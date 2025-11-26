Mokshada Ekadashi 2025: మోక్షద ఏకాదశి నవంబర్ 30న, డిసెంబర్ 1న? తేదీ, సమయంతో పాటు మోక్షం కలగాలంటే ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకోండి
Mokshada Ekadashi 2025: మార్గశిర్ష మాసంలో మోక్షద ఏకాదశి వస్తుంది. ఆ రోజు శ్రీ హరిని ఆరాధించడం, ఉపవాసం ఉండడం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందవచ్చు. మార్గశిర మాసంలో శుక్ల పక్షం ఏకాదశిని మోక్షద ఏకాదశి అంటారు. పేరు సూచించినట్లుగానే, ఈ ఏకాదశి ఉపవాసం మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. ఈ రోజున, గీతా జయంతి కూడా వచ్చింది.
Mokshada Ekadashi 2025: ప్రతీ ఏటా మార్గశిర్ష మాసంలో మోక్షద ఏకాదశి వస్తుంది. ఆ రోజు శ్రీ హరిని ఆరాధించడం, ఉపవాసం ఉండడం ద్వారా మోక్షాన్ని పొందవచ్చు. మార్గశిర మాసంలో శుక్ల పక్షం ఏకాదశిని మోక్షద ఏకాదశి అంటారు. పేరు సూచించినట్లుగానే, ఈ ఏకాదశి ఉపవాసం మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. ఈ ఏడాది డిసెంబరు 1న మోక్షద ఏకాదశి వచ్చింది.
ఈ సంవత్సరం ఏకాదశి సోమవారం వస్తుంది, కాబట్టి శివుడు, విష్ణుమూర్తి ఇద్దరి ఆరాధన చాలా ఫలించబోతోంది. గీతా జయంతిగా జరుపుకునే శ్రీమద్ భగవద్గీతను బోధించే పవిత్ర రోజు కూడా అదే రోజు కావడం విశేషం. మోక్షద ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండటం వల్ల పాపాలు తొలగిపోవడమే కాకుండా, జీవితంలో శాంతి, శ్రేయస్సు, మోక్షాన్ని కూడా పొందవచ్చని నమ్ముతారు.
మోక్షద ఏకాదశి, గీతా జయంతి 2025
హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం, మోక్షద ఏకాదశి రోజున ఉపవాసం ఉండటం వల్ల అన్ని పాపాలు తొలగిపోతాయి, మోక్షం పొందని మీ పూర్వీకుల కోసం ఉపవాసం ఉండటంతో పాటు, వారికి మోక్షం లభిస్తుంది. అందువల్ల, ఈ ఉపవాసం మీ పూర్వీకుల కోసం చేయాలి. ఈ ఉపవాస పుణ్యాన్ని పూర్వీకులకు ఇవ్వాలి. ఆ ధర్మం ప్రభావంతో, వారు నరకం నుండి రక్షించబడతారు. ఈ రోజున, గీతా జయంతి కూడా వచ్చింది కనుక గీత పఠనం కూడా నిర్వహించబడతాయి.
మోక్షద ఏకాదశి 2025 తేదీ, సమయం
ద్రిక్ పంచాంగం ప్రకారం, మార్గశిర్ష మాసం శుక్ల పక్ష ఏకాదశి నవంబర్ 30న రాత్రి 09:29 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. మరుసటి రోజు అంటే డిసెంబర్ 01 సాయంత్రం 07:01 గంటలకు ముగుస్తుంది. అందువల్ల డిసెంబరు 1న ఉదయ తిధి ఉండడం ఆ రోజే జరుపుకోవాలి. ఆ రోజే మోక్షద ఏకాదశి ఉపవాసం ఉండాలి. జైన సంప్రదాయం ప్రకారం, ఈ రోజును మౌని ఏకాదశిగా జరుపుకుంటారు. భక్తులు రోజంతా నిశ్శబ్దంగా ఉండటం ద్వారా స్వీయ ప్రతిబింబం, ఉపవాసం, సంయమనం మరియు ధ్యానాన్ని అభ్యసిస్తారు.
తులసిని ఆరాధించాలి
ఈ మోక్షద ఏకాదశి నాడు తులసిని ఆరాధిస్తే మంచి ఫలితాలను చూస్తారు. ఆనందం, శ్రేయస్సును పొందవచ్చు. మోక్షద ఏకాదశి నాడు మర్చిపోకుండా తులసి మొక్క ఎదుట నెయ్యితో దీపారాధన చేయండి. అలాగే తులసి మొక్క చుట్టూ 21 సార్లు ప్రదక్షిణాలు చేయండి. లక్ష్మీ అనుగ్రహాన్ని, విష్ణువు అనుగ్రహాన్ని కూడా పొందడానికి వీలవుతుంది. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి కూడా బయటపడవచ్చు.
మోక్షద ఏకాదశి నాడు ఎలా పూజ చేయాలి?
మోక్షద ఏకాదశి నాడు శివుడిని, విష్ణువును, లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే మంచిది. పురాణాలు చదవడం, శ్లోకాలను పఠించడం వలన మంచి జరుగుతుంది. అలాగే ఆ రోజు జపం చేస్తే కూడా పాపాలు తొలగిపోతాయి, మోక్షం కలుగుతుంది. మోక్షద ఏకాదశి నాడు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు ఉపవాసం ఉండాలి. ఆహారం తీసుకోకూడదు. పండ్లు, పానీయాలు, పాలు వంటివి తీసుకోవచ్చు.
News/Rasi Phalalu/Mokshada Ekadashi 2025: మోక్షద ఏకాదశి నవంబర్ 30న, డిసెంబర్ 1న? తేదీ, సమయంతో పాటు మోక్షం కలగాలంటే ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకోండి
News/Rasi Phalalu/Mokshada Ekadashi 2025: మోక్షద ఏకాదశి నవంబర్ 30న, డిసెంబర్ 1న? తేదీ, సమయంతో పాటు మోక్షం కలగాలంటే ఏం చెయ్యాలో తెలుసుకోండి