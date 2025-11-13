Edit Profile
    Cancer Yearly Horoscope: 2026లో కర్కాటక రాశి వారి జీవితంలో ఊహించని లాభాలు.. అందమైన వైవాహిక జీవితం, శుభవార్తలు ఇలా ఎన్నో

    2026లో కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. 2026లో కర్కాటక రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు కర్కాటక రాశి వారికి ఎలా కలిసి రాబోతోంది, ఏ సమస్యలు ఎదురవుతాయి, కెరీర్ పరంగా ఎలా ఉంటుంది వంటి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Published on: Nov 13, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    2025 పూర్తి కాబోతోంది, 2026 రానుంది. 2026లో కర్కాటక రాశి వారికి ఎలా ఉంటుంది? జనవరి నుంచి డిసెంబర్ వరకు కర్కాటక రాశి వారికి ఎలా కలిసి రాబోతోంది, ఏ సమస్యలు ఎదురవుతాయి, కెరీర్ పరంగా ఎలా ఉంటుంది వంటి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Cancer Yearly Horoscope: 2026లో కర్కాటక రాశి వారి జీవితంలో ఊహించని లాభాలు (pinterest)
    Cancer Yearly Horoscope: 2026లో కర్కాటక రాశి వారి జీవితంలో ఊహించని లాభాలు (pinterest)

    కర్కాటక రాశి వారి వార్షిక రాశిఫలాలు

    2026లో కర్కాటక రాశి వారికి కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది, సక్సెస్‌ఫుల్‌గా రాణిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. ఇక పూర్తి వార్షిక రాశి ఫలాలను తెలుసుకుందాం.

    కర్కాటక రాశి వారి ఆర్థిక ఫలితాలు

    2026లో కర్కాటక రాశి వారికి ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఖర్చులు కొంచెం ఎక్కువైనా ఆర్థికపరంగా సమస్యలు ఉండవు. కొత్త సంవత్సరం మధ్యలో ఆర్థికపరంగా ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. భూములు, బిల్డింగ్లు, వాహనాలు కొనుగోలు చేయడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆగస్టు నుంచి అక్టోబర్ వరకు బాగుంటుంది. ఊహించని విధంగా ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు.

    బిజినెస్ రాశి ఫలాలు

    2026లో వ్యాపార పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ రాశి వారికి బాగుంటుంది. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కెరీర్‌లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. కొత్త బాధ్యతలు చేపడతారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తాయి. మే నుంచి ఆగస్టు వరకు సమయం బాగుంటుంది. కొత్త ప్లాన్లు విజయవంతంగా పూర్తి అవుతాయి. తోటి ఉద్యోగస్తుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా త్వరగా పూర్తవుతాయి.

    కుటుంబ జీవితం

    2026లో కర్కాటక రాశి వారి కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, జీవితంలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. పిల్లల విషయంలో సానుకూల మార్పులను చూస్తారు. కెరీర్‌లో బాగా కలిసి వస్తుంది. పిల్లలు కావాలనుకునే వారికి కూడా కొత్త సంవత్సరం అనుకూలంగా ఉంటుంది.

    ఆరోగ్య ఫలితాలు

    కర్కాటక రాశి వారికి 2026లో ఆరోగ్య పరంగా చిన్న చిన్న సమస్యలు రావచ్చు. మార్చి, సెప్టెంబర్ నెలల్లో ముఖ్యంగా అనారోగ్య సమస్యలు రావచ్చు. ఉదర సంబంధిత సమస్యలు, జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోండి. మానసిక ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోండి. యోగా, మెడిటేషన్ చేస్తే ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    ప్రేమ రాశి ఫలాలు

    2026లో కర్కాటక రాశి వారి ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. ఒంటరిగా ఉన్న వారికి పెళ్లి కుదిరే అవకాశం ఉంది. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామి భావాలను బాగా అర్థం చేసుకుంటారు.

    విద్య ఫలితాలు

    కర్కాటక రాశి వారికి 2026లో చదువుపరంగా బాగుంటుంది. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం పొందుతారు. విద్యార్థులు కాంపిటేటివ్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణులవుతారు. విదేశాల్లో చదువుకోవాలనుకునే వారు శుభవార్తలు వింటారు. సైన్స్, మెడిసిన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో ఉన్న విద్యార్థులకు బాగా కలిసి వస్తుంది.

    ప్రయాణాలు

    సంవత్సరం మధ్యలో దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. తీర్థయాత్రలకు కుటుంబంతో వెళ్తారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేస్తారు. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది.

    పరిహారాలు

    కర్కాటక రాశి వారు శివుడిని ఆరాధించడం మంచిది. నీటిని సమర్పించండి. ముత్యాలను ధరిస్తే చంద్రుడి నుంచి ప్రశాంతత లభిస్తుంది. “ఓం సోమాయ నమః” అనే మంత్రాన్ని జపిస్తే మానసిక ప్రశాంతత పొందవచ్చు

    © 2025 HindustanTimes