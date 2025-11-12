Edit Profile
    నవంబర్ 17న సూర్యుడు, గురువుల కలయికతో నవపంచమ దృష్టి యోగం.. ఐదు రాశుల వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు!

    నవ పంచమ దృష్టి యోగం ప్రత్యేకమైన యోగం. ఇది సూర్య–గురువుల కలయిక వలన ఏర్పడుతుంది. త్వరలోనే ఈ యోగం ఏర్పడనుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి మంచి ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. నవంబర్ 17న సూర్యుడు, గురువు సంయోగం చెందడంతో ఈ నవ పంచమ యోగం ఏర్పడనుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలను తీసుకురాబోతోంది.

    Published on: Nov 12, 2025 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో ఆ శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు సహజంగా ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఇవి ఒక్కోసారి శుభ యోగాలను ఏర్పరుస్తూ ఉంటాయి, దాంతో జీవితమంతా ఒక్కసారిగా మారిపోతుంది. నవ పంచమ దృష్టి యోగం ప్రత్యేకమైన యోగం. ఇది సూర్య–గురువుల కలయిక వలన ఏర్పడుతుంది. త్వరలోనే ఈ యోగం ఏర్పడనుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి మంచి ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. నవంబర్ 17న సూర్యుడు, గురువు సంయోగం చెందడంతో ఈ నవ పంచమ యోగం ఏర్పడనుంది. ఇది కొన్ని రాశుల వారికి అనేక విధాలుగా లాభాలను తీసుకురాబోతోంది.

    సూర్య–గురువుల సంయోగంతో నవ పంచమ దృష్టి యోగం
    సూర్య–గురువుల సంయోగంతో నవ పంచమ దృష్టి యోగం

    సూర్యుడు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, లీడర్షిప్, సక్సెస్ వంటి వాటికి కారకుడు. గురువు విజ్ఞానం, అదృష్టం వంటి వాటికి కారకుడు. ఈ రెండు గ్రహాలు సంయోగం చెందినప్పుడు కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి, పేరు ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి, ఆర్థిక పరంగా బాగుంటుంది, కుటుంబ జీవితం కూడా ఆనందంగా సాగుతుంది.

    సూర్య–గురువుల సంయోగంతో నవ పంచమ దృష్టి యోగం.. ఈ రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం

    1.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి నవ పంచమ దృష్టి యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. సూర్య,గురువుల సంయోగంతో ఏర్పడిన ఈ యోగం ఈ రాశి వారికి బాగా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. పెండింగ్‌లో ఉన్న టాస్కులను పూర్తి చేస్తారు. పై అధికారుల సపోర్ట్ వస్తుంది. ప్రమోషన్లు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం, మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. సూర్యుడికి నీటిని సమర్పించడం, గురువారం నాడు పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం వలన ఇంకా ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి ఈ యోగం అద్భుతమైన ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. ఈ యోగం ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. నాయకత్వ లక్షణాలు పెరుగుతాయి. మంచి పేరు తెచ్చుకుంటారు. పై అధికారుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. విద్యార్థులు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు.

    3.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఎప్పటినుంచో రావాల్సిన డబ్బు చేతికే వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. వ్యాపారులకు కూడా ఇది మంచి సమయం. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సంతోషం ఉంటుంది.

    4.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి ఈ యోగం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆనందంగా ఉంటారు. అదృష్టం పెరుగుతుంది. పై చదువుల్లో విజయాలను అందుకుంటారు. మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. తీర్థయాత్రలు చేస్తారు. విదేశీ ప్రయాణాలు చేయడానికి కూడా ఈ సమయం బాగుంటుంది. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది. అరటి చెట్టుకి గురువారం నాడు నీటిని సమర్పించండి. గురువారం నాడు ఉపవాసం ఉంటే కూడా మంచిది.

    5.మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఈ యోగం బాగా కలిసి వస్తుంది. అదృష్టం పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఫ్యామిలీ లైఫ్ బాగుంటుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. మానసిక ప్రశాంతత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. రిలేషన్షిప్‌లో ఉన్న సమస్యలు తీరిపోతాయి. ఆనందం పెరుగుతుంది. గురువారం పసుపు రంగు దుస్తులను దానం చేయండి.

