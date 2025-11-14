Edit Profile
    అద్భుతమైన రాహువు, శుక్రుల సంయోగం.. ఈ 3 రాశుల వారికి శుభం, అన్ని వైపుల నుండి సంపద కురిపిస్తుంది!

    రాహువు, శుక్రుడు ధనం, అదృష్టం, విజయాలు వంటి వాటిని తీసుకురాబోతున్నారు. శుక్రుడు నవంబర్ 25న తులా రాశిలో ఉంటాడు. ఆ సమయంలో నవ పంచమ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అదృష్టం కూడా ఉంటుంది. 

    Published on: Nov 14, 2025 3:00 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. ఆ సమయంలో శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. అప్పుడప్పుడు రెండు, మూడు గ్రహాల కలయిక కూడా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఇలా జరిగినప్పుడు ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి.

    రాహువు, శుక్రుల సంయోగం (pinterest)
    రాహువు, శుక్రుల సంయోగం (pinterest)

    త్వరలోనే నవపంచమ రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకు రాబోతోంది. ప్రస్తుతం రాహువు కుంభరాశిలో ఉన్నాడు, శుక్రుడు తులా రాశిలో ఉన్నాడు. ఈ రెండు గ్రహాలు నవ పంచమ రాజయోగాన్ని ఏర్పరస్తున్నాయి.

    రాహువు, శుక్రుల సంయోగం

    రాహువు, శుక్రుడు ధనం, అదృష్టం, విజయాలు వంటి వాటిని తీసుకురాబోతున్నారు. శుక్రుడు నవంబర్ 25న తులా రాశిలో ఉంటాడు. ఆ సమయంలో నవ పంచమ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం 12 రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకురాబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం విపరీతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అదృష్టం కూడా ఉంటుంది. మరి అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఈ రాశుల్లో మీరు ఒకరేమో చూసుకోండి.

    1.ధనుస్సు రాశి

    ధనుస్సు రాశి వారికి రాహువు–శుక్రులు శుభ ఫలితాలు లభించబోతున్నాయి. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సంతోషంగా ఉంటారు. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. సక్సెస్‌ను అందుకుంటారు. కొత్త అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ఆర్థికపరంగా బాగుంటుంది. ఉద్యోగం కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది శుభసమయం. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మొత్తం మీద ఆర్థికపరంగా బాగానే ఉంటుంది.

    2.తులా రాశి

    తులా రాశి వారికి రాహువు, శుక్రుల కారణంగా ఏర్పడే యోగం మంచి ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. సంతోషం పెరుగుతుంది. పిల్లల విషయంలో కూడా ఆనందాన్ని చూస్తారు. అయితే కొన్ని సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆర్థికపరంగా లాభాలను పొందుతారు. ప్రశాంతత కూడా ఉంటుంది.

    3.కుంభ రాశి

    కుంభ రాశి వారికి రాహువు, శుక్రుల కారణంగా ఏర్పడే నవ పంచమ రాజయోగం మంచి ఫలితాలను తీసుకురాబోతోంది. ఈ సమయంలో ఉద్యోగస్తులు ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. ప్రమోషన్లు వంటివి చూస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా మంచి సమయం వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. సంతోషం పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం ఉంటుంది. అయితే ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు ఆరోగ్యం విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది.

