస్థితిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోండి. సరైన సమాచారం లేకుండా డబ్బు పెట్టడం హానికరం. శుభవార్త ఏంటంటే, వారం చివర్లో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. అప్పటివరకు ఓర్పు అవసరం.

    ఆరోగ్యం

    ఈ వారం ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేసే వారికి మంచి ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. బరువులు ఎత్తేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. లేదంటే కండరాలు పట్టేయడం లేదా గాయాలు కావచ్చు. ఆహారంలో ఆకుకూరలు, సలాడ్‌లు, తేలికపాటి ఆహారాన్ని తీసుకోండి. డైట్‌పై నియంత్రణ పాటించండి.

    మధుమేహం (డయాబెటిస్) ఉన్నవారు ఆహారం విషయంలో అలసత్వం వహించకూడదు. ఏదైనా అడ్వెంచర్ లేదా అవుట్‌డోర్ కార్యకలాపాలు చేసే ముందు భద్రతపై పూర్తి దృష్టి పెట్టండి. మద్యం, పొగాకు ఉత్పత్తులకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండండి.

    News/Rasi Phalalu/వృషభ రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోంది?
