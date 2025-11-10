Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 10 నవంబర్ 2025: ఓ రాశి వారు కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది, ఆర్థిక లాభాలు రావచ్చు!

    రాశి ఫలాలు 10 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 10, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 10, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 10 నవంబర్ 2025: గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో పేర్కొన్న ప్రతి రాశిచక్రానికి ఒక పాలక గ్రహం ఉంటుంది, ఇది దానిపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, నవంబర్ 8 కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలకు ఇది సాధారణ ఫలితాలను ఇస్తుంది. నవంబర్ 10, 2025న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 10 నవంబర్ 2025
    మేష రాశి: మేష రాశి వారికి కొంచెం సవాళ్లు ఉంటాయి. ఉదయం వరకు ప్రతిదీ బాగానే ఉంటుంది, అయితే మధ్యాహ్నం తరువాత, కొన్ని అంతరాయాలు లేదా వాదనలు ఉండవచ్చు. పనిలో ప్రత్యర్థులతో ఘర్షణ సాధ్యమే. ఉద్యోగులు సీనియర్లతో విభేదించకండి. కుటుంబ జీవితంలో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండవచ్చు, అయితే కమ్యూనికేషన్ వల్ల ప్రతిదీ బాగుంటుంది.

    డబ్బుకు సంబంధించిన విషయాల్లో వివేచనాత్మక నిర్ణయం తీసుకుంటారు. మీ ఆరోగ్యం, ముఖ్యంగా ఉదర సమస్యలు లేదా తలనొప్పి సమస్యల పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. సాయంత్రానికి ఉపశమనం కలుగుతుంది.

    వృషభ రాశి: మీకు ఇది చాలా శుభదినం. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేస్తారు. పాత పెట్టుబడి వల్ల లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. పనిప్రాంతంలో మీ కృషి, బాధ్యత ప్రశంసించబడుతుంది. కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. ఖర్చులను అదుపు చేయండి, లేకపోతే సమస్య రావచ్చు. సాయంత్రం కుటుంబంతో గడపడానికి గొప్పగా ఉంటుంది.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మిథున రాశి వారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇవాళ, పనిలో ఆలస్యం కావొచ్చు లేదా ఎవరితోనైనా అపార్థం చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయాన్ని నేడే వాయిదా వేస్తారు. ఈ రోజు విద్యార్థులకు కాస్త ఒత్తిడితో కూడుకున్నది. మీ ఆరోగ్యం గురించి నిర్లక్ష్యంగా ఉండకండి. సాయంత్రం, మానసిక స్థితిని మార్చే కొన్ని శుభవార్తలను మీరు పొందవచ్చు.

    కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు చాలా శుభదినం. మీ కృషి ఫలిస్తుంది. అదృష్టం కూడా మీతో ఉంటుంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో ఉన్న వ్యక్తులు కొత్త అవకాశాలను పొందవచ్చు. రావాల్సిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కుటుంబ జీవితంలో సంతోషం ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో కూడా మాధుర్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది.

    సింహ రాశి: సింహ రాశి వారికి ఈరోజు కాస్తంత బిజీగా ఉంటుంది. ఆఫీసు లేదా వ్యాపారంలో కొన్ని హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి. మీకు చాలా శక్తి ఉంటుంది. భాగస్వామి లేదా కుటుంబ సభ్యుడితో విభేదాలు ఉండవచ్చు, కాబట్టి ఓపికగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది, అయితే వ్యర్థమైన ఖర్చులను నివారించండి. సాయంత్రం కుటుంబంతో బాగా గడుపుతారు.

    కన్య రాశి: కన్య రాశి వారు సానుకూల ఫలితాలను చూస్తారు. ఈ రోజు మీరు మీ ఆత్మవిశ్వాసం, కృషితో ఇతరులను ఆకట్టుకుంటారు. నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. మీరు పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. సాయంత్రం ఇంటి అలంకరణ లేదా మతపరమైన పనుల్లో గడుపుతారు.

    తులా రాశి: ఈరోజు మీరు మీ కృషికి పూర్తి ఫలాలను పొందుతారు. ఉద్యోగం చేసేవారికి పదోన్నతి లేదా గౌరవం లభించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు లాభాల రోజు కూడా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీరు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పొందుతారు. ప్రేమ జీవితంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. మీరు ఒక ప్రత్యేక వ్యక్తిని కలుసుకోవచ్చు. కుటుంబ జీవితం కూడా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం, మీరు కొన్ని మతపరమైన లేదా సానుకూల పనుల్లో ఆసక్తి కనపరుస్తారు.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారి మనస్సు కాస్తంత చంచలంగా ఉండవచ్చు. పాత ఆలోచన లేదా వ్యక్తి గురించి మనస్సులో గందరగోళం ఉంటుంది. పనిలో మెరుగుదల అవకాశాలున్నాయి, అయితే తొందరపడవద్దు. మీరు క్రొత్త నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వస్తే, కొంత సమయం తీసుకోండి. మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి లేదా కుటుంబం నుండి మద్దతు పొందుతారు. రోజు ముగిసే సమయానికి మీరు ఉపశమనం పొందుతారు. ధ్యానం లేదా సంగీతం మనశ్శాంతిని తీసుకొస్తుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ఉదయం పనిలో కొన్ని అడ్డంకులు ఉంటాయి, అయితే మధ్యాహ్నం తర్వాత పరిస్థితి మెరుగుపడటం ప్రారంభమవుతుంది. పురోగతి ఉండవచ్చు. డబ్బు గురించి ఎవరితోనూ గొడవ పడకండి. సంబంధాలలో మధురంగా మాట్లాడటం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ అలసట లేదా నిద్ర లేకపోవడం అనుభూతి చెందవచ్చు. సాయంత్రం విశ్రాంతి తీసుకోండి. కుటుంబంతో తేలికపాటి సంభాషణ చేయండి.

    మకర రాశి: ఈరోజు మకర రాశి వారికి అదృష్టవంతమైన రోజు. మీ పని వేగవంతం అవుతుంది. ఏదైనా పాత అసంపూర్తిగా ఉన్న పనిని పూర్తి చేయవచ్చు. నూతన ఆదాయ వనరులు తెరుచుకునే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారు ఉద్యోగం లేదా జీతం పెంపుకు అవకాశం పొందవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో మెరుగైన సమన్వయం ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ప్రజలు మీ సలహాను పాటిస్తారు. అహంకారానికి దూరంగా ఉండండి. వినయాన్ని కొనసాగించండి.

    కుంభ రాశి: ఈరోజు మీ కృషి ఫలిస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థిక లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కొద్దిగా హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతుంది, కాబట్టి మీ ఆహారం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. సంబంధాలలో తెలివిగా ఉండండి. కుటుంబంలో కొన్ని శుభవార్తలు ఉండవచ్చు.

    మీన రాశి: ఈరోజు మీకు చాలా శుభదినం. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. నిలిచిపోయిన పని జరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పురోగతి సాధించే అవకాశాలు ఉంటాయి. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. కుటుంబంలో కొన్ని శుభకార్యాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం మరియు అదృష్టం ఈ రోజు మీతో ఉన్నాయి.

