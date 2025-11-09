Edit Profile
    కన్యా రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): 'బుధుడి' రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది?

    కన్యా రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): కన్యా రాశి వారు నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు తమ ప్రేమ, వృత్తి, ఆర్థిక, ఆరోగ్య విషయాల్లో ఎలా వ్యవహరించాలి? ఆఫీస్ పాలిటిక్స్‌కు దూరంగా ఉండి, నిజాయితీతో విజయం సాధించడం ఎలా? పెట్టుబడులు, శుభకార్యాలపై ప్రత్యేక కథనం.

    Published on: Nov 09, 2025 11:56 AM IST
    By HT Telugu Desk, Hyderabad, Visakhapatnam
    కన్యా రాశి, రాశిచక్రంలో ఆరవది. జన్మ సమయంలో చంద్రుడు కన్యా రాశిలో సంచరిస్తే ఆ జాతకులది కన్య రాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ వారం (నవంబర్ 9 నుంచి 15 వరకు) కన్యా రాశి వారికి కాలం ఎలా ఉండబోతోందో, ఎలాంటి ముఖ్యమైన విషయాలపై దృష్టి పెట్టాలో ప్రముఖ జ్యోతిష్య, వాస్తు నిపుణులు డాక్టర్ జె.ఎన్. పాండే విశ్లేషించారు.

    కన్యా రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): 'బుధుడి' రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది?
    కన్యా రాశి వారఫలాలు (నవంబర్ 9 – 15, 2025): 'బుధుడి' రాశి వారికి ఈ వారం ఎలా ఉంది?

    ఈ వారం మీరు ప్రేమ విషయంలో సంతోషంగా ఉండండి. చిన్న చిన్న గొడవలను పెద్దవిగా చేయకుండా చూసుకోవాలి. వృత్తిపరమైన రంగంలో మీ సత్తా నిరూపించుకోవడానికి అవకాశాలు లభిస్తాయి. వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మంచిగా ఉంటుంది, కానీ ఆరోగ్యంపై మాత్రం కొంచెం దృష్టి పెట్టడం అవసరం. మొత్తంగా, ఈ వారం కష్టం, సంయమనం రెండింటినీ పరీక్షించేదిగా ఉంటుంది.

    ప్రేమ జీవితం

    ప్రేమలో ఈ వారం చిన్నపాటి వాదోపవాదాలు లేదా ఈగో ఘర్షణలు ఉండే అవకాశం ఉంది. మీ బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి, మీరిద్దరూ ఒకరికొకరు సమయం కేటాయించుకోవాలి. బహిరంగంగా మాట్లాడటం వలన సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. కలిసి సమయం గడపడం, భాగస్వామి ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకోవడం వలన బంధం మరింత బలపడుతుంది.

    వారం రెండో భాగంలో, వివాహానికి సంబంధించిన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి లేదా చర్చలను ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి శుభ యోగం ఉంది. ఈ వారం కొంతమంది మహిళలు గర్భం ధరించవచ్చు (కన్సీవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది). కొత్తగా పరిచయం అయిన వ్యక్తితో అహం లేదా తొందరపాటుతో వ్యవహరించి బంధాన్ని పాడుచేసుకోవద్దు. వివాహితులైన పురుషులు ఈ వారం ఆఫీస్ అఫైర్లకు లేదా తప్పుడు ఆకర్షణకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి, లేదంటే వైవాహిక జీవితంలో ఇబ్బందులు తప్పవు.

    వృత్తి & కెరీర్

    పనిలో క్రమశిక్షణ, జాయితీ ఈ వారం మీకు అతిపెద్ద ఆయుధం అవుతాయి. మీ శ్రమకు సీనియర్లు సంతోషిస్తారు. వారు మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగిస్తారు. ఇది భవిష్యత్తులో పదోన్నతికి మార్గం తెరుస్తుంది.

    ఐటీ రంగానికి చెందిన వారికి విదేశాల్లో పని చేసే అవకాశాలు లభించవచ్చు. రచయితల రచనలు ప్రచురించబడతాయి. అదేవిధంగా, న్యాయ, బ్యాంకింగ్, వంట (చెఫ్) వంటి వృత్తులలో కూడా విజయం లభిస్తుంది. విదేశాల్లో చదువుకోవడానికి లేదా అడ్మిషన్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న విద్యార్థులకు శుభవార్త అందవచ్చు. అయితే, వ్యాపారం చేసేవారు ఈ వారం స్థానిక పరిపాలన లేదా నియమ నిబంధనలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కాగితపు పనులన్నీ పూర్తి చేసి ఉంచుకోవడం మంచిది.

    ఆర్థిక స్థితి

    డబ్బు విషయంలో ఈ వారం కన్య రాశి జాతకులకు కలిసొస్తుంది. అనేక మార్గాల నుంచి ధనం లభిస్తుంది. మీరు పెట్టిన పాత పెట్టుబడి కూడా మంచి రాబడిని ఇస్తుంది.

    ఇంటి మరమ్మతులు, కొత్త ఇల్లు కొనడం లేదా అమ్మడం వంటి వాటికి ఈ సమయం శుభప్రదం. షేర్ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టేవారికి కూడా ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొంతమంది మహిళలు ఈ వారం విదేశీ ప్రయాణాల కోసం తయారీ లేదా టికెట్ల బుకింగ్ చేయవచ్చు. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి, వ్యాపారాన్ని విస్తరించడానికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంది. మొత్తంగా, ఆర్థికంగా ఈ వారం చాలా సానుకూలంగా ఉంటుంది.

    ఆరోగ్యం

    ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టడం అవసరం. కొంతమంది మహిళలను శ్వాసకోశ లేదా అలెర్జీ సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు.

    ముందు నుంచే గుండె జబ్బులు లేదా రక్తపోటు (బ్లడ్ ప్రెజర్) సమస్య ఉన్నవారు వారం ప్రారంభంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వారం మధ్యలో జిమ్ లేదా యోగా తరగతుల్లో చేరడం వలన ఫిట్‌నెస్ పెరుగుతుంది. తేలికపాటి వైరల్ జ్వరం, గొంతు నొప్పి లేదా అలసట వంటి చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. అయితే, అవి తీవ్రమైనవి కావు. రోజువారీ దినచర్య, ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్తలు పాటిస్తే అంతా సవ్యంగా ఉంటుంది.

    
    
