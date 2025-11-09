Edit Profile
    సింహ రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): సూర్యుడి రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది

    సింహ రాశి వారు నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు ప్రేమ, వృత్తి, ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో ఎలా వ్యవహరించాలి? అదనపు సంబంధాలకు దూరంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణుల హెచ్చరిక. ఉద్యోగులు, వ్యాపారులకు శుభ సమయాలపై ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Nov 09, 2025 11:49 AM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad, Visakhapatnam
    సింహ రాశి రాశిచక్రంలో ఐదవది. జన్మ సమయంలో చంద్రుడు సింహ రాశిలో సంచరించే వారిది సింహ రాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ వారం (నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు) సింహ రాశి వారికి కాలం ఎలా ఉండబోతోందో, ఎలాంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషించారు.

    సింహ రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): సూర్యుడి రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది
    ఈ వారం మీరు ప్రేమలో సంతోషకరమైన క్షణాలను ఆస్వాదించాలి. మీ పూర్తి దృష్టి పనిపై పెట్టండి. ఆఫీస్‌లో మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం దక్కుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన కొన్ని మంచి అవకాశాలు వస్తాయి, కానీ పెట్టుబడి పెట్టేటప్పుడు మాత్రం ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా స్థిరంగా ఉంటుంది. రోజువారీ దినచర్యలో సమతుల్యత పాటించడం చాలా అవసరం.

    ప్రేమ జీవితం

    ఈ వారం ప్రేమ విషయంలో బయటి వారి జోక్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. మీరు మీ బంధం విషయంలో నిజాయితీగా ఉన్నప్పటికీ, కొందరు వ్యక్తులు మధ్యలో విబేధాలు సృష్టించడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. అలాంటి వారి మాటలను నమ్మకండి. మీ భాగస్వామితో నిష్కపటంగా మాట్లాడండి.

    మీ ప్రేమికుడితో ఎక్కువ సమయం గడపండి. వారి విజయాలను లేదా పనితీరును తప్పకుండా మెచ్చుకోండి. ఇది బంధాన్ని మరింత గట్టిపరుస్తుంది. వివాహితులు అక్రమ సంబంధాలు లేదా ఫ్లర్టింగ్ వంటి వాటికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి, లేదంటే తర్వాత పశ్చాత్తాపపడాల్సి వస్తుంది. మొత్తానికి, ఈ వారం ప్రేమలో నమ్మకం మరియు నిజాయితీనే మీకు కీలకం.

    వృత్తి, కెరీర్

    పని విషయంలో ఈ వారం ఉత్పాదకతతో (Productive) నిండి ఉంటుంది. మీరు పెట్టుకున్న గడువులు పూర్తి అవుతాయి. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    మీరు ఒక టీమ్ లీడర్ లేదా మేనేజర్ అయితే, మీ నిర్ణయాలు కంపెనీకి మంచి లాభాలు తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. కొత్తగా ఉద్యోగంలో చేరినవారు తమ పనితో సీనియర్ల, క్లయింట్ల దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. ఇది రాబోయే నెలల్లో పదోన్నతి లేదా వేతన పెంపునకు మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఈ వారం మీ కర్మను నమ్మండి. మీ కష్టమే మీకు గుర్తింపు తెస్తుంది. వ్యాపారం చేసేవారికి ఈ సమయం చాలా మంచిది. కొత్త ప్రాజెక్టులు లేదా వెంచర్‌లు ప్రారంభించడానికి గ్రహాల అనుకూలత ఉంది.

    ఆర్థిక స్థితి

    ఈ వారం ధన పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది, కానీ ప్రణాళిక చాలా అవసరం. డబ్బు వస్తుంది, అయితే ఆలోచించకుండా ఎక్కడా పెట్టుబడి పెట్టవద్దు. షేర్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. రియల్ ఎస్టేట్ అంటే జాగీరు లేదా భూమిపై డబ్బు పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు.

    కుటుంబంలో ఏదైనా ప్రత్యేక సందర్భం లేదా ఉత్సవం కోసం ఖర్చు ఉంటుంది. ఇంట్లో ఏదైనా చట్టపరమైన లేదా కుటుంబ సమస్యలో ఒక బంధువుకు ఆర్థిక సహాయం చేయాల్సి రావచ్చు. కాబట్టి, ఆర్థిక సమతుల్యత పాటించడం చాలా ముఖ్యం. మొత్తానికి, ఈ వారం తెలివిగా ఖర్చు చేయడం మరియు పొదుపు రెండూ అవసరం.

    ఆరోగ్యం

    సింహ రాశి జాతకులకు ఆరోగ్యం పరంగా ఈ వారం బాగానే ఉంటుంది. పెద్దగా అనారోగ్యాలు ఏవీ కనిపించడం లేదు. కానీ, మీ జీవనశైలిపై దృష్టి పెట్టండి. వంటగదిలో ఎక్కువ సమయం గడిపే మహిళలు, గ్యాస్ వెలిగించేటప్పుడు లేదా కూరగాయలు కోసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిల్లలకు చర్మంపై దద్దుర్లు లేదా దురద వంటి చిన్న సమస్యలు రావచ్చు. నోరు లేదా దంతాలకు సంబంధించిన ఇబ్బందులు కూడా తలెత్తవచ్చు, కాబట్టి నోటి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. వారం మధ్యలో యోగా లేదా జిమ్‌లో చేరడం వలన మీ శక్తి, ఫిట్‌నెస్ రెండూ పెరుగుతాయి.

    News/Rasi Phalalu/సింహ రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): సూర్యుడి రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది
