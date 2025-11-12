రాహువు శక్తి రెట్టింపు, డిసెంబర్ 3 నుంచి రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది.. డబ్బు, ప్రొమోషన్లతో పాటు అనేక లాభాలు!
కొన్ని రాశుల వారు రాహువు మంచి స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతూ, సంతోషంగా కూడా ఉంటారు. డిసెంబర్ 3 నుంచి రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు అశుభ యోగాలు, శుభ యోగాలు సహజంగా ఏర్పడటం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ యోగాలు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక రకాల మార్పులను తీసుకొస్తూ ఉంటాయి. రాహువుని చెడు గ్రహం అని అంటారు. రాహువు మంచి స్థానంలో ఉన్నట్లయితే, ఎక్కువ ప్రయోజనాలను పొందడానికి వీలవుతుంది. కొన్ని రాశుల వారు రాహువు మంచి స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతూ, సంతోషంగా కూడా ఉంటారు.
రాహువు సంచారం
రాహువు డిసెంబర్ 2 మంగళవారం తెల్లవారుజామున 2:15కు శతభిష నక్షత్రం నాలుగో పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇప్పుడు చూసినట్లయితే, పూర్వభద్ర మొదటి పాదంలో రాహువు సంచారం చేస్తున్నాడు. ఈ సంచారం కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. రాహువు శతభిష నక్షత్రం నాలుగో పాదంలోకి వచ్చినప్పుడు, కొన్ని రాశుల వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. ప్రమోషన్లు రావచ్చు. పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
ఉద్యోగుల కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నత స్థానాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశుల వారు లాభాన్ని చూస్తారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో తెలుసుకోండి.
డిసెంబర్ 3 నుంచి రాశుల వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది.. రాహువు శక్తి రెట్టింపుతో అనేక లాభాలు
1.కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి వారికి బాగుంటుంది. రాహువు సంచారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. శతభిష నక్షత్రం నాలుగో పాదంలోకి రాహువు ప్రవేశించడంతో కొన్ని శుభ ఫలితాలను చూస్తారు. అదృష్టం కూడా పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఉంటుంది. ప్రమోషన్లు రావచ్చు. పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కొన్ని కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు.
2.మిథున రాశి:
మిథున రాశి వారికి రాహువు అనేక విధాలుగా లాభాలను తీసుకురాబోతున్నాడు. అన్ని ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. వ్యాపారులకీ బాగుంటుంది. అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఉద్యోగుల కెరీర్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. సమాజంలో మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు.
3.మకర రాశి:
మకర రాశి వారికి రాహువు నక్షత్ర సంచారం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు ఆర్థికపరంగా లాభాలను పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ఎక్కువ మార్పులను చూస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు ఉన్నత స్థానాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. పెట్టుబడులు పెడితే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. పాత స్నేహితులు మళ్లీ కలుసుకుంటారు. మానసిక ప్రశాంతత కూడా ఉంటుంది.
