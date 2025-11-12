Edit Profile
    రాశి ఫలాలు 12 నవంబర్ 2025: ఈరోజు ఓ రాశి వారికి అదృష్టం ఉంటుంది, అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి!

    రాశి ఫలాలు 12 నవంబర్ 2025: వైదిక జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశుల గురించి వివరించారు. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల గమనాన్ని బట్టి జాతకాన్ని నిర్ణయిస్తారు. నవంబర్ 12, 2025న ఏయే రాశుల వారికి మేలు జరుగుతుందో, ఏయే రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 12, 2025 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    రాశి ఫలాలు 12 నవంబర్ 2025: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశులు ఉంటాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం తెలుసుకోవచ్చు. నవంబర్ 12, 2025న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం ఉంటుందో తెలుసుకోండి.

    రాశి ఫలాలు 12 నవంబర్ 2025
    రాశి ఫలాలు 12 నవంబర్ 2025

    మేష రాశి: ఈరోజు మేష రాశి వారికి ఉత్సాహంతో నిండిన రోజు. పనిలో కొత్త శక్తి ఉంటుంది. ఇంతకుముందు ఆగిపోయిన పనులు ఇప్పుడు పూర్తవుతాయి. కార్యాలయంలో లేదా వ్యాపారంలో మీ కృషిని ప్రశంసించవచ్చు. పాత స్నేహితులతో మాట్లాడటం కూడా మానసిక స్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబంలో వాతావరణం బాగుంటుంది, ఖర్చులు కాస్తంత ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.

    వృషభ రాశి: ఈరోజు అదృష్టవంతమైన రోజు. చాలా కాలంగా అసంపూర్తిగా ఉన్న పనులు పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగార్ధులు కొన్ని శుభవార్తలను వింటారు. వ్యాపారులు కొత్త ఒప్పందాలను పొందవచ్చు. ఇంట్లో ప్రతి ఒక్కరితో సమన్వయం బాగుంటుంది, ఇది మనస్సును సంతోషంగా ఉంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మిథున రాశి వారికి మిశ్రమ రోజు. వివిధ రకాల ఆలోచనలు మనస్సులోకి రావచ్చు, ఇది పరధ్యానానికి దారితీస్తుంది. పనిలో చిన్న చిన్న అడ్డంకులు ఉండవచ్చు, కానీ మీకు ధైర్యం ఉంటే, ప్రతిదీ బాగుంటుంది. మీరు పాత స్నేహితుడు లేదా బంధువును కలవవచ్చు. సాయంత్రానికి మానసిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు కాస్త రోలర్ కోస్టర్ గా ఉండచ్చు. కొన్ని విషయాలు మనస్సును కలవరపెడతాయి లేదా ఏదో అతిగా ఆలోచించవచ్చు. పని ఆలస్యం కావచ్చు, కానీ విషయాలు క్రమేపీ మెరుగుపడతాయి. కుటుంబంలో చిన్న విభేదాలు కూడా పరిష్కరించబడతాయి. మీరు మీ మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచినట్లయితే, రోజు బాగుంటుంది.

    సింహ రాశి: ఈరోజు సింహ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు పనిలో మెరుగ్గా రాణిస్తారు. మీ చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు కూడా మీ మాటలను తీవ్రంగా పరిగణిస్తారు. మీకు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించాలనే ఆలోచన ఉండవచ్చు. మీరు సీనియర్ లేదా పెద్దవారి నుండి కూడా సహాయం పొందవచ్చు. కుటుంబ జీవితంలో వాతావరణం కూడా బాగుంటుంది.

    కన్యా రాశి: ఈరోజు కన్యా రాశి వ్యక్తులకు నెమ్మదిగా ఉంటుంది. ఉదయం కొంత బద్ధకంగా ఉండచ్చు. మీరు పనిపై చాలా శ్రద్ధ వహించాల్సి ఉంటుంది, లేనిపక్షంలో చిన్న తప్పులు జరగవచ్చు. కుటుంబంలో ఎవరితోనైనా తేలికపాటి వాదన జరగవచ్చు, అయితే విషయం త్వరగా పరిష్కరించబడుతుంది. సాయంత్రం తర్వాత మానసిక స్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    తులా రాశి: రోజు ప్రారంభంలో కొంచెం బిజీగా ఉంటుంది, కానీ మధ్యాహ్నం నాటికి విషయాలు మెరుగుపడతాయి. మీరు పనిలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు. ప్రజలు మీ కృషిని గుర్తిస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం బాగుంటుంది. బంధువుతో సంభాషణతో మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. సాయంత్రం మీ కోసం కొంత సమయం కేటాయించండి.

    వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు వృశ్చిక రాశి వారికి మంచి రోజు. ఏదైనా మంచి సమాచారంతో మనస్సు సంతోషంగా ఉంటుంది. మీరు పనిలో కూడా మద్దతు పొందుతారు. మీరు కొత్త అవకాశాన్ని పొందవచ్చు. స్నేహితులు లేదా తోబుట్టువులతో సమావేశం ఉండవచ్చు. రోజంతా బిజీగా ఉంటుంది. మనస్సులో సంతోషం ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ధనుస్సు రాశికి ఈరోజు భావోద్వేగాలతో నిండిన రోజు. మీరు పాత సంబంధాన్ని కోల్పోవచ్చు. పనిలో మెరుగుదల ఉంటుంది. ఏదైనా ప్లాన్ లో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి. రోజంతా కూడా మనస్సు అనేక విషయాల్లో చిక్కుకుపోతుంది, అయితే సాయంత్రానికి ఉపశమనం లభిస్తుంది. మీరు కుటుంబం నుండి ప్రేమ, ఆప్యాయతను పొందుతారు.

    మకర రాశి: ఈరోజు మకర రాశి వారికి అదృష్టం ఉంటుంది. అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటున్న పనులు నేడు వేగంగా పూర్తి చేయబడతాయి. డబ్బు, గౌరవం రెండూ పెరుగుతాయి. ఇంట్లో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇష్టమైన వస్తువును పొందడం లేదా కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. రోజు చివరిలో, మనస్సు చాలా రిలాక్స్ గా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి: ఈరోజు ప్రశాంతమైన, సమతుల్యమైన రోజు. పనిలో స్థిరత్వం ఉంటుంది. కొన్ని పాత నిర్ణయాలు ఇప్పుడు సరైనవిగా రుజువు అవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులకు మద్దతు లభిస్తుంది. ఏదైనా పాత ఉద్రిక్తత ముగుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. మనస్సులో సంతృప్తి ఉంటుంది.

    మీన రాశి: కొన్నిసార్లు సంతోషంగా, కొన్నిసార్లు గందరగోళ మానసిక స్థితి ఉండవచ్చు. ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది అయితే ఖర్చులు అలానే ఉంటాయి. ఆఫీసు లేదా వ్యాపారంలో పోటీ పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడితే తేలికగా అనిపిస్తుంది.

